İSTANBUL ANADOLU 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı MURAT ÖZCAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ İLE,

TUNCELİ ili, ÇEMİŞGEZEK ilçesi, GEDİKLER Köyü/mah. Cilt No:43, Hane No:276' da nüfusa kayıtlı, DURSUN ve BİLVER' den olma, 04/05/1977 doğumlu davacı MURAT ÖZCAN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ uyruklu, davalı SHAKHNOZA KHALDAROVA' nın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacının herhangi bir maddi manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmadığından, bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 732,00 TL karar ve ilam harcının, peşin olarak yatırılan 615,40 TL' den mahsubu ile, bakiye eksik kalan 116,60 TL' nin davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin talebi uyarınca kendi üzerinde bırakılmasına, ayrıca talebi uyarınca davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Davalı tarafından yapılan bir masraf bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Kullanılmayan bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

Dair davacı asilin ve davacı vekilinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça, okundu usulen anlatıldı.07/07/2026

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/09/2026