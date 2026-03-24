İSTANBUL ANADOLU 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/358 esas sayılı dosyasında HMK nın 38/2 uyarınca davalı Kadir Kara tarafından hakimin reddi talebinin yazılı şekilde dilekçesi ile reddi hakim talebinde bulunduğundan dosya hakimliğimize gönderilmiş olmakla dosya incelendi:

Red dilekçesinde hakimin tarafsızlığını yitirdiğine ilişkin ileri sürülen sebebler, hakimin tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektiren neden olarak değerlendirilemeyeceği gibi, dilekçede belirtilen sair hususlar işin esası yönünden istinaf ve temyiz sebebi olup, HMK’nın 36. maddesinde tanımı yapılan sebeplerden değildir. Bu nedenle reddi hakim talebinin reddine, talep edenin red talebini kötü niyetle yaptığına ilişkin bir olgu veya bilgi söz konusu olmadığından talep edenin para cezası ile tecziyesi yasaya uygun olmadığı bu itibarla da HMK’nın 42/6 maddesinde öngörülen koşullar mevcut olmadığından davacı hakkında disiplin para cezası tayinine yer olmadığına ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M:Yukarıda Açıklanan Gerekçelerle;

1-Talep edenin reddi hakim talebinin REDDİNE,

2-Talep eden hakkında disiplin para cezası takdirine yer olmadığına,

Dair dosya üzerinden verilen kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliyesi'ne İstinaf Yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 05/11/2025