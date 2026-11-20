Davacılar ASİME SAVAŞ, ÇİDEM YAMAK aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Aile Konutundan Kaynaklanan (TMK M.194)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle

1-Davanın kabulü ile dava konusu İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Kuruçeşme Mah, 378 ada, 7 parsel, 3 no.lu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile taşınmazın tamamının İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Yalı Mah/köyü, cilt no 27, hane no 134'de nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Gülüye'den olma, 20/04/1956 İstanbul doğumlu, 43096468224 T.C. Kimlik No.lu davacı ÇİDEM YAMAK adına tapuya kayıt ve tesciline,

2- Alınması gerekli227.013,93 TL harçtan peşin alınan 57.613,88 TL harcın mahsubu ilebakiye 169.400,05-TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

3- Davacı tarafından yapılan57.613,88-TL peşin, 27,70-TL başvurma harcı ile 4.361 TL keşif harcı, 39.616,30 TL tebligat, KEP, e-tebligat, müzekkere, keşif, bilirkişi masrafı olmak üzere toplam 101.618,88 -TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. Gereğince hesaplanan 474.028,09-TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/02/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/10/2026