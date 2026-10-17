İstanbul Anadolu 31. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizce dahili davalı AYDAN NUR OKSAL adına adres araştırması yapıldığı, fakat bir sonuca varılamadığı, dosyanın karara çıktığı, gerekçeli karar evrakı ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı TURGUT SERHAT KOÇAK aleyhine mahkememizde açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



''HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1-Fatma Aytaç Buldan, Nermin Akkaya , Meral Keskin, Aydan Nur Oksal, Meliha Oksal ve Serpil Özenç yönünden davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

2-Diğer davalılar yönünden davanın reddine,

3-Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile 534,70 TL harcın davacıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

4-Davacı tarafından yapılan masrafların kendisi üzerinde bırakılmasına,

5-DavalılarAhmet Arkın Obdan, Serpil Özenç, Meral Keskin ve Nermin Akkaya vekille temsil edildiğinden 30.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalılara verilmesine,

6-Dosyada kalan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı '' şeklinde karar verilmiş olup gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

Davacı vekilinin İstinaf Başvuru dilekçesinde belirtilen " İstanbul Anadolu 31. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/92 Esas - 2025/1027 Karar sayılı kararının kaldırılarak, davamızın kabulü ile belirttiğimi şekilde arsa payının düzeltilmesine ve tapu kaydına doğru şekilde tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini '' talep ettiğinden işbu ilan tebligat yerine geçerli olmak üzere, 7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.