İSTANBUL 30. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacılar Aynur Kölüksüz ve Ayten Aksu vekili Av. Fuat Kaya tarafından; davalılar Cemil Pedalı, Neriman Ejder, Bedriye Pedalı, Perihan Yaşar Pedalı, Ahmet Cem Pedalı, Saadet Kocabaş, Edip Bay, Özcan Pedalı aleyhine İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacıevhattin mahallesi, 2453 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın kök muris Ahmet Pedalı'ya ait olduğu, vefatı üzerine elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyetine çevrilmesine ilişkin dava açılmış olup,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli kararı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacı Evhattin Mahallesi 2453 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın maliki Ahmet Pedalı'ın vefatı ile 103899011 elbirliği numarası ile kurulan ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN TMK 703. Maddesi uyarınca PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

Müteveffa Ahmet Pedalı'ın İzmir 32. Noterliğinin 24/03/2021 tarih 4346 yevmiye sayılı Mirasçılık belgesi ile murisin mirasçısı Cemal Pedalı'nın Gaziosmanpaşa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/479 Esas, 2021/535 Karar sayılı veraset ilamınazara alınarak;

Tapunun İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacı Evhattin Mahallesi 2453 ada, 50 parsel sırasında kayıtlı taşınmazdaki payının 240 tam pay kabul edilerek;

42/240 payının 29815137398 TC kimlik numaralı Ahmet Cem Pedalı,

9/240 payının 3005888428 TC kimlik numaralı Aynur Kölüksüz,

9/240 payının 26654137688 TC kimlik numaralı Ayten Aksu,

9/240 payının 52789122152 TC kimlik numaralı Bedriye Pedalı,

56/240 payının 27356028564 TC kimlik numaralı Cemil Pedalı,

36/240 payının 25657276998 TC kimlik numaralı Edip Bay,

20/240 payının 24838323148 TC kimlik numaralı Neriman Ejder,

14/240 payının 29818137234 TC kimlik numaralı Perihan Yaşar Pedalı,

36/240 payının 27643210870 TC kimlik numaralı Saadet Koçabaş,

9/240 payının 52789122152 TC kimlik numaralı Bedriye Pedalı,

ADLARINA TAPUYA TESCİL EDİLMEK SURETİYLE PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİNE,

2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 732,00-TL harcın başvuru sırasında peşin ödenen 179,90-TL'nin mahsubu ile kalan 552,10-TL harcın taraflardan ilgili mirasçılık belgesindeki payları oranında alınarak Hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından sarf edilen 82,40-TL başvurma harcı, 179,90-TL peşin harç, 20.160,00-TL Basın İlan Kurumu, 1.226,25-TLposta masrafı olmak üzere toplamda 21.648,55-TL yargılama giderinin ilgili mirasçılık belgesindeki payları oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine düşen miktarın üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı vekil ile temsil olunduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan ve takdir olunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-HMK'nun 333. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde dosya içerisinde harcaması yapılmayan gider avansı bulunması durumunda kararın tebliğ gideri karşılandıktan sonra ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın taraflara tebliğinden itibaren2 haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere" karar verilmiş olup, iş bu ilan davalı SAADETKOCABAŞ' a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 25/09/2026