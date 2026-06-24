İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

1) Encümen Kayıt No: 4351 2) Taşınmaza Dair Bilgiler: a) İli: İstanbul b) İlçesi: Ümraniye c) Mahallesi : İstiklal (Atakent) d) Ada No: 350 e) Parsel No: 13 f) Parsel Alanı: 2624 m² g) Arsa Payı: 120/8000 h) Taşınmazın Cinsi: C Blok 5. Kat 12 nolu bağımsız bölüm (daire) ı) Bağımsız Bölüm Alanı : 120 m² brüt, 100 m² net kullanım alanlı j) Halihazır : İşgalli k) İmar Durumu: Konut Alanı l) Belediye Hissesi:3/4 m) Taşınmaz adresi: Atakent Mah. Kubilay Sk. Mitaş Sitesi C Blok 5. Kat Daire:12 Ümraniye/İstanbul 3) Muhammen Bedeli: 6.165.000,00 TL 4) Geçici Teminatı: 184.950,00 TL 5) İhale Tarihi ve Saati: 07 Temmuz 2026 – Saat: 11.35 6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul 7) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü 8) İhale şartnamesi: İhale Şartnamesi 3.000.-TL bedelle Emlak Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy / İstanbul adresinden satın alınabilir ya da aynı adreste ücretsiz görülebilir.

Tel: 0212 449 33 99 Fax: 0212 449 51 33

9) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti.

b) Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişilerin Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e), (f), ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

10) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

13) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 07 Temmuz 2026 Saat:11.30’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

14) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

15) Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

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