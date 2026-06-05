İSTANBUL ANADOLU 48. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

GEDAAGDE: HASAN DAĞLI Adres: GG HAARLEM/KONINKRIJK DER NEDERLANDENIn de procedure van de rechtszaak tot ontbinding van het partnerschap (in verband met erfenis) die door de eiser tegen u is aangespannen;

Onze rechtbank heeft dagvaardingen verzonden naar het in de dagvaarding vermelde adres en naar het Consulaat-Generaal in Amsterdam, waarin u op de hoogte werd gesteld van de datum van de hoorzitting, maar deze konden niet worden bezorgd. Het lijkt erop dat de kennisgeving via een openbare aankondiging heeft plaatsgevonden; daarom is besloten om het deskundigenrapport eveneens via een openbare aankondiging te betekenen.

Samenvattend stelt het deskundigenrapport dat op 11-11-2025 aan onze rechtbank is voorgelegd dat de waarde op de datum van de rechtszaak, 17-10-2022, werd berekend als (66,23/182,22 x 5.710.000,00 TL - 2.075.366,58 TL), en dat na correctie de waarde werd berekend en vastgesteld op 2.075.000,00 TL. De rechtszaak draait om het feit dat een kwart van de percelen met de nummers 1, 3, 6, 7, 8 en 10 in perceel 103, blok 926, wijk İçerenköy, district Ataşehir, provincie Istanbul, geregistreerd staat op naam van Hasan DAĞLI en een driekwart op naam van Zeynep DAĞLI.

De rechtbank concludeerde dat, aangezien de betreffende eigendommen, gelegen in Istanbul, district Ataşehir, wijk İçerenköy, blok 926, perceel 103, afzonderlijke secties genummerd 1, 3, 6, 7, 8 en 10, niet in natura kunnen worden verdeeld overeenkomstig de relevante artikelen van de bestemmingsplanwet en -voorschriften, het gezamenlijke eigendom door middel van verkoop moet worden ontbonden,

"Wij leggen uw rechtbank met respect onze conclusie en mening voor dat de eigendommen te koop moeten worden aangeboden tegen de hierboven vastgestelde prijzen op de datum van de rechtszaak, en dat de opbrengst moet worden verdeeld onder de aandeelhouders in de verhoudingen zoals gespecificeerd in de bovenstaande verdeeltabel." Dit rapport is opgesteld en wordt hierbij openbaar gemaakt in plaats van een deskundigenrapport.