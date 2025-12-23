Resmi İlanlar
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİĞ (2025 YILI)
|İSİM / UNVAN
|TC-VK NO
|ADRES
|DOSYA NO
|TEBLİĞ KONUSU
|EVRAĞIN NEV'İ
|YASAL DAYANAK (Kanun No)
|BORÇ MİKTARI
|TEBLİĞ NEDENİ
|1.
|SATIR LOJİSTİK İNŞA.HAFR.OTO.PET.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ
|7********8
|İSTİNYE MAH. GÜMÜŞ DAMLA SK. NO:22 SARIYER/İSTANBUL
|HF240495
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|2.598.108
|ADRESTE BULUNAMADI
|2.
|KIRMIZI BEYAZ RESTORAN TUR.GIDA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|55******74
|SALACAK MAH. HAREM SAHİL YOLU CAD. BENELUX NO: 105 DAIRE: 1 ÜSKÜDAR / İST.
|EE309874
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|1.681.498
|ADRESTE BULUNAMADI
|3.
|KIRMIZI BEYAZ RESTORAN TUR.GIDA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|55******74
|SALACAK MAH. HAREM SAHİL YOLU CAD. BENELUX NO: 105 DAIRE: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|EE309874
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|1.415.824
|ADRESTE BULUNAMADI
|4.
|ARSLAN KARDEŞLER NAKLİYAT HAFRİYAT TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
|0********9
|ESENTEPE MAH. MİLANGÖZ CAD.NO:77/2 DAİRE :153 A2 KARTAL/İSTANBUL
|HF240207
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.299.054
|ADRESTE BULUNAMADI
|5.
|ROTA216 İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|7********0
|SAHRAYICEDİT MAH.MÜMİN DERESİ SOK. NO:46 DAİRE:7
|HF240082
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.299.054
|ADRESTE BULUNAMADI
|6.
|YKP MOTORLU TAŞITLAR ANONİM ŞİRKETİ
|9********8
|AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD. YKP OTOMATİV NO:11 SARIYER/İSTANBUL
|HF240642
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.299.054
|ADRESTE BULUNAMADI
|7.
|GLOBALSAN TAŞIMACILIK YOL İNŞAAT İŞ MAKİNALARI BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|3********0
|YAMANEVLER MAH. SİTEYOLU CAD. ANEL IŞ MERKEZİ NO:5 D:28 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|HF240407
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.299.054
|ADRESTE BULUNAMADI
|8.
|AYMAK OTOMATİV İNŞAAT TURİZM VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ
|1********4
|PİRİNÇÇİ MAH. AĞAÇKAKAN SK. NO:61 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|HF240750
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.299.054
|ADRESTE BULUNAMADI
|9.
|ALİ ÇAKIR
|2*********8
|GÜRPINAR MAH. MİLLET.CAD. NO:27A DAİRE :12 FERAH APT A1 GRŞ BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
|HF240827
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.299.054
|ADRESTE BULUNAMADI
|10.
|ERDAL YILDIZ
|20******48
|MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. KASO NO: 80 A DAIRE: 6 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|EE310563
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|1.030.995
|ADRESTE BULUNAMADI
|11.
|BARLASLAR TURİZM GIDA TEKSTİL RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|1********1
|GAZİ MAH. ISMETPAŞA CAD. NO:73 C SULTANGAZİ/İSTANBUL
|GU250001
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.002.891
|ADRESTE BULUNAMADI
|12.
|AKUVA SU OYUNLARI TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş.
|04******60
|KEMAL KÖYÜ KAPIKULEYOLU SK. NO:23 D:1 MERKEZ/EDİRNE
|EE608067
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|963.295
|ADRESTE BULUNAMADI
|13.
|SATIR LOJİSTİK İNŞA.HAFR.OTO.PET.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ
|7********8
|İSTİNYE MAH. GÜMÜŞ DAMLA SK. NO:22 SARIYER/İSTANBUL
|HF230265
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|819.801
|ADRESTE BULUNAMADI
|14.
|AYDINOĞULLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|1********6
|KORDONBOYU MAH. SERA SOK. NO:1-3 DAİRE:1 KARTAL/İSTANBUL
|HF231018
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|819.801
|ADRESTE BULUNAMADI
|15.
|ERTEME YAPI İNŞAAT MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ
|3********7
|YENİBOSNA MERKEZ MAH. 1.ASENA SK. NO:23/A BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
|HF230278
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|819.801
|ADRESTE BULUNAMADI
|16.
|UĞUR HÜNER
|30*******20
|DİKİLİTAŞ MAH. SARAKA SOK. NO:6 DAİRE:11 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|648.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|17.
|İSMAİL İNCE
|5*********6
|SABANCI CAD INCE APT ALTI NO:X D:YÜKSEKOVA/HAKKARİ
|HF250131
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|623.242
|ADRESTE BULUNAMADI
|18.
|NAZLI DİLEK
|1*********8
|CEBECİ MAH. 2572. SK NO :17 D:11 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|HF250130
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|623.242
|ADRESTE BULUNAMADI
|19.
|MURAT BUĞRA SÖNMEZ
|2*********0
|FERAH MAH. DERECİ SOK. NO:3 DAİRE:3 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
|HF250149
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|501.135
|ADRESTE BULUNAMADI
|20.
|HÜSEYİN KAPLAN
|4*********6
|YUKARIKANLICA MAH.YUKARIKANLICA KÜME EVLERİ NO:8 ÇATAK/VAN
|HF240259
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|433.018
|ADRESTE BULUNAMADI
|21.
|BURHAN TOPRAK
|6********0
|ZERZEVATÇI MAH. ÇAVUŞBAŞI SOK. NO: 3 D:5 BEYKOZ/İSTANBUL
|HF230963
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|273.267
|ADRESTE BULUNAMADI
|22.
|LATİFE KAFE RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|6********9
|BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. DOĞA PARKI CAD. G BLOK NO:13 -15GF BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|GU240029
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|232.264
|ADRESTE BULUNAMADI
|23.
|HANGAAR NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2********6
|ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KAYIM PASAJI NO:1386 DAİRE:24 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
|HF240307
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|232.120
|ADRESTE BULUNAMADI
|24.
|ALİ ÇAKIR
|2*********8
|GÜRPINAR MAH. MİLLET.CAD. NO:27A DAİRE :12 FERAH APT A1 GRŞ BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
|HF240279
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|232.120
|ADRESTE BULUNAMADI
|25.
|BAHADIR KÖPRÜBAŞI
|47*******12
|NAMIK KEMAL MAH. NO:88 ÜMRANİYE/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|200.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|26.
|ABDULKADİR BOZDEMİR
|32*******68
|MERKEZ MAH. SOĞANLI CAD. GÜNGÖREN KÖYİÇİ MERKEZ CAMİİ NO:98 DAİRE:98 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|178.298
|ADRESTE BULUNAMADI
|27.
|TR TANK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|8********5
|SEPETLİPINAR MAH.ARPALIK CAD.BAŞİSKELE KÜÇÜK SAN. SİT.NO:118/2 D:11 BAŞİSKELE/KOCAELİ
|HF250152
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|167.045
|ADRESTE BULUNAMADI
|28.
|YAVUZ DEMİR
|14*******12
|KUMKAPI ARAPZADE AHMET NO:41 FATİH/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|155.790
|ADRESTE BULUNAMADI
|29.
|İBRAHİM TİRYAKİ
|24*******84
|ALTINTAŞ MAH. 74.SOK. NO:6 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|153.664
|ADRESTE BULUNAMADI
|30.
|ÇİKOLATA DEĞİRMENİ MUHAMMED TALHA İSTİF
|31*******50
|MERDİVENKÖY MAH. IMAM RAMİZ SK. FIDAN NO:29 A KADIKÖY/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|150.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|31.
