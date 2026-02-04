İSTANBUL ANADOLU 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

1- Müteveffa 23372089206 TC kimlik numaralı FİLİZ ACIGÖL tarafından Kadıköy 7. Noterliğinin 27/06/2012 Tarih ve 13238 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde tanzim edilen vasiyetname mahkememizce açılarak okunmuş ve yasal mirasçılar yanında vasiyetname ile hak sahibi olan kişilere tebliğ edilmiş olduğundan TMK'nun 596. maddesi gereğince müteveffanın vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Davanın ihbar yolu ile açıldığı anlaşıldığından harç alınmasına yer olmadığına,

3-Yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair, lehine vasiyet yapılan vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğden itibaren HMK'nun 345 maddesi uyarınca 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.

Mirasçılardan Ankara İli, Çankaya İlçesi, nüfusuna kayıtlı Turgay ve Nazire Tomris'den olma 08/06/1986 doğumlu 10858157252 T.C. Kimlik Numaralı Oğuzhan KATLI'ya tebligat yapılamadığından adı geçene tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.