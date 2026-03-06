İSTANBUL 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Davacı VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ aleyhine mahkememizde açılan Kıymetli Evrak İptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 06/05/2014 tarihli 2011/224 - 2014/103 E.K.sayılı kararında direnilmesine karar verilmiş iş bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2024/11-393-2025/848 E K sayılı kararı ile;

''...dosya kapsamında yer alan Takasbank'ın 07.05.2004 tarihli ve 04/07/5277 sayılı yazısından anlaşılacağı üzere davacının yapay piyasa oluşturulduğu iddiasına konu 28.04.2004 tarihli işlemlerde davacı aracı kuruluşa Ünal Tarım A.Ş. (yeni) hisse senedinin satışını davalıların yaptığına ilişkin bilgilere yer verildiği, bununla birlikte davacının müşterileri Nezihi Genç ve Musa Genç adına olup uhdesinde yer alan hesaplar üzerinden, müvekkili nezdinde riske neden olacak şekilde çalışanı davalı Serhan Türkoğlu vasıtasıyla diğer davalılarla el ve iş birliği içinde hareketle yapay piyasa oluşturulmak suretiyle işlem yapıldığı ve bu şekilde haksız fiilde bulunulduğu ileri sürüldüğünden iddianın ileri sürüş şekli ve dosya muhteyivatına göre davalılara husumet yöneltilmesi yerinde olduğu, davacının ileri sürdüğü yapay piyasa oluşturma eylemi nedeniyle nasıl bir zarara uğradığı da dosya kapsamından tam olarak anlaşılamadığını, Mahkemece öncelikle, davacıya iddia ettiği haksız eylem nedeniyle ne gibi bir zararının oluştuğu hususu açıklattırılarak eldeki davada hukuki yararının bulunup bulunmadığının tespiti gerektiği, davacının eldeki davayı açmak ve sürdürmekteki hukuki yararının mevcut olduğuna kanaat edilmesi hâlinde ise ileri sürülen iddia ve ortaya konulacak zarar doğrultusunda bilirkişilik yapmaya ehil ve aralarında SPK uzmanlarının da bulunduğu bilirkişi heyetinden denetime elverişli rapor alınıp tüm dosya kapsamı ve bir kısım davalılar aleyhine açılan ceza davaları birlikte değerlendirildikten sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğinden bahisle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında açıklanan nedenlerle bozulmasına '' karar verilmiş olup, iş bu kararın aşağıda yazılı davalı adına teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/02/2026

DAVALI : YASEMİN YILDIRIM : Teknosa Ankara Asfaltı E-5 Karayolu üzeri Gülsuyu Mevki Maltepe/İST