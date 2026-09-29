İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI : VAKIFLAR BÖLGE MÜD İSTANBUL

VEKİLİ : Av. ABDULLAH ONUR

DAVALI : EŞREF ERSİN

İstanbul Beyoğlu’nda Sultan Beyazid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı’na ait tarihi taşınmazı 2019-2023 yılları arasında hiçbir hukuki gerekçe göstermeden izinsiz şekilde kullanan Eşref ERSİN isimli şahsa karşı, vakıf idaresi tarafından toplam 82.440,00 TL işgal tazminatı (ecrimisil) ve 10.804,51 TL birikmiş yasal faizin tahsili talebi ve Vakıf idaresinin gönderdiği resmi ihtarnameye rağmen işgalcinin herhangi bir ödeme yapmaması üzerine yargıya taşınan olayda, haksız işgal tazminatı davası açılmıştır.

Mahkememizce davalı Eşref Ersin'e dava dilekçesi tebliğ edilmemiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK' nun 122/1. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususu ile cevap dilekçenizin davacı yana tebliğ ve varsa delillerinizin toplanması için şimdilik 100,00TL gider avansını yatırmanız gerektiği hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 25/09/2026