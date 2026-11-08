İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Yukarıda tarafları yazılı dava ile ilgili olarak ; Wırral Ch60 Ivd/Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden davalı Korkut Ahmet Remzi Yüreğir ''in adresine çıkarılan tebligat yapılamadığından , Mahkememizce verilen, 18.11.2025 tarihli , 40507513498 TC nolu İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy, Cilt 17, hane 235 de kayıtlı Piraye SAİM'in ölü olduğunun tespitine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 03/11/2026