|HÜSEYİN BABÜR
|1*********1
|AYDINLI MAH. ESRA SOK. NO:8-16 DAİRE:11 TUZLA/İSTANBUL
|HF230636
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|146.486
|ADRESTE BULUNAMADI
|32.
|FERDANE ATLI
|11*******60
|TUNA MAH. 694. SOK. NO:18/20 DAİRE:2 ESENLER/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|143.857
|ADRESTE BULUNAMADI
|33.
|GAP MADENCİLİK İNŞAAT LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ
|3********1
|MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA NO:7 D:34 SARIYER/İSTANBUL
|HF240761
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|116.060
|ADRESTE BULUNAMADI
|34.
|RÜMEYSA YILDIRIM GÜLTEKİN
|4*********4
|KARŞIYAKA MAH.3934.SOK.NO:62/5 KEPEZ/ANTALYA
|HF240785
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|116.060
|ADRESTE BULUNAMADI
|35.
|BEST FRUTTA TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞRKETİ
|16******55
|İNÖNÜ MAH.NARÇİÇEĞİ SK. NO:9 D.4 ATAŞEHİR\İSTANBUL
|RSM05391
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|108.952
|ADRESTE BULUNAMADI
|36.
|DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP
|31******36
|İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.
|EE310113
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|84.960
|ADRESTE BULUNAMADI
|37.
|RESUL ADIN
|51*******56
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|84.360
|ADRESTE BULUNAMADI
|38.
|ALI ESSA ABDELLAH ABDELLMOULA ALI ESSA ABDELLAH ABDELLMOULA
|99******12
|ŞİRİNEVLER MAH. NO:36 DAİRE:3 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|80.865
|ADRESTE BULUNAMADI
|39.
|KÜÇÜKÇEKMECE SPOR KULÜBÜ
|78******61
|LONDRA ASFALTI SK. NO:F. SAHASI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|EE311316
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|79.759
|ADRESTE BULUNAMADI
|40.
|KÜRÜKOĞLU BOYA SAN.VE TİC. A. Ş.
|66******86
|HABİPLER MAH. 2690. SOK. NO:22 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|PS230420
|Pano Söküm Masraf Bedeli
|İHBARNAME
|5216
|78.183
|ADRESTE BULUNAMADI
|41.
|MERVEGÜL İNCE
|55*******54
|SANCAKTEPE MH. 900 SK. NO:8/18 BAĞCILAR / İST.
|KB250081
|Kişi Borcu
|TEBLİGAT
|Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
|74.634
|ADRESTE BULUNAMADI
|42.
|DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP
|31******36
|İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.
|EE310113
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|74.100
|ADRESTE BULUNAMADI
|43.
|ASLANKÖSE GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|09******84
|ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CAD. IMREN IŞHANI NO:14 D:22 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
|RSM03634
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|73.851
|ADRESTE BULUNAMADI
|44.
|FAHRETTİN ARİ
|5*********2
|YARIMBURGAZ M. KİMSESİZLER MEZARLIĞI NO:0 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|HF230277
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|73.243
|ADRESTE BULUNAMADI
|45.
|ERDEM İLAÇLAMA TARIM İNŞAAT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİREKETİ
|3********3
|KARANLIK DERE MEVKİ ÇELTİK KÖTÜ NO:1 DAİRE:1 SİLİVRİ/İSTANBUL
|HF230297
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|73.243
|ADRESTE BULUNAMADI
|46.
|HANGAAR NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2********6
|ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KAYIM PASAJI NO:1386 DAİRE:24 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
|HF230713
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|73.243
|ADRESTE BULUNAMADI
|47.
|HANGAAR NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2********6
|ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KAYIM PASAJI NO:1386 DAİRE:24 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
|HF230811
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|73.243
|ADRESTE BULUNAMADI
|48.
