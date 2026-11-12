İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİ
თურქეთის რესპუბლიკა
სტამბულის საქალაქო სასამართლოს
საოჯახო საქმეთა 6-ე ინსტანციის კოლეგია
საქმე № 2026 / 319
განცხადება
მოპასუხე: ინგა ცეცხლაძე( INGA TSETSKHLADZE - ქორწინების შემდეგ, მიენიჭათ გვარი: ათაბაი( ATABAY - პასპორტის ნომერი: 23AA***08, პ/ნ: 6100401***8, დაბადებული 04/111978 წელს საქართველო, ქობულეთში )
მოსარჩელე: იუკსელ ათაბაის( YÜKSEL ATABAY- თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პ/ნ: 4576385***2) უფლებების დამცველი ადვოკატის მიერ, თქვენ წინააღმდეგ შეტანილ საჩივართან დაკავშირებით, ვერ მოხერხდა თქვენთვის სასამართლო შეტყობინების ჩაბარება.
მოსარჩელე, საკუთარ შუამდგომლობაში მოკლედ აღნიშნავს, რომ ისინი დაქორწინდნენ 22/12/2025 წელს საკონსულოში საქართველო, ქალაქ ბათუმში, ბავშვი არ შეეძინათ, ქორწილების პირველი პერიოდიდან დაწყებით ისინი მუდმივად კამათობდნენ, სიყვარული, ერთმანეთისადმი პატივისცემა და ნდობის უნარი მთლიანად აღარ გააჩნდათ და მოპასუხის ქცევების და მოპყრობის გამო, ერთად ცხოვრობა გახდა შეუძლებელი და შეუძლებელი გახდა ოჯახის შენარჩუნება და ბრალმდებელი მხარე, სასამართლოსგან ითხოვს თურქეთის რესპუბლიკის სამოქალაქო კოდექსის 166-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად მათი განქორწინების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას.
სამოქალაქო კოდექსის 122-ე,127-ე და 128-ე მუხლის თანახმად, გთხოვთ პასუხი გასცეთ შუამდგომლობას, მის თქვენთვის ჩაბარებიდან ორი კვირის განმავლობაში და გაცნობებთ, რომ თავის დროზე პასუხის გაუცემლობის შემთხვევაში ეს ჩაითვლება თქვენ მხრიდან ყველა მოვლენის უარყოფის გამოცხადებად.
შეტყობინების შესახებ კანონმდებლობის 31-ე მუხლის თანახმად, განცხადების თარიღიდან 7 დღის შემდეგ, ჩაითვლება შეტყობინება ჩაბარებულად. შუამდგომლობისა და პრელიმინალური ოქმის მაგივრად, გაცნობებთ ამ განცხადებით. 25/09/2026
წინამდებარე დოკუმენტი შეგიძლიათ გადაამოწმოთ შემდეგი ვებ გვერდზე: http://vatandas.uyap.gov.tr შემდეგი კოდის გამოყენებით: PzqdC3b – 5yVSDvz – v93/D9G – zWaES0= რომელიც საერთაშორისო იურისდიქციის ქსელის პროექტის საინფორმაციო სისტემაში მდებარეობს.
დოკუმენტი თარგმნილია, დიპლომირებული თარჯიმანი, ჰუსეინ აიბარის მიერ თურქული ენიდან ქართულ ენაზე.