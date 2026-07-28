İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Abdulmennan Şinasi Timurtaş'a gönderilen tebliğatların yapılamayıp iade edildiği, yapılan zabıta araştırmasında da adreslerinin tesbit edilemediğinden tebligatların ilanen tebliğ edildiği anlaşılmakla;

Mahkememizin 11/03/2026 tarihli, 2022/359 Esas, 2026/129 sayılı kararıyla; 1-Davanın kabulüne, muris Harika Mübeccel Yavaşca tarafından düzenlenen Ankara 26. Noterliğinin 21.06.2001 tarih, 10914 Yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindeki vasiyetnamenin tenfizine, Muris Harika Mübeccel Yavaşca adına kayıtlı İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, 380 Ada, 11 Parsel, B Blok, 14 nolu bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline, İİK m.28 gereği hüküm özetinin tapuya gönderilmesine, 2-Davacı harçtan muaf olduğundan yatırdığı 80,70 TL başvuru harcı, 170,78 TL peşin harç ve 77323,05 TL tamamlama harcının kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin talep halinde davacıya iadesine, Harçlar Kanunu'na göre tahsili gereken 265.953,60 TL nispi karar ve ilam harcı ile 80,70 TL başvuru harcı toplamının Volkan Galip Kınoğlu, Sıdıka Meral Yetkin, Mehmet Kadri Kınoğlu, Ali Osman Saatci, Işıl Saatci Çekirge, Esin Emine Akı dışındaki davalılardan tahsiline, 3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 550.296,67 TL vekalet ücretinin Volkan Galip Kınoğlu, Sıdıka Meral Yetkin, Mehmet Kadri Kınoğlu, Ali Osman Saatci, Işıl Saatci Çekirge, Esin Emine Akı dışındaki davalılardan alınarak davacıya verilmesine,4-Davalılar tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,5-Karar kesinleştiğinde HMK 333. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının yatıran taraflara re'sen iadesine, Dair, davacı vekili ile bir kısım dahili davalılar vekilinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı Abdulmennan Şinasi Timurtaş'a ilanen tebliğ olunur. 15/06/2026