Resmi İlanlar

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

24-12-2025 00.00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İLANEN TEBLİĞ (2025 YILI)

 

 İSİM / UNVANTC-VK NOADRESDOSYA NOTEBLİĞ KONUSU EVRAĞIN NEV'İYASAL DAYANAK (Kanun No) BORÇ MİKTARI TEBLİĞ NEDENİ
1.SATIR LOJİSTİK İNŞA.HAFR.OTO.PET.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ7********8İSTİNYE MAH. GÜMÜŞ DAMLA SK. NO:22 SARIYER/İSTANBULHF240495İdari para cezasıÖDEME EMRİ28722.598.108ADRESTE BULUNAMADI
2.KIRMIZI BEYAZ RESTORAN TUR.GIDA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.55******74SALACAK MAH. HAREM SAHİL YOLU CAD. BENELUX NO: 105 DAIRE: 1 ÜSKÜDAR / İST.EE309874EcrimisilÖDEME EMRİ28861.681.498ADRESTE BULUNAMADI
3.KIRMIZI BEYAZ RESTORAN TUR.GIDA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.55******74SALACAK MAH. HAREM SAHİL YOLU CAD. BENELUX NO: 105 DAIRE: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBULEE309874EcrimisilÖDEME EMRİ28861.415.824ADRESTE BULUNAMADI
4.ARSLAN KARDEŞLER NAKLİYAT HAFRİYAT TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE0********9ESENTEPE MAH. MİLANGÖZ CAD.NO:77/2 DAİRE :153 A2 KARTAL/İSTANBULHF240207İdari para cezasıÖDEME EMRİ28721.299.054ADRESTE BULUNAMADI
5.ROTA216 İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ7********0SAHRAYICEDİT MAH.MÜMİN DERESİ SOK. NO:46 DAİRE:7HF240082İdari para cezasıÖDEME EMRİ28721.299.054ADRESTE BULUNAMADI
6.YKP MOTORLU TAŞITLAR ANONİM ŞİRKETİ9********8AYAZAĞA MAH. KEMERBURGAZ CAD. YKP OTOMATİV NO:11 SARIYER/İSTANBULHF240642İdari para cezasıÖDEME EMRİ28721.299.054ADRESTE BULUNAMADI
7.GLOBALSAN TAŞIMACILIK YOL İNŞAAT İŞ MAKİNALARI BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ3********0YAMANEVLER MAH. SİTEYOLU CAD. ANEL IŞ MERKEZİ NO:5 D:28 ÜMRANİYE/İSTANBULHF240407İdari para cezasıÖDEME EMRİ28721.299.054ADRESTE BULUNAMADI
8.AYMAK OTOMATİV İNŞAAT TURİZM VE TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ1********4PİRİNÇÇİ MAH. AĞAÇKAKAN SK. NO:61 EYÜPSULTAN/İSTANBULHF240750İdari para cezasıÖDEME EMRİ28721.299.054ADRESTE BULUNAMADI
9.ALİ ÇAKIR 2*********8GÜRPINAR MAH. MİLLET.CAD. NO:27A DAİRE :12 FERAH APT A1 GRŞ BEYLİKDÜZÜ/İSTANBULHF240827İdari para cezasıÖDEME EMRİ28721.299.054ADRESTE BULUNAMADI
10.ERDAL YILDIZ20******48MERKEZ MAH. ABİDE-İ HÜRRİYET CAD. KASO NO: 80 A DAIRE: 6 ŞİŞLİ/İSTANBULEE310563EcrimisilÖDEME EMRİ28861.030.995ADRESTE BULUNAMADI
11.BARLASLAR TURİZM GIDA TEKSTİL RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ1********1GAZİ MAH. ISMETPAŞA CAD. NO:73 C SULTANGAZİ/İSTANBULGU250001İdari para cezasıÖDEME EMRİ28721.002.891ADRESTE BULUNAMADI
12.AKUVA SU OYUNLARI TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş.04******60KEMAL KÖYÜ KAPIKULEYOLU SK. NO:23 D:1 MERKEZ/EDİRNEEE608067EcrimisilÖDEME EMRİ2886963.295ADRESTE BULUNAMADI
13.SATIR LOJİSTİK İNŞA.HAFR.OTO.PET.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ7********8İSTİNYE MAH. GÜMÜŞ DAMLA SK. NO:22 SARIYER/İSTANBULHF230265İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872819.801ADRESTE BULUNAMADI
14.AYDINOĞULLARI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ1********6KORDONBOYU MAH. SERA SOK. NO:1-3 DAİRE:1 KARTAL/İSTANBULHF231018İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872819.801ADRESTE BULUNAMADI
