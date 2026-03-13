İSTANBUL ANADOLU 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , OLCAY KORKMAZ ile Davalılar , FIRAT CAN KOÇ, ULAŞ YANAR arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle;

Davalı Ulaş YANAR adına tebligat yapılamadığı, davalı hakkında adres araştırmasına geçildiği ve davalıya ilişkin adres tespit edilemediği görüldüğünden mahkememizce daha önceki tebligatların ilanen yapıldığı görülmekle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizce 2023/2467 esas ve 2025/1206 Karar sayılı 04/12/2025 tarihli ilamı;

1- Davanın KABULÜNE,

2- Miras bırakan Züleyha ŞAHİNKAYA'ya (64171270402 TC Kimlik Nolu) ait F22025D3A Pafta 142 ada 7 parsel ve “Sarıgazi Mh. Karagöz Sk. No: 3-1 SANCAKTEPE/İST adresinde bulunan ve Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Güneyli Köyü Toplar Altı Mevki 2-7/1 pafta 448 ada, 8 parselde (eski kayıtlarda 2538 parselde) üzerindeki elbirliği mülkiyetinin çözülerek Kartal 24. Noterliğinin 08489 yevmiye numaralı mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıların payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesine, karar verildiği görülmüş olup gerekçeli kararın tarafınıza tebliği ile 2 hafta içinde istinaf yasa yoluna başvuruda bulunulabileceği hususu davalı Ulaş YANAR - (T.C NO: 38506913746)'a ilanen tebliğ olunur.