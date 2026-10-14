İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar ARSEN SEYRANİAN, TALİN AŞARDAĞ, TAMAR AŞARDAĞ vekili tarafından davalılar ANİ AŞARDAĞ, ARIARET AŞARDAĞ,SULTAN AŞARDAĞ ve CAN AŞARDAĞ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar;

HÜKÜM :

1-DAVANIN KABULÜNE,

2-İstanbul İli Şişli İlçesi Bozkurt Mahallesi 1293 ada 12 parsel 1. Kat 3 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazdaki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

3-Satışın, bütün muhdesat ve takyidatıyla umuma açık, aleni müzayede usulüyle yapılmasına,

4-Satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisselere göre kayıt maliklerine verilmesine,

5-Peşin harcın mahsubu ile hesaplanacak satış değeri üzerinden binde 11,38 karar ilam harcının satış bedelinin paylaştırılmasındaki oranlar esas alınarak taraflardan tahsiline ve hazineye irat kaydına,

6-Satış için dosyanın İstanbul Satış Memurluğuna gönderilmesine,

7-Arabuluculuk Kanunu gereği alınması gereken 4.000,00.-TL'nin tapu kaydındaki hisseleri oranında tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

8-Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca mahkememizce tayin ve takdir olunan 40.000,00 TL ücreti vekaletin, taraflardan hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacıların hissesine düşen miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Bakiye gider avansının kararın kesinleşmesi halinde taraflara iadesine

Dair, HMK'nun 341 ve 345 maddeleri gereğince, Davacı Vekili Av. DEMET DURAN KÖKSAL (e-duruşma ile duruşmaya katıldı)'ın yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 hafta içinde, İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın tebliğ yerine geçmek üzere (Aşağıda belirtilen davalılara kararın ilanından bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır)

İlan olunur. 24/09/2026

DAVALILAR :

ANİ AŞARDAĞ : 55957045550

ARIARET AŞARDAĞ : 55960045486

SULTAN AŞARDAĞ : 55963045322