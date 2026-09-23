İSTANBUL ANADOLU 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ОГОЛОШЕННЯ

ВІД 5-ГО СІМЕЙНОГО СУДУ АНАТОЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ М. ІСТАМБУЛ

НОМЕР СПРАВИ : 2023/993

НОМЕР РІШЕННЯ: 2026/278

В результаті судового розгляду позовної заяви про розлучення, поданої позивачем Альпом Мутлу (Alp Mutlu) проти відповідача Юлії Польської (Yulya Polska);

У зв'язку з задоволенням позову позивача було прийнято рішення про РОЗЛУЧЕННЯ позивача АЛЬПА МУТЛУ (ALP MUTLU), зареєстрованого в реєстрі населення: провінція Стамбул, район Бейоглу, махалле Джамікебір, том 7, сторінка 363, народженого 14/05/1981 від Бюлента та Фатми Хюльї, та відповідача ЮЛІЇ ПОЛЬСЬКОЇ (YULIYA POLSKA), зареєстрованої в тому ж реєстрі населення, народженої 21/05/1981 від Анатолія та Лариси. Оскільки, незважаючи на всі проведені розшукові заходи, точну адресу відповідача встановити не вдалося, це рішення вручається відповідачу ЮЛІЇ ПОЛЬСЬКІЙ (YULIYA POLSKA) шляхом публікації оголошення.

Повідомлення вважатиметься врученим через 7 днів після дати публікації оголошення в газеті, і якщо протягом законного строку (2 тижні) рішення не буде оскаржено в апеляційному порядку, воно набере законної сили. 19/09/2029