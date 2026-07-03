İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİ

Відносно справи про розірвання шлюбу між позивачем СЕВАНОМ ДОНІКЯН і відповідачкою ЕЛМАЗ СЕЙТУМЕРОВОЮ, відкритою 15/11/2018 р., яка розглядається в нашому суді;

Цим громадянка УКРАЇНИ ЕЛМАЗ СЕЙТУМЕРОВА ДОНІКЯН, уродженка УЗБЕКИСТАНУ 29.05.1980 р.н., дочка Сейрана та Зареми, повідомляється про те, що через 7 днів після дати цього повідомлення позовна заява вважається врученою відповідачу. Це повідомлення, що замінює офіційне повідомлення, інформує про те, що 9 липня 2026 року о 10:10 годині відбудеться попереднє слухання і вам пропонується підготуватися до примирення сторін, а також попереджає про те, що судовий розгляд продовжиться і в разі відсутності однієї із сторін за бажанням іншої сторони і в такому разі, відсутня сторона не зможе заперечувати проти дій, вжитих в її відсутність. Протягом 2 (двох) тижнів з дати повідомлення ви повинні подати до суду будь-які документи, зазначені у вашому клопотанні, але ще не подані, або надати необхідне пояснення у разі необхідності отримання зазначених документів з інших джерел. Недотримання цих вимог у встановлені терміни вважатиметься відмовою від вашого права покладатися на ці докази. 06/05/2026.