|3K GROUP HAFRİYAT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0********3
|PİRİNÇÇİ MAH. GÖKÇAM SK. NO:10-1 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|HF230279
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|73.243
|ADRESTE BULUNAMADI
|49.
|3K GROUP HAFRİYAT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0********3
|PİRİNÇÇİ MAH. GÖKÇAM SK. NO:10-1 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|HF230250
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|2872
|73.243
|ADRESTE BULUNAMADI
|50.
|YASİN ELİK
|13*******52
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|73.112
|ADRESTE BULUNAMADI
|51.
|DEVECİ NAZAR TURİZM PETROL OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE TİCARET SANAYİ LİMİTED
|29******25
|RUHA MAH. 3926 SOK. NO:4 DAİRE:2 EYYÜBİYE/ŞANLIURFA
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|72.386
|ADRESTE BULUNAMADI
|52.
|MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|61******45
|ZİYA GÖKALP MAH. HIRDAVATÇILAR SANAYİ SİTESİ YOLU - SOK. NO:48/1 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|69.669
|ADRESTE BULUNAMADI
|53.
|ERNUR KABA
|25*******76
|YOK ALTI MERMER C. NO:33 DAİRE:3/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|68.916
|ADRESTE BULUNAMADI
|54.
|BEYTULLAH İNCE
|13*******84
|SANCAKTEPE MH. 900 SK. NO:8/18 BAĞCILAR / İST.
|KB250089
|Kişi Borcu
|TEBLİGAT
|Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
|68.219
|ADRESTE BULUNAMADI
|55.
|ONUR DİYALİZ HİZMETLERİ AŞ
|6********0
|KÜÇÜKYALI MAH. GÖKHAN SOKAK NO:22/4 MALTEPE İSTANBUL
|MUHTELİF
|Tıbbi Atık Aidatı
|TEBLİGAT
|2872
|59.371
|ADRESTE BULUNAMADI
|56.
|İSTANBUL MEYVE VE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
|48******94
|OSMANGAZİ MAH. A.OĞLU CAD. FECRİ SOK. NO:12 DARICA/KOCAELİ
|RSM05037
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|58.233
|ADRESTE BULUNAMADI
|57.
|ELİT SOĞUK HAVA TESİSLERİ TARIM MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|33******65
|DÜDEN MAH. DÜDEN SK. NO:40/1ELMALI/ANTALYA
|RSM04955
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|56.966
|ADRESTE BULUNAMADI
|58.
|DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP
|31******36
|İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.
|EE310113
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|56.876
|ADRESTE BULUNAMADI
|59.
|AYAZTEKİN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
|10******39
|CUMHURİYET M BOZKURT C. NO:60 POLATLI\ANKARA
|RSM05375
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|55.986
|ADRESTE BULUNAMADI
|60.
|FATİH MEHMET ERDOĞAN
|12*******06
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|54.834
|ADRESTE BULUNAMADI
|61.
|KİBSAŞ KARADENİZ İNŞ. VE BETON SAN. TİC. A.Ş.
|56******66
|YAYALAR KÖYÜ GÜLLÜBAĞLAR MEVKİ PENDİK/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|53.352
|ADRESTE BULUNAMADI
|62.
|TAHSİN DAVRAN
|15*******74
|TERAZİDERE MAH. GÜNEŞ CAD. NO:26 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|52.855
|ADRESTE BULUNAMADI
|63.
|SAİT SALMAN
|20*******06
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|52.022
|ADRESTE BULUNAMADI
|64.
|DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP
|31******36
|İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.
|EE310113
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|50.535
|ADRESTE BULUNAMADI
|65.
|MEHMET NESİL ACAR
|17******90
|MEÇHUL ADRES
|Z0464471
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|50.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|66.
|MURAT ŞANCİ
|30*******02
|TAŞOLUK KÖYÜ MERKEZ/MUŞ
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|47.792
|ADRESTE BULUNAMADI
|67.
|DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP
|31******36
|İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.
|EE310113
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|47.780
|ADRESTE BULUNAMADI
|68.
|METE ALATON
|12******46
|ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BULV. NO : 2 V DAİRE : 14 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
|EE312046
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|47.021
|ADRESTE BULUNAMADI
|69.
|GÜLSEREN GÜVENDİREN
|38*******52
|YENİ ÇAMLICA MAH. ÖZTÜRK SOK. NNO:24/1 DAİRE:1 ATAŞEHİR/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|46.254
|ADRESTE BULUNAMADI
|70.
|KULELER OTOPARK İŞL.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|59*********39
|BARBAROS MAH. KIZIL BEGONYA SOK. NO:2 B ATAŞEHİR/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|44.295
|ADRESTE BULUNAMADI
|71.
|BAHAR ÖREN
|46*******60
|YENİ ÇAMLICA MAH. ÇEŞMEBAŞI SOK. NO:2 DAİRE:1 ATAŞEHİR/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|39.862
|ADRESTE BULUNAMADI
|72.
|ŞEYH DAVUT TELİMEN
|16*******88
|TALATPAŞA MAH. PAZARYOLU CD. NO:ç78 ESENYURT/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|39.368
|ADRESTE BULUNAMADI
|73.
|BAHATTİN KÖYEL
|16*******92
|ZUHURATBABA MAH. GÜLBAHÇE SOK. NO:6 DAİRE:2 BAKIRKÖY/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|37.962
|ADRESTE BULUNAMADI
|74.
|KARDEŞLER ORGANİK TARIM ÜR. NAKL. İNŞ. HAYV. OTOMATİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
|52******17
|NAR MAH. 316 CAD. HAL KOMPLEKSİ HALŞ PAZARI E BLOK NO:1/5 D:Z2MERKEZ/NİĞDE
|RC015560
|Cezalı Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|37.500
|ADRESTE BULUNAMADI
|75.
|GÖNÜL DEMİRCİ
|22*******60
|KEMAL TÜRKLER MAH. SALİH SOK. NO:14 SANCAKTEPE/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|36.666
|ADRESTE BULUNAMADI
|76.
|MEHMET ÇAKIL
|40*******54
|TOZKOPARAN MAH. NO:39 DR:10 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|36.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|77.
|OKTAY TÜZEN
|40*******34
|ÇAMLIK MAH. ÇAMLIK SOK. NO:1-4 DAİRE:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|36.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|78.
|ABDULMECİT TÜL
|56*******78
|BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH. NO:41 E DAİRE:30 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|35.817
|ADRESTE BULUNAMADI
|79.
|ARZU KOCASOY
|10*******30
|ESENTEPE MAH.TUFAN SOK.NO:3 DAİRE:22 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|35.150
|ADRESTE BULUNAMADI
|80.
|KADRİYE ÇİFTÇİ
|63*******32
|ÇAYLI MAH. 420. CAD. NO:12/5ORTACA/MUĞLA
|RSM06368
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|35.086
|ADRESTE BULUNAMADI
|81.
|HANİ SAİD
|99*******80
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|33.744
|ADRESTE BULUNAMADI
|82.
|YAŞAR ÇALIŞKAN
|11*******96
|BEYMELEK MAH. ÇAYBAŞI (SAZ) CAD. NO:29 F D:F/ADEMRE/ANTALYA
|RSM05205
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|33.057
|ADRESTE BULUNAMADI
|83.
|INOVA REKLAM TANITIM VE PAZ. TİC.LTD.ŞTİ.
|63******50
|KOZYATAĞI MAH. DEĞİRMEN SOK. 18/18 KADIKÖY /034 İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|32.483
|ADRESTE BULUNAMADI
|84.
|SİM MEDYA AŞ
|77*******27
|ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. NO:5 DR:1 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|32.082
|ADRESTE BULUNAMADI
|85.
