Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.



İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1919226





1-İdarenin

1.1. Adı : İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : Esentepe Mah. E-5 Güney Yanyol Cad. No:39 KARTAL/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02163033333 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 26.11.2025 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Anadolu Adliyesi Mali İşler Müdürlüğü





3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Akaryakıt Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN), 40.000 LİTRE MOTORİN

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Resmi Hizmet araçları ve jeneratörlerde kullanılmak üzere akaryakıt alımı 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese işe başlama talimatı ile akaryakıt alınacak araçlara, akaryakıt tüketim sistemine kayıt edilmesi amacıyla plaka ve diğer bilgileri resmi yazı ile yüklenici firmaya tebliğ edilir. İhale konusu akaryakıtın araçlara alımına, akaryakıt tüketimi otomasyon sisteminin kurulup, taşıt tanıma cihazlarının araçlara takılıp, çalışır duruma gelmesini müteakip akaryakıt istasyonlarından 3 (üç) gün içerisinde akaryakıt alımına başlanacaktır. İhale konusu olan kurşunsuz benzin (95 oktan) ve motorin idarenin araçlarına takılacak olan "Taşıt Tanıma Sistemi" ile yüklenicinin başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarından partiler halinde teslim alınacaktır. Jeneratör ve yedek depolarına ise kurum tarafından sipariş verildiği 24 (yirmidört) saat içinde jeneratör depoları ile yedek depolarına muayene ve kabul komisyonu huzurunda boşaltılacaktır. muayene ve kabul komisyonu tarafından teslim alınıp tutanak altına alınacaktır. İdare istediği zaman istediği miktarda akaryakıt almaya serbest olup iş 31.12.2026 tarihinde bitirilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise

Aktif İstasyon Listesi

Bayilik Sözleşmesi

Bayilik Yazısı

İstasyonlu Bayilik Belgesi

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.