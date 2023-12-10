T.C. Örnek No: 14*

İSTANBUL 26. İCRA DAİRESİ

2023/3567 ESAS 27/09/2023

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİNBİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ

1- Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı,soyadı ve yerleşim yerindeki adresi : Neslihan Yıldırım 133*****144TC Nolu, vekili Av. Eyüp Kepenek Cevizli Mahallesi Onat Sokak No 511 Kartal / İSTANBUL

2-Kiracının ve varsa temsilcisininyerleşim yerindeki adresi : İsmail Kaya 420*****128TC Nolu,

3-Tahliyesi istenen taşınmazın

nev'i ve mevkii : Alibeyköy Mahallesi, Atatürk Caddesi Ahu Sokak No:39/43 Kat:5 Daire:6 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde kiralananın tahliyesi ile boş teslimi ayrıca tahliye yönünden yapılacak masraflarile avukatlık ücreti ile birlikte Borçlar Kanununun 100.maddesi uyarınca yapılacak kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflara mahsubuyla tahsili emridir

(TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır

4-Sözleşme ve tarihi : 01.08.2022 tarihli tahliye taahhüdnamesi

Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

(İİK m.272, 273)

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 56'ya karşılık gelmektedir.