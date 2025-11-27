İSTANBUL ANADOLU 24. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Hatice Yazıcı tarafından Davalı Fatih Yazıcı aleyhine açılan Boşanma davasının yargılaması sonunda verilen 13.11.2025 tarih ve 2024/799 esas, 2025/883 karar sayılı karar uyarınca;

HÜKÜM:

1-Davacının davasının FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE,

2-Harçlar Kanunu'nun 22. Maddesi dikkate alınarak 3/2 oranında 410,27 TL karar ve ilam harcının davacı tarafça yatırılan 427,60 TL peşin harçtan mahsubu ile bakiye 17,33 TL peşin harcın kararın kesinleşmesinden itibaren ve talep halinde YATIRANA İADESİNE,

3-Adli Yardım Kabul Edildiğinden;

-Dosyada yapılan basın ilan kurumu ödemesi olan 31.968,00 TL ve posta ve tebligat gideri olan 2,00 TL olmak üzere toplam 31.970,00 TL'nin davacıdan alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA,

4-Dosyada yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Gerekçeli karar tebliğ giderleri karşılandıktan sonra artan gider avansının karar kesinleştiğinde HMK 333. Madde uyarınca talebe bakılmaksızın YATIRANA İADESİNE,

Karar verilmiş olup, iş bu kararın davalı FATİH YAZICI'ya ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmakla başvurulabileceği aksi halde kararın bu haliyle kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 25.11.2025

Davacı Hatice Yazıcı 24.11.2025 tarihli dilekçe ile, çocuklarının olmasından dolayı duruşmada davasından vazgeçtiğini, davalının sağı solu dolandırarak kaçıp gittiğini öğrendiğini, davalıya ulaşamadığını beyanla davasının devam etmesini istediğini talep etmiş olup talebi istinaf kanun yoluna başvuru olarak değerlendirilmiştir.

İstinaf dilekçesinin davalı FATİH YAZICI'ya ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde cevap verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25.11.2025