İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

Davacı GÜLER KÜKRER ile davalılar Reha Tunca ve Rıza Tekin arasında görülen Menfi Tespit davasının yapılan yargılaması sonunda; davalılardan Rıza Tekin'in resmi kurumlardan yapılan araştırmalarda adresinin meçhul kaldığı ve 19/12/1989 tarihli gerekçeli kararın gazete ilanı yolu ile tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM:Ant Apartmanına ait 27.3.1989 tarihli 1.386.000 lira bedelli, 27.4.1989 tarihli 1.386.000 lira bedelli 27.5.1989 tarihli 1.386.000 lira bedellli, ve 27.6.1989 tarihli 1.386.000 lira bedelli, Deniz Apartmanına ait 28.2.1989 vadeli 1.650,000 lira bedelli, 28.3.1989 vadeli, 1.650.000 lira bedelli, 28.4.1989 vadeli 1.650,000 lira bedelli, 28.5.1989 vadeli 1.650.000 lira bedelli, 28.6.1989 vadeli 1,650,000 lira bedelli olmak üzere toplam (13.794.000) lira değirindeki 9 edet bononun taraflar arasında hüküm ifade etmek üzere karşılıksız kalması nedeni ile İPTALİNE,

Karara karşı yargıtay yolu açık olarak verilen karar ilanen tebliğ olunur. 03/03/2026