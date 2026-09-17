İSTANBUL ANADOLU 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Halime Urun tarafından davalı Alper Urun aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davacı tarafça açılan davanın KABULÜ ile;

KARS İli, SUSUZ İlçesi, İNCİLİPINAR Köyü/mah. Cilt 16, hane 41'de nüfusa kayıtlı, REMEZAN ve FATMA'den olma, T.C:14893970180, 25/04/1981 doğumlu davacı HALİME URUN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ZEKİ ve CEMİLE'den olma, T.C:33859844150, 23/03/1984 doğumlu davalı ALPER URUN'nın TMK.nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocuğu 16/06/2014 doğumlu Ada URUN'un velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE,

3-Velayeti davacı anneye verilen çocuk ile davalı baba arasında her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi günü saat 10.00 dan saat 18.00 e kadar, her yıl dini bayramların 2. günü saat 10.00 dan, saat 18.00 e kadar KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA, belirtilen gün ve saatlerde davalı babanın çocuğunu kendi yerleşim yerine ALABİLMESİNE,

4-Davacının yoksulluk ve iştirak nafakası talepleri yönünden beyanı da dikkate alınarak dava açmakta MUHTARİYETİNE,

5-Tarafların müşterek çocuğun velayeti annesine verildiğinden TMK' nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Tüzük' ün 4. maddesi gereğince çocuğun herhangi bir mal varlığı olduğu takdirde mahkememize bu konuda malın edinilme tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde bilgi verilmesinin istenilmesine, aksi taktirde TMK' nun 360 ve 361. maddeleri gereğince öngörülen önlemlerin alınarak gerekli işlemlerin resen yapılacağının anneye İHTARINA( ihtarat yapıldı),

6-Harçlar Kanununa göre alınması gereken 732,00 TL harçtan peşin olarak alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye 462,15 TL harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

7-Davacı tarafça yapılan 1.858,70 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ÖDENMESİNE,

8-Suçüstü ödeneğinden karşılanan 24.814,20 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

Dair, davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde HMK'nun 345 maddesi gereği istinaf'a itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Alper Urun'un adresi tespit edilemediğinden, karar davalıya ilanen tebliğ olunur.

İlan gazetede yayınlanma tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacak ve yasal süresi (iki hafta) içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşecektir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/09/2026