15.ERTEME YAPI İNŞAAT MÜHENDİSLİK LTD ŞTİ3********7YENİBOSNA MERKEZ MAH. 1.ASENA SK. NO:23/A BAHÇELİEVLER/İSTANBULHF230278İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872819.801ADRESTE BULUNAMADI
16.UĞUR HÜNER 30*******20DİKİLİTAŞ MAH. SARAKA SOK. NO:6 DAİRE:11 BEŞİKTAŞ/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ5326648.000ADRESTE BULUNAMADI
17.İSMAİL İNCE 5*********6SABANCI CAD INCE APT ALTI NO:X D:YÜKSEKOVA/HAKKARİHF250131İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872623.242ADRESTE BULUNAMADI
18.NAZLI DİLEK1*********8CEBECİ MAH. 2572. SK NO :17 D:11 SULTANGAZİ/İSTANBULHF250130İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872623.242ADRESTE BULUNAMADI
19.MURAT BUĞRA SÖNMEZ 2*********0FERAH MAH. DERECİ SOK. NO:3 DAİRE:3 ÜSKÜDAR/İSTANBULHF250149İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872501.135ADRESTE BULUNAMADI
20.HÜSEYİN KAPLAN4*********6YUKARIKANLICA MAH.YUKARIKANLICA KÜME EVLERİ NO:8 ÇATAK/VANHF240259İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872433.018ADRESTE BULUNAMADI
21.BURHAN TOPRAK6********0ZERZEVATÇI MAH. ÇAVUŞBAŞI SOK. NO: 3 D:5 BEYKOZ/İSTANBULHF230963İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872273.267ADRESTE BULUNAMADI
22.LATİFE KAFE RESTORAN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6********9BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. DOĞA PARKI CAD. G BLOK NO:13 -15GF BAŞAKŞEHİR/İSTANBULGU240029İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872232.264ADRESTE BULUNAMADI
23.HANGAAR NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2********6ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KAYIM PASAJI NO:1386 DAİRE:24 ARNAVUTKÖY/İSTANBULHF240307İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872232.120ADRESTE BULUNAMADI
24.ALİ ÇAKIR 2*********8GÜRPINAR MAH. MİLLET.CAD. NO:27A DAİRE :12 FERAH APT A1 GRŞ BEYLİKDÜZÜ/İSTANBULHF240279İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872232.120ADRESTE BULUNAMADI
25.BAHADIR KÖPRÜBAŞI47*******12NAMIK KEMAL MAH. NO:88 ÜMRANİYE/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ5326200.000ADRESTE BULUNAMADI
26.ABDULKADİR BOZDEMİR32*******68MERKEZ MAH. SOĞANLI CAD. GÜNGÖREN KÖYİÇİ MERKEZ CAMİİ NO:98 DAİRE:98 GÜNGÖREN/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ5326178.298ADRESTE BULUNAMADI
27.TR TANK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ8********5SEPETLİPINAR MAH.ARPALIK CAD.BAŞİSKELE KÜÇÜK SAN. SİT.NO:118/2 D:11 BAŞİSKELE/KOCAELİHF250152İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872167.045ADRESTE BULUNAMADI
28.YAVUZ DEMİR14*******12KUMKAPI ARAPZADE AHMET NO:41 FATİH/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ5326155.790ADRESTE BULUNAMADI
29.İBRAHİM TİRYAKİ24*******84ALTINTAŞ MAH. 74.SOK. NO:6 ZEYTİNBURNU/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ5326153.664ADRESTE BULUNAMADI
30.ÇİKOLATA DEĞİRMENİ MUHAMMED TALHA İSTİF31*******50MERDİVENKÖY MAH. IMAM RAMİZ SK. FIDAN NO:29 A KADIKÖY/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ5326150.000ADRESTE BULUNAMADI
31.HÜSEYİN BABÜR1*********1AYDINLI MAH. ESRA SOK. NO:8-16 DAİRE:11 TUZLA/İSTANBULHF230636İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872146.486ADRESTE BULUNAMADI
32.FERDANE ATLI11*******60TUNA MAH. 694. SOK. NO:18/20 DAİRE:2 ESENLER/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ5326143.857ADRESTE BULUNAMADI
33.GAP MADENCİLİK İNŞAAT LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ3********1MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA NO:7 D:34 SARIYER/İSTANBULHF240761İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872116.060ADRESTE BULUNAMADI
34.RÜMEYSA YILDIRIM GÜLTEKİN4*********4KARŞIYAKA MAH.3934.SOK.NO:62/5 KEPEZ/ANTALYAHF240785İdari para cezasıÖDEME EMRİ2872116.060ADRESTE BULUNAMADI
35.BEST FRUTTA TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞRKETİ16******55İNÖNÜ MAH.NARÇİÇEĞİ SK. NO:9 D.4 ATAŞEHİR\İSTANBULRSM05391Hal RüsumÖDEME EMRİ5957108.952ADRESTE BULUNAMADI
36.DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP31******36İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.EE310113EcrimisilÖDEME EMRİ288684.960ADRESTE BULUNAMADI
37.RESUL ADIN51*******56MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532684.360ADRESTE BULUNAMADI
38.ALI ESSA ABDELLAH ABDELLMOULA ALI ESSA ABDELLAH ABDELLMOULA99******12ŞİRİNEVLER MAH. NO:36 DAİRE:3 BAHÇELİEVLER/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532680.865ADRESTE BULUNAMADI
39.KÜÇÜKÇEKMECE SPOR KULÜBÜ78******61LONDRA ASFALTI SK. NO:F. SAHASI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBULEE311316EcrimisilÖDEME EMRİ288679.759ADRESTE BULUNAMADI
40.KÜRÜKOĞLU BOYA SAN.VE TİC. A. Ş.66******86HABİPLER MAH. 2690. SOK. NO:22 SULTANGAZİ/İSTANBULPS230420Pano Söküm Masraf BedeliİHBARNAME521678.183ADRESTE BULUNAMADI
41.MERVEGÜL İNCE55*******54SANCAKTEPE MH. 900 SK. NO:8/18 BAĞCILAR / İST.KB250081Kişi BorcuTEBLİGATKamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik74.634ADRESTE BULUNAMADI
42.DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP31******36İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.EE310113EcrimisilÖDEME EMRİ288674.100ADRESTE BULUNAMADI
43.ASLANKÖSE GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT OTOMOTİV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ09******84ŞİRİNEVLER MAH. MAHMUTBEY CAD. IMREN IŞHANI NO:14 D:22 BAHÇELİEVLER/İSTANBULRSM03634Hal RüsumÖDEME EMRİ595773.851ADRESTE BULUNAMADI
44.FAHRETTİN ARİ5*********2YARIMBURGAZ M. KİMSESİZLER MEZARLIĞI NO:0 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBULHF230277İdari para cezasıÖDEME EMRİ287273.243ADRESTE BULUNAMADI
45.ERDEM İLAÇLAMA TARIM İNŞAAT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİREKETİ3********3KARANLIK DERE MEVKİ ÇELTİK KÖTÜ NO:1 DAİRE:1 SİLİVRİ/İSTANBULHF230297İdari para cezasıÖDEME EMRİ287273.243ADRESTE BULUNAMADI
46.HANGAAR NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2********6ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KAYIM PASAJI NO:1386 DAİRE:24 ARNAVUTKÖY/İSTANBULHF230713İdari para cezasıÖDEME EMRİ287273.243ADRESTE BULUNAMADI
47.HANGAAR NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2********6ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. KAYIM PASAJI NO:1386 DAİRE:24 ARNAVUTKÖY/İSTANBULHF230811İdari para cezasıÖDEME EMRİ287273.243ADRESTE BULUNAMADI
48.3K GROUP HAFRİYAT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ0********3PİRİNÇÇİ MAH. GÖKÇAM SK. NO:10-1 EYÜPSULTAN/İSTANBULHF230279İdari para cezasıÖDEME EMRİ287273.243ADRESTE BULUNAMADI
49.3K GROUP HAFRİYAT MADENCİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ0********3PİRİNÇÇİ MAH. GÖKÇAM SK. NO:10-1 EYÜPSULTAN/İSTANBULHF230250İdari para cezasıÖDEME EMRİ287273.243ADRESTE BULUNAMADI
50.YASİN ELİK13*******52MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532673.112ADRESTE BULUNAMADI
51.DEVECİ NAZAR TURİZM PETROL OTOMOTİV İNŞAAT NAKLİYE TİCARET SANAYİ LİMİTED29******25RUHA MAH. 3926 SOK. NO:4 DAİRE:2 EYYÜBİYE/ŞANLIURFA MUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532672.386ADRESTE BULUNAMADI
52.MEDİA KİNG BASIN YAYIN REKLAM PROGRAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.61******45ZİYA GÖKALP MAH. HIRDAVATÇILAR SANAYİ SİTESİ YOLU - SOK. NO:48/1 BAŞAKŞEHİR/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532669.669ADRESTE BULUNAMADI
53.ERNUR KABA 25*******76YOK ALTI MERMER C. NO:33 DAİRE:3/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532668.916ADRESTE BULUNAMADI
54.BEYTULLAH İNCE13*******84SANCAKTEPE MH. 900 SK. NO:8/18 BAĞCILAR / İST.KB250089Kişi BorcuTEBLİGATKamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik68.219ADRESTE BULUNAMADI
55.ONUR DİYALİZ HİZMETLERİ AŞ6********0KÜÇÜKYALI MAH. GÖKHAN SOKAK NO:22/4 MALTEPE İSTANBULMUHTELİFTıbbi Atık AidatıTEBLİGAT287259.371ADRESTE BULUNAMADI
56.İSTANBUL MEYVE VE SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.48******94OSMANGAZİ MAH. A.OĞLU CAD. FECRİ SOK. NO:12 DARICA/KOCAELİRSM05037Hal RüsumÖDEME EMRİ595758.233ADRESTE BULUNAMADI
57.ELİT SOĞUK HAVA TESİSLERİ TARIM MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ33******65DÜDEN MAH. DÜDEN SK. NO:40/1ELMALI/ANTALYARSM04955Hal RüsumÖDEME EMRİ595756.966ADRESTE BULUNAMADI
58.DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP31******36İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.EE310113EcrimisilÖDEME EMRİ288656.876ADRESTE BULUNAMADI
59.AYAZTEKİN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ10******39CUMHURİYET M BOZKURT C. NO:60 POLATLI\ANKARARSM05375Hal RüsumÖDEME EMRİ595755.986ADRESTE BULUNAMADI
60.FATİH MEHMET ERDOĞAN12*******06MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532654.834ADRESTE BULUNAMADI
61.KİBSAŞ KARADENİZ İNŞ. VE BETON SAN. TİC. A.Ş.56******66YAYALAR KÖYÜ GÜLLÜBAĞLAR MEVKİ PENDİK/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532653.352ADRESTE BULUNAMADI
62.TAHSİN DAVRAN 15*******74TERAZİDERE MAH. GÜNEŞ CAD. NO:26 BAYRAMPAŞA/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532652.855ADRESTE BULUNAMADI
63.SAİT SALMAN20*******06MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532652.022ADRESTE BULUNAMADI
64.DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP31******36İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.EE310113EcrimisilÖDEME EMRİ288650.535ADRESTE BULUNAMADI
65.MEHMET NESİL ACAR17******90MEÇHUL ADRESZ0464471İdari para cezasıÖDEME EMRİ532650.000ADRESTE BULUNAMADI
66.MURAT ŞANCİ30*******02TAŞOLUK KÖYÜ MERKEZ/MUŞMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532647.792ADRESTE BULUNAMADI
67.DUDU GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÇARA DÖNER & KEBAP31******36İÇERENKÖY M.ALİ NİHAT TARLAN C. SÜLEYMAN BAŞKAN İŞ MERKEZİ NO: 84 DAIRE: 1-2 ATAŞEHİR / İST.EE310113EcrimisilÖDEME EMRİ288647.780ADRESTE BULUNAMADI
68.METE ALATON12******46ALKENT 2000 MAH. MEHMET YEŞİLGÜL BULV. NO : 2 V DAİRE : 14 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBULEE312046EcrimisilÖDEME EMRİ288647.021ADRESTE BULUNAMADI
69.GÜLSEREN GÜVENDİREN38*******52YENİ ÇAMLICA MAH. ÖZTÜRK SOK. NNO:24/1 DAİRE:1 ATAŞEHİR/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532646.254ADRESTE BULUNAMADI
70.KULELER OTOPARK İŞL.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.59*********39BARBAROS MAH. KIZIL BEGONYA SOK. NO:2 B ATAŞEHİR/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532644.295ADRESTE BULUNAMADI
71.BAHAR ÖREN46*******60YENİ ÇAMLICA MAH. ÇEŞMEBAŞI SOK. NO:2 DAİRE:1 ATAŞEHİR/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532639.862ADRESTE BULUNAMADI
72.ŞEYH DAVUT TELİMEN16*******88TALATPAŞA MAH. PAZARYOLU CD. NO:ç78 ESENYURT/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532639.368ADRESTE BULUNAMADI
73.BAHATTİN KÖYEL16*******92ZUHURATBABA MAH. GÜLBAHÇE SOK. NO:6 DAİRE:2 BAKIRKÖY/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532637.962ADRESTE BULUNAMADI
74.KARDEŞLER ORGANİK TARIM ÜR. NAKL. İNŞ. HAYV. OTOMATİV SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ52******17NAR MAH. 316 CAD. HAL KOMPLEKSİ HALŞ PAZARI E BLOK NO:1/5 D:Z2MERKEZ/NİĞDERC015560Cezalı Hal RüsumÖDEME EMRİ595737.500ADRESTE BULUNAMADI
75.GÖNÜL DEMİRCİ 22*******60KEMAL TÜRKLER MAH. SALİH SOK. NO:14 SANCAKTEPE/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532636.666ADRESTE BULUNAMADI
76.MEHMET ÇAKIL40*******54TOZKOPARAN MAH. NO:39 DR:10 GÜNGÖREN/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532636.000ADRESTE BULUNAMADI
77.OKTAY TÜZEN40*******34ÇAMLIK MAH. ÇAMLIK SOK. NO:1-4 DAİRE:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532636.000ADRESTE BULUNAMADI
78.ABDULMECİT TÜL56*******78BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAH. NO:41 E DAİRE:30 BAŞAKŞEHİR/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532635.817ADRESTE BULUNAMADI
79.ARZU KOCASOY10*******30ESENTEPE MAH.TUFAN SOK.NO:3 DAİRE:22 EYÜPSULTAN/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532635.150ADRESTE BULUNAMADI
80.KADRİYE ÇİFTÇİ63*******32ÇAYLI MAH. 420. CAD. NO:12/5ORTACA/MUĞLARSM06368Hal RüsumÖDEME EMRİ595735.086ADRESTE BULUNAMADI
81.HANİ SAİD99*******80MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532633.744ADRESTE BULUNAMADI
82.YAŞAR ÇALIŞKAN 11*******96BEYMELEK MAH. ÇAYBAŞI (SAZ) CAD. NO:29 F D:F/ADEMRE/ANTALYARSM05205Hal RüsumÖDEME EMRİ595733.057ADRESTE BULUNAMADI
83.INOVA REKLAM TANITIM VE PAZ. TİC.LTD.ŞTİ.63******50KOZYATAĞI MAH. DEĞİRMEN SOK. 18/18 KADIKÖY /034 İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532632.483ADRESTE BULUNAMADI
84.SİM MEDYA AŞ77*******27ESENTEPE MAH. TALAT PAŞA CAD. NO:5 DR:1 ŞİŞLİ/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532632.082ADRESTE BULUNAMADI
85.MEHMET EMİN ÇOBAN17*******64MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532630.932ADRESTE BULUNAMADI
86.MