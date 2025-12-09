İSTANBUL 6. İCRA DAİRESİ

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü hacizyolu ile yapılacak takipte ödeme emri

1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı,soyadı,vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi:

BARIŞ ÇETİN, 20507556718TC Nolu, Sahil Mah. Kocatepe Cad. No:192/3 İç Kapı No:2Beylikdüzü/ İSTANBUL vekili Av. Haydar Akgül Osmaniye Mahallesi Fabrikalar Caddesi No:43A Yaşam Sitesi A Blok Kat:3 Daire:12 Bakırköy İstanbul Bakırköy / İSTANBUL

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:

1- SEYEDJAMAL HOSSEINIJOBJARKOLI, Dereağzı Mahallesi Feride Sokak Lilya Garden Sitesi A/1 Blok No:4/13 Beylikdüzü/ İSTANBUL

2- AYHAN ÇAĞAN, Adres Bilinmiyor Esenyurt / İSTANBUL

3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi:

50.000,00 USD Fiili Ödeme Tarihi 15.04.2024 VADE TARİHLİ 50.000,00 ABD DOLARI BEDELLİ BONO -1 ABD DOLARI 24.07.2024 TARİHİNDE :32.7877 TL HESAPLANMIŞTIR İstenen: Yıllık Kamu Bankalarınca 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz ABD32,7877X50.000:1.639.385,00TL (İstenen: Yıllık Kamu Bankalarınca 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz (USD))

50.000,00 USD Fiili Ödeme Tarihi 15.06.2024 VADE TARİHLİ 50.000,00 ABD DOLARI BEDELLİ BONO -1 ABD DOLARI 24.07.2024 TARİHİNDE :32.7877 TL HESAPLANMIŞTIR İstenen: Yıllık Kamu Bankalarınca 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz ABD32,7877X50.000:1.639.385,00TL (İstenen: Yıllık Kamu Bankalarınca 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz (USD))

25.000,00 USD Fiili Ödeme Tarihi 15.07.2024 VADE TARİHLİ 50.000,00 ABD DOLARI BEDELLİ BONO -1 ABD DOLARI 24.07.2024 TARİHİNDE :32.7877 TL HESAPLANMIŞTIR İstenen: Yıllık Kamu Bankalarınca 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz ABD32,7877X50.000:819.692,00TL (İstenen: Yıllık Kamu Bankalarınca 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz (USD))

125.000,00 USD Fiili Ödeme Tarihi Toplam Alacak

Alacağın tahsili tarihine kadarKAMU BANKALARINCA ABD DOLARINA BİR YILA KADAR VADELİ MEVDUATLARA FİİLEN UYGULANAN AZAMİ . faizi masraf ve vekalet ücreti ile tahsili, kısmi ödemelerde BK.100 e göre yapılmasını talep ederim. TAKİP TARİHİ OLAN 24.07.2024 TARİNDE T.C. MERKEZ BANKASININ ABD DOLAR KURU KARŞILIĞI:32.7877 TL X 125.000,00 ABD DOLARI TL KARŞILIĞI OLAN 4.098.462,50 TL'NİN ÖDEME TARİHİNDEKİ MERKEZ BANKASI KURU ÜZERİNDEN TL KARŞILIĞI TAHSİLİ TALEBİDİR. ve vekalet ücreti ile tahsili,kısmi ödemelerde BK.100 e göre yapılmasını talep ederim. (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır.

4-Senet ve tarihi:

50.000,00 USD Miktarlı 16/11/2023 Tanzim Tarihli,15/04/2024 Vade Tarihli Senet

50.000,00 USD Miktarlı 16/11/2023 Tanzim Tarihli,15/06/2024 Vade Tarihli Senet

25.000,00 USD Miktarlı 16/11/2023 Tanzim Tarihli,15/07/2024 Vade Tarihli Senet

5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri:

Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 25/07/2024 (İİK m.168)

İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No: TR150001500158007265091898 Vergi Dairesi Adı / No: Şişli Vergi Dairesi - 4810042574

