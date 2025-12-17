İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde müteveffa TÜLİN MORAY hakkında açılan Tereke Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 09/10/2025 tarihli ilamı ile;

27/01/2020 tarihinde vefat eden müteveffa 247******90 T.C.kimlik nolu Tülin MORAY terekesinin tespitine yönelik yapılan araştırma neticesinde Taşınmaz ve aktif ve pasif Mevduat hesaplarının tespitine dair hüküm kurulmuş;

Kararın, yargılama aşamasında da ilan olunan mirasçılardan 337******14 T.C.kimlik nolu KENT TALAT HEMŞERİ ve 337******86 T.C.kimlik nolu HÜLYA HEMŞERİ'ye iş bu ilan ile tebliğine,

İlanın gazetede yayınlanmasından 15 gün sonra Tebligat Kanunun 29.mad. ve ilgili maddeleri uyarınca tebliğin ilgililere yapılmış sayılmasına,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.05/12/2025