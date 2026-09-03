İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİ

Відносно справи про розірвання шлюбу між позивачем СЕВАНОМ ДОНІКЯН і відповідачкою ЕЛМАЗ СЕЙТУМЕРОВОЮ, відкритою 15/11/2018 р., яка розглядається в нашому суді;



Цим громадянка УКРАЇНИ ЕЛМАЗ СЕЙТУМЕРОВА ДОНІКЯН, уродженка УЗБЕКИСТАНУ 29.05.1980 р.н., дочка Сейрана та Зареми, повідомляється про те, що через 7 днів з дати цього повідомлення позовна заява вважається врученою відповідачу. Це повідомлення, що замінює особисте вручення судових повісток, інформує про те, що 15 вересня 2026 року о 10:20 годині відбудеться слухання, а також попереджає про те, що якщо ви не з'явитеся до суду без поважної причини, слухання відбудеться за вашої відсутності, і ви не зможете заперечувати проти провадження; що усне провадження розпочнеться на слуханні, де завершиться розслідування; що якщо слухання буде перенесено для усного провадження, окрема повістка не буде надіслана; та що, з урахуванням положень статті 150, рішення буде винесено за вашої відсутності. 17/07/2026