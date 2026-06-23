İSTANBUL 47. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı FATMA SEVİM AKYILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve bulunamayan Davalı Mehmet Bora Çağlar'a (T.C. Kimlik No: 15071436580, Önder ve Yüksel oğlu, 30/08/1978 doğumlu) Gerekçeli Kararın ve Davacı Ayşe Lale Çağlar vekili Av. İbrahim İpar'ın 09/08/2025 tarihli Temyiz Başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Mahkememizce 18/06/2025 gün ve 2024/282 esas 2025/217 sayılı kararı ile;

1-Davanın kabulü ile;

-İstanbul 1. SHM 2002/536 Esas, 2005/286 Karar sayılı ilam ile vasiyatnamenin açılmasına ilişkin verilen karar uyarınca Fatma Meral Çağlar'a ait vasiyatnamenin tenfizi ile İstanbul Beşiktaş, Bebek Mah, Övün Sk. 68-69 Pafta, 632 Ada, 384 Parsel B 4 Blok 886/100000 arsa paylı 1.kat 10 No.lu bağımsız bölüme ait tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Harçlar kanunu gereğince alınması gerekli 10.246,50 TL nispi harçtan peşin alınan 2.025,00 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 8.221,50 TL nispi harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına, (bozma öncesi verilen hükümlere istinaden harç tahsil müzekkeresi yazıldı ise bu bedelden mahsubuna)

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T göre hesaplanan 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan; 14,00-TL Başvuru Harcı, 2.025,00-TL Peşin/nisbi Harcı, 292,50-TL Tebligat, Posta ve diğer masraflar olmak üzere toplam 2.331,50-TL yargılama giderinin davalılardan müştereken müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5-Davalılar tarafından yapılan yargılama masraflarının kendi üzerlerinde bırakılmasına,

6-Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra HMK’nun 333. maddesi uyarınca resen yatırana İADESİNE,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde YARGITAY nezdinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/06/2026