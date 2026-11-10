İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİ

Внаслідок відкритого судового розгляду у справі про розлучення, порушеного в нашому суді між позивачем Севаном ДОНІКЯН та відповідачем Ельмаз СЕЙТУМЕРОВОЮ,

15/09/2026 року нашим судом було ухвалено наступне рішення номер 2026/495:

1- Справу про розлучення, порушену позивачем було прийнято до розгляду. Згідно зі статтею 166/1 Цивільного кодексу Туреччини, шлюб між Севаном ДОНІКЯН, сином Істефана та Хілди 19/09/1972 року народження, ідентифікаційний № Т.Р.: 15251402404, що зареєстрований у місті Стамбулі, районі Шишлі, махаллє/село Ергенекон в томі №: 5, розділ №: 530, інд. пор. №: 10, та громадянкою України Ельмаз СЕЙТУМЕРОВОЮ, оголошується РОЗІРВАНИМ.

2- Сума судового збору, що залишилася, після відрахування авансового платежу, у розмірі 696,10.-ТЛ, буде стягнута з відповідача і врахована в якості доходу на рахунку казначейства.

3- Судові витрати позивача у розмірі 30.539,95.-ТЛ (авансовий платіж, плата за подання позовної заяви, плата за публічне повідомлення та витрати на повідомлення) будуть стягнуті з відповідача та виплачені позивачу.

4- У зв'язку з тим, що інтереси позивача в суді були представлені адвокатом, стягнути з відповідача та виплатити позивачеві фіксований гонорар у розмірі 45.000,00.-ТЛ, визначений відповідно до мінімального тарифу на послуги адвокатів.

5- Оскільки відповідач не зазнав судових витрат, немає необхідності приймати рішення з цього питання.

6- Залишок авансового платежу на покриття витрат, внесеного позивачем, буде повернено позивачеві після винесення остаточного рішення.

Рішення було винесено в присутності адвоката позивача, і зроблено попередження про те, що якщо протягом 2 тижнів, починаючи з 7 днів після цього оголошення, не буде подано апеляцію до нашого суду чи регіонального апеляційного суду Стамбула, це рішення набуде чинності. 19/10/2026.