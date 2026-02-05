İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar HÜLYA KAHYAOĞLU, TUANA KAHYAOĞLU tarafından davalılar BÜLENT KAHYAOĞLU ve GÖKHAN KAHYAOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ İLE,

1-Tarafların murisi olan 10358330452 kimlik numaralı TUNCER KAHYAOĞLU'ndan intikal eden, Ziraat Bankası A.Ş. Yağlıdere Giresun Şubesi TR650001000740386714185004 iban numaralı euro hesabı, Ziraat Bankası A.Ş. Yağlıdere Giresun Şubesi TR9200010007403867 iban numaralı TL hesabı, Ziraat Bankası A.Ş. Yağlıdere Giresun Şubesi TR380001000740386714185005 iban numaralı euro hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun Şubesi 154011205 hesap numaralı TL hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun Şubesi 154011207 hesap numaralı euro hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun Şubesi 154014057 hesap numaralı euro hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun Şubesi 154019894 hesap numaralı euro hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun şubesi 154014058 hesap numaralı usd hesabındaki mevcudun taraflar arasındaki elbirliği mülkiyetinin murise ait Espiye Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/201 E. 2021/218 K.. sayılı dava dosyasında verilen mirasçılık belgesindeki miras payları doğrultusunda 4 PAY KABUL EDİLEREK, 1 payının Hülya Kahyaoğlu (TC. 20245857924), 1 payının Tuana Kahyaoğlu (TC. 47659088164), 1 payının Gökhan Kahyaoğlu (TC. 10304332264), 1 payının Bülent Kahyaoğlu (TC.10322331690) paylı mülkiyete dönüştürülmesine,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 615,40.-TL harçtan davacı tarafından peşin yatırılan 427,60.-TL harcın mahsubuyla kalan 187,80.-TL davalılardan ilgili mirasçılık belgesindeki payı oranında alınarak Hazineye gelir kaydına, davacının kendi payı oranında üzerinde bırakılmasına,

3-Davacı tarafından sarf edilen toplam 13.649,00.-TL yargılama giderinin davalılardan ilgili mirasçılık belgesindeki payı oranında alınarak davacıya verilmesine, davacıya ait kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesi halinde taraflara iadesine,

5-Davacı vekil ile temsil olunduğundan A.A.Ü.T. gereğince hesaplanan ve takdir olunan 30.000,00 TL ücreti vekaletin davalılardan payları oranında alınarak davacı tarafa ödenmesine, davacı tarafın hissesine düşen miktarın üzerinde bırakılmasına,

6-Arabuluculuk Kanunu gereği alınması gereken 2.800,00.-TL'nin davadaki taraflardan ilgili mirasçılık belgesindeki payları oranında alınarak Hazineye gelir kaydına,

24/12/2025 TARİHLİ TAVZİH KARARI:

KARAR:

Mahkememizin 27/11/2025 tarih ve 2024/985 Esas, 2025/1147 Karar sayılı kararının "HÜKÜM" kısmının birinci maddesinin;

"1-Tarafların murisi olan 10358330452 kimlik numaralı TUNCER KAHYAOĞLU'ndan intikal eden, Ziraat Bankası A.Ş. Yağlıdere Giresun Şubesi TR650001000740386714185004 iban numaralı euro hesabı, Ziraat Bankası A.Ş. Yağlıdere Giresun Şubesi TR920001000740386714185003 iban numaralı TL hesabı, Ziraat Bankası A.Ş. Yağlıdere Giresun Şubesi TR380001000740386714185005 iban numaralı euro hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun Şubesi 154011205 hesap numaralı TL hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun Şubesi 154011207 hesap numaralı euro hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun Şubesi 154014057 hesap numaralı euro hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun Şubesi 154019894 hesap numaralı euro hesabı, Şekerbank T.A.Ş. Giresun şubesi 154014058 hesap numaralı usd hesabındaki mevcudun taraflar arasındaki elbirliği mülkiyetinin murise ait Espiye Sulh Hukuk Mahkemesi 2021/201 E. 2021/218 K.. sayılı dava dosyasında verilen mirasçılık belgesindeki miras payları doğrultusunda 4 PAY KABUL EDİLEREK, 1 payının Hülya Kahyaoğlu (TC. 20245857924), 1 payının Tuana Kahyaoğlu (TC.47659088164), 1 payının Gökhan Kahyaoğlu (TC. 10304332264), 1 payının Bülent Kahyaoğlu (TC.10322331690) paylı mülkiyete dönüştürülmesine," şeklinde tavzihine;

Dair, HMK'nun 341 ve 345 maddeleri gereğince, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın ve tavzih kararının tebliğinden itibaren, 2 hafta içinde, İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026

İLGİLİ KİŞİ : BÜLENT KAHYAOĞLU -T.C.: 10322331690