|MEHMET EMİN ÇOBAN
|17*******64
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|30.932
|ADRESTE BULUNAMADI
|86.
|MEHMET SÖKMEN
|29*******02
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|30.932
|ADRESTE BULUNAMADI
|87.
|ERSOY ÖZKAYA
|60*******08
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|30.074
|ADRESTE BULUNAMADI
|88.
|TÜYLÜOĞLU BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş.
|88*********44
|MİMAR SİNAN MAH. ESKİ KEMERBURGAZ YOLU CAD. NO:31 EYÜPSULTAN/İST.
|Z0478892
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|30.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|89.
|AKYÖN TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. FİŞEKHANE BÜYÜKYALI AVM
|04******56
|BARBAROS MAH. GELİNCİK SOK. ATAŞEHİR/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|29.530
|ADRESTE BULUNAMADI
|90.
|CESİM CANPOLAT
|11*******36
|MEÇHUL ADRES
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|29.526
|ADRESTE BULUNAMADI
|91.
|SEBAHATTİN GÖRMEZ
|20*******40
|SEYRANTEPE MAH. BARBAROS CAD. NO:168 KAĞITHANE/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|29.526
|ADRESTE BULUNAMADI
|92.
|ARGE EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ A.Ş.
|07******79
|TÜRKİYE ISTANBUL SANCAKTEPE EYÜP SULTAN OSMNAGAZİ CAD. P BLOK- LAVENDER SANCAKTEPE/İSTANBUL
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|29.129
|ADRESTE BULUNAMADI
|93.
|SONER ŞENTÜRK
|56*******86
|ZÜMRÜTEVLER MAH\SEMT YUNUS SK. NO.5 D.8 MALTEPE\İSTANBUL
|RSM04853
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|27.453
|ADRESTE BULUNAMADI
|94.
|BEST FRUTTA TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|16******55
|İNÖNÜ MAH.NARÇİÇEĞİ SK. NO:9 D.4 ATAŞEHİR\İSTANBUL
|RSM04859
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|27.060
|ADRESTE BULUNAMADI
|95.
|AYAZTEKİN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
|10******39
|CUMHURİYET M BOZKURT C. NO:60 POLATLI\ANKARA
|RSM04862
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|26.529
|ADRESTE BULUNAMADI
|96.
|TEKNİK BETON TURZ. İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.
|83******52
|ARTA MAH. DEMOKRASİ CAD. NO.178 TUZLA/İST.
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|26.176
|ADRESTE BULUNAMADI
|97.
|UĞUR SAKINMAZ
|16*******36
|ŞEMSİPAŞA MAH. 50. SOK. NO:4 D:1 G.O.PAŞA/İST.
|MUHTELİF
|İdari para cezası
|ÖDEME EMRİ
|5326
|25.352
|ADRESTE BULUNAMADI
|98.
|HARBİL TARIM ÜRÜNLERİ VE TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|45******13
|BAHÇELİEVLER MH. AMİRAL NEJDET URAN C. NO:20 D:15 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
|RSM03623
|Hal Rüsum
|ÖDEME EMRİ
|5957
|24.126
|ADRESTE BULUNAMADI
|99.
|KENT OPTİK TİC. A.Ş.
|54******71
|MECİDİYEKÖY MH. ŞEHİT AHMET SK. NO:4 ŞİŞLİ / İST.
|EE309718
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|86.480
|ADRESTE BULUNAMADI
|100.
|BADESA GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
|12******02
|ESENTEPE MH. LEVENT METROSU GİRİŞ BÜYÜKDERE CD. NO:3T D:6/D ŞİŞLİ / İST.
|EE309840
|Ecrimisil
|ÖDEME EMRİ
|2886
|503.132
|ADRESTE BULUNAMADI
Başkanlığımıza borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya Ödeme Emirleri, mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun 30. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.