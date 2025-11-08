İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı YURDAGÜL SELVA ROBLES CARLIN tarafından davalı JULIO ALESSANDRO ROBLES CARLIN aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizde açılan iş bu davada mahkememizce verilen 26/11/2020 tarih, 2019/1319 Esas, 2020/1472 Karar sayılı ilamı DAVALI JULIO ALLESSANDRO ROBLES CARLIN'e tebliğ edilemediğinden, adres araştırmasında da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen kararın hüküm kısmı ve gerekçesi; "...Dosyaya tevdii edilen boşanma ilamını tetkikinde tarafların Amerika Birleşik Devletleri Utah Eyaleti 3. Yargı Bölgesi Mahkemesi- Salt Lake Departmanı mahkemesinin 15/09/2018 tarih ve B04469-2019 sayılı boşanma kararı ile boşandıkları, bu kararın 15/09/2018 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır. Bu izahata toplanan delillere, tekmil dosya münderecatına ve hasıl olan kanaate nazaran: 5718 Sayılı Yasanın 58 ve 59.maddeleri uyarınca davacı tarafça sunulan yabancı ülke makamlarınca verilen mahkeme kararı aslının ve onaylanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösterir belgeler, söz konusu uyuşmazlığın Türk mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen konulardan olması, Türk Kamu düzenine açıkça aykırılık bulunmaması, nedeniyle MÖHUK 58. Ve 54. Maddedeki tanıma şartlarının dosya kapsamında oluştuğu anlaşılmakla davanın kabulüne dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda açıklandığı üzere ;

1-Davanın KABULÜ ile; Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hunat mah/köyü Cilt:88, Hane:804'da kayıtlı BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Salih ve Ayşe Zeydan'dan olma, 24/04/1990 Şişli doğumlu, 17447426522 TC Nolu YURDAGÜL SELVA ROBLES CARLIN'in, Amerika Birleşik Devletleri uyruklu JULIO ALESSANDRO ROBLES CARLIN'in boşanmalarına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri Utah Eyaleti 3. Yargı Bölgesi Mahkemesi - Salt Lake Departmanı mahkemesince verilen 15/09/2018 tarihli B04469-2019 dosya numaralı 15/09/2018 kesinleşme tarihli boşanma ilamının TANINMASINA,

2- Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 10,00 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3- Talep olmadığından yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

4- Karar kesinleştiğinde varsa kullanılmayan gider avansının yatıran tarafa iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça, okundu anlatıldı..." şeklinde olup

Bu nedenle ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra gerekçeli kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden başlamak üzere; iki haftalık yasal kesin süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf süresinizin bulunduğu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 19/09/2025