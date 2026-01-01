İSTANBUL ANADOLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (El Yazılı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce tebligata yarar adresinizin bulunamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememizin gerekçeli karar ve tashih şerhinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememizin 09/07/2024 tarih, 2018/399 Esas, 2024/1282 sayılı kararı ve 12/07/2024 Tarihli Tashih Şerhi ile ;

"Müteveffa 147....158 T.C. kimlik numaralı İsmail SARI tarafından vasyetnamedir başlıklı üzerinde 3 adet fotoğraf bulunan, sağ alt köşesinde yedibölü köyü muhtarı Dursun Çorlu altında imza bulunan imzanın üzerinde mühür bulunan daktiloda düzenlendiği anlaşılan, fotoğrafların üzerleri damgalı ve damgaların üzerleri imzalı, sol köşesinde 10 TL lik pul ve 13/12/1982 tarihi ve üç adet imza bulunan bir sayfadan ibaret daktilo ile yazılmış vasiyetnamenin mahkememizce açılarak okunmuş ve yasal mirasçılar yanında vasiyetname ile hak sahibi olan kişilere tebliğ edilmiş olduğundan TMK'nun 596. maddesi gereğince müteveffanın vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE, Davacıdan 427,60 TL peşin harcın tahsili ile hazineye irat kaydına, yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına," karar verildiği, gerekçeli karar ve tashih şerhinin tebliği yerine geçerli olmak üzere mirasçılar Nuray DEMİRCİ ve Veli SARI'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.17.12.2025