İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İSTANBUL BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BEYOĞLU, KOCATEPE MAHALLESİ, 526 ADA, 57 PARSEL
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kocatepe Mahallesi, 526 ada, 57 parsel, 139,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilmiştir.
6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında salt çoğunluğa katılmayan aşağıda adı geçen malik arsa hisse payları 16.09.2026 tarihinde anlaşma sağlanan taşınmaz malikine satılmıştır. Anlaşma sağlanmayan malikler adına T. Vakıflar Bankası T.A.O. Taksim Şubesinde vadeli hesap açılarak satış bedeli üzerine bloke konulmuştur.
Adı geçen şahıs/dernek üyelerinin Müdürlüğümüze başvurmaları halinde hesap üzerinde bulunan blokenin kaldırılarak satış bedeli ödemelerini alabilecekleri ilanen tebliğ olunur.
|BEYOĞLU, KOCATEPE MAHALLESİ, 526 ADA, 57 PARSEL, 139,75 M2
|Sıra No
|Malikler
|Adres/Kütük No
|Hisse Oranı
|Pay Karşılığı (M2)
Satış Bedeli
1
|ISOD-Otomotiv Sektörü Mensupları
Derneği
34-042/083
50/550
12,70
2
|Steven Bruce THORSEN
|Duatepe Mahallesi,
Şahap Sokak, No:3/4 Şişli/ İSTANBUL
100/550
25,41