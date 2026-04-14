İLAN
İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/86 Esas
KARAR NO : 2026/85
საჯარო განცხადება
ქალაქი სტამბოლის მე-2 ინსტანციის სამოქალაქო სასამართლოდან
საქმის ძირითადი ნომერი : 2023/86
გადაწყვეტილების ნომერი: 2026/85
მოპასუხე: დარეჯანი სანიკიძე (DAREJANİ SANIKIDZE)
საქართველო, წყალტუბო, აპრილის ქ. , კორპუსი N6, ბინა N1,
ჩვენი სასამართლოს წარმოებაში არსებული მოსარჩელე იონჯა ქოჩაქსა (YONCA KOÇAK) და მოპასუხეები : ანა ლალიაშვილი (ANA LALIASHVILI), ჯან გურელ (CAN GÜREL), ჯემ გურელ (CEM GÜREL), დარეჯანი სანიკიძე (DAREJANI SANIKIDZE) და მოსახლეობისა და მოქალაქეობის საქალაქო დირექტორატს შორის აღძრულ სახელზე უფლებების დაცვის შესახებ დავის საფუძველზე გამართული ღია სასამართლო სხდომის შედეგად:
განაჩენი :
ზემოთ აღწერილი მიზეზების გამო;
სარჩელის დაკმაყოფილებით:
1-22487699546 თ.რ პირადი ნომრის მფლობელი, ყარსი, სარიქამიშის რაიონი, უბანი ქარაქურთი, ტომი 54, კომლი 8, რიგითი ნომერი 32 მისამართძე რეგისტრირებული, იონჯა ქოჩაქ (Yonca Koçak)-ი არ არის ამავე მისამართზე რიგითი ნომერი 43-ით რეგისტრირებული 38347604612 თ.რ პირადი ნომრის მფლობელი ჯემ ქოჩაქ ( CEM KOÇAK) -ის და 38647594668 თ.რ პირადი ნომრის მფლობელი ამავე მისამართზე რიგითი ნომერი 42 -ით რეგისტრირებული ჯან ქოჩქ (CAN KOÇAK)-ის დედა; არასრულწლოვანთა დედად დადგენილ იქნას საქართველოს მოქალაქე ანა ლალიაშვილი (Ana Laliashvili) (საქართველოს პირადი ნომერი 01027066137).
2-სამოქალაქო რეესტრის ჩანაწერში, არასრულწლოვნების მონაცემების შესახებ „განცხადების“ გრაფაში გაკეთდეს შენიშვნა/აღნიშვნა, რომ დარეჯანი სანიკიძე (Darejani Sanikidze), საქართველოს პასპორტის ნომერი 16AB41148) არის კვერცხუჯრედის დონორი.
3-გაწეული სასამართლო ხარჯები დაეკისროს მოსარჩელე მხარეს.
4-ვინაიდან მოწინააღმდეგე მხარე , კერძოდ; მოსახლეობის საქმეთა სამმართველო წარმოადგენს კანონიერ მოპასუხეს, სასამართლო ხარჯები დაეკისროს მოსარჩელეს, ხოლო ხარჯების ავანსის დარჩენილი თანხა დაუბრუნდეს გადამხდელს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ.
5-„მოსაკრებლების შესახებ“ კანონის შესაბამისად, სარჩელის ღირებულებიდან გამომდინარე გადასახდელი მთლიანი 732,00 თურქული ლირის ოდენობის მოსაკრებლიდან, წინასწარ გადახდილი ავანსის -179,90 თურქული ლირის გამოკლების შემდეგ, დარჩენილი 552,10 თურქული ლირა ანაზღაურდეს მოსარჩელე მხარის მიერ და ჩაირიცხოს ხაზინაში შემოსავლის სახით.
შესახებ; გადაწყვეტილება მიღებულია მხარეთა თანდასწრებით გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 2 კვირის ვადაში სააპელაციო წესით გასაჩივრების უფლების დაშვებით;
მოპასუხე დარეჯანი სანიკიძეს, რომლის მისამართი იყო საქართველო, წყალტუბო, აპრილის ქ. , კორპუსი N6, ბინა N1, მაგრამ ამჟამად მისი ადგილსამყოფელი უცნობია და სამართალდამცავთ მიერ მისამართის დადგენა ვერ მოხერხდა, სასამართლოს მიერ 19/02/2026 წლის, ძირითადი ნომერი: 2023/86 გადაწყვეტილების ნომერი 2026/85 ზემოაღნიშნული შეჯამებული გადაწყვეტილების შესახებ ეცნობოს საჯარო განცხადებით (რაც წარმოადგენს გადაწყვეტილების ფიზიკურად ჩაბარების ტოლფასს). ასევე ეცნობოს, რომ წინამდებრე საჯარო განცხადების, რომელიც მიიჩნევა ჩაბარებულ შეტყობინებად გაზეთში გამოქვეყნებისთანავე, გაზეთში გამოქვეყნებიდან 7 დღის გასვლის შემდეგ, 2 კვირიან სამართლებრივ ვადაში უფლება აქვს წარადგინოს სარჩელი სააპელაციო წესით; 02/04/2026 წელი.
დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ეროვნული სასამართლო ქსელის საინფორმაციო სისტემაში http://vatandas.uyap.gov.tr მისამართზე tnPLKrP - YPxmSE0 - gGvRfyD – 9SRC8E =კოდით.