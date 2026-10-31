İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

Nach Abschluss der öffentlichen Verhandlung İn dem vor unserem Gericht von SERDAR AKBULUT

gegen die Beklagte FADİME AKBULUT erhobenen Verfahren auf Anerkennung und

Volistreckbarerklârung wurde Folgendes beschlossen:

Da beschlossen wurde, der Beklagten die mit Gründen verschenc Entschcidung durch öffentlichc

Bekanntmachung zuzustellen.



ENTSCHEİDUNG:

1- Der KLAGE des Klügers wird STAT TGEGEBEN;

Das Urteİl des Bezirksgerichts Favoriten der Republİk Österreich mit dem Aktenzeichen 34 C W22t-14 und dem Rechtskraftdatum 30/08/2022, betreffend die Scheidung der Parteien SERDAL AKBULUT, geborcn arn 01/1 1/1959 İn Yozgat, Sohn von Şükrü und Nergiz, mit der türkischen Identitütsnummer 40838083790, İm Personenstandsregister der Provinz Yozgat, Landkreis Merkez, Stadtteil Büyükincirli, Band-Nr.: 22, Rubrİk-Nr,: 46, Personenstandsregisternummer: 31, cingetragen, und FADİME AKBULUT, geborcn am 12/12/1964 İn Yozgat, Tochter von Halil und Şemsi, mit der türkischen Identitütsnummer 40814084582, sel ben Personenstandsregister unterder Personenstandsregisternummer eingetragen, wİrd ANERKANNT und FÜR VOLLSTRECKBAR

ERKLART.



2- Nach Eİntrİtt der Rechtskraft der Entscheidung sind zweİ Ausfertigungen der Entscheidung an das Personenstandsamt Şişli zu übersenden.

3- Die vom Klager İm vorliegenden Verfahren getragenen Verfahrenskosten İn Höhe von İnsgesamt 34.794,80 TL (vorgeschossene Gerichtsgebühr, Antragsgebühr, Kosten der öffentlichen Zustellung und Zustellungskosten) sind von der Beklagten cinzuziehen und an den Kliger zu zahlen.

5- Die gemiB der zum Zeitpunkt der Entscheidung geltenden Mindestgebührenordnung für Rechtsanwülte festgesetzte pauschalc Anwaltsvergütung İn Höhe von 45.000,00 TL İst zugunsten deş Prozessbcvollmğchtigten deş Klâgers von der Beklaglen einzuziehen und an den Klügcr zu zahlen.

6- Da von der Beklagtenseite keİne Kosten aufgewendet wurden, besteht diesbezüglich keİn Anlaşs zu Ciner Entscheidung.

7- Nach Anrechnung des aus dem vom Klager eingezahlten Kostenvorschuss verwendeten Betrags İst der verbleibende Restbetrag nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung an die Klügerseite zurückzuerstatten, Hiermİt wİrd öffentlich bekannt gemacht, dass die vorliegende gerichtliche Entscheidung rechtskrüftigWird, sofem nicht İnnerhalb von zweİ Wochen, beginnend eine Woche nach dem Datum der Bekanntmachung, Berufung beim Regionalen Berufungsgcricht İstanbul eingelegt wird. 13/10/2026

İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESASNO: 2024/107 Esas

KARAR NO: 2026/507



Davacı SERDAR AKBULUT ile Davalı FADİME AKBULUT aleyhinc mahkememizde açılan

Tanıma ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda :

Davalıya Gerekçeli Kararın İlanen tebliğine karar verilmiş olmakla.



HÜKÜM:

1-Davacının DAVASININ KABULÜNE;

Tarafların (Yozgat İli. Merkez İlçesi. Büyükİncİl'lİ mahallesi. Cilt no:22, Hane no:46. BSN:3 1'de nüfusa kayıtlı. 01/1 1/1959 Yozgat doğumlu. Şükrü ve Nergiz oğlu, 40838083790 TC Kimlik numaralı SERDAL AKBULUT ve aynı yer nütüsunda BSN:42'de kayıtlı 12/12/1964 Yozgat doğumlu. Halil ve Şemsi kızı. 40814084582 TC Kimlik numaralı FADİME AKBULUT 'un) boşanmasına İlişkin Avusturya Cumhuriyeti Favorilen Bölge Mahkemesinin 34 C 8/22t-14 dosya numaralı. 30/08/2022 kesinleşme tarihli ilamının TANINMASINA ve TENFİZİNE.



2-Karar kesinleştiğinde karardan İki suretin Şişli Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine.

3-Mevcut dava dosyasında davacı tarafından yapılan yargılama gideri olan toplamda 34.794.80-TL (Peşin harç. Başvuru harcı, İlanen tebliğ masrafı ve tebligat gideri) davalıdan alınarak davacıya Ödenmesine,

5-Davacı vekili lehine hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari '[arilüsİ uyarınca belirlenen maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili İlc davacıya ödenmesine.

6-Davalı tarafça masraf yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Davacı tarafça yatırılan gider avansından kullanılan miktarın mahsubu İle kalan bakiyenin karar kesinleştiğinde davacı tarafa İadesine. İşbu mahkeme kararının İlan tarihinden İtibaren bir hafta sonra başlamak üzere İki hafta İçerisinde İslanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf edilmediği taktirde kesinleşeceği hususu İlanen tebliğ olunur. 13/10/2026