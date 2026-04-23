İSTANBUL 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar ADİLE GÜLSEVEN SATAR ile Davalılar , ASUMAN MUSULLU, İBRAHİM EFE, İBRAHİM TOPTAŞ, MERİH DENİZLİ, NİLGÜN ALTINGÜL, ORHAN EFE, SABİHA TOPTAŞ, SAİDE EKİCİ, SAİT DENİZLİ, SEDAT ERDİL, SERAP ERDİL, SERDAR TOPTAŞ, ULRİKE KREFT DENİZLİ, VEDAT EFE, YAŞAR ÇOLAKOĞLU, YUNUS TOPTAŞ, ŞİŞLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasında;

Davalı Ulrike Kreft DENİZLİ adına yurtdışı adresine çıkartılan tebligatın Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından bila ikmal iade edilmiş olduğu yargılama aşamasında davalıya yapılacak tebligatların ilanen tebliğ edildiği anlaşıldığından;

Mahkememizin 2022/333 Esas 2025/299 Karar sayılı 11/12/2025 tarihli ilamı ile; "Asıl Dosya Yönünden; Davanın REDDİNE, Birleşen İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/123 E. 2019172 K. sayılı Dosya Yönünden; Davanın REDDİNE, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, HMK'nun 345 maddesi gereğince, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal sürede, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkca okunup usulen anlatıldı." şeklinde karar verildiği, verilen kararın adı geçen davalıya tebliğ yerine geçmek üzere T.K.nun 28.mad. gereğince ilan olunur. 17/03/2026