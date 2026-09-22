İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/922

KARAR NO : 2026/332

İlanın Konsu : Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvurusu Dilekçesinin Tebliği

Davacı Ali Şefik Öngün (Mirasçı Ali Eren Öngün) tarafından davalı Şenay Öngün arasında görülen boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;

1-Davacının ölümü nedeni ile boşanma davası konusuz kalmakla karar verilmesine yer olmadığına,

2-Davalı kadının ağır kusurlu olduğunun tespitine, karar verilmiştir.

Mahkememiz kararına karşı davalı Şenay Öngün tarafından 23/05/2026 tarihinde verilen istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesinde özetle; İstanbul Anadolu 5. Aile Mahkemesi'nin 2023/922 E. ve 2026/332 K. sayılı kararının kaldırılması talebinde bulunulmuş, yapılan tüm araştırmalara rağmen davacı mirasçısı Ali Eren Öngün'ün açık adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle, iş bu gerekçeli karar ve istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesi mirasçı Ali Eren Öngün'e ilanen tebliğ olunur.

İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi (2 hafta) içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleşecektir16/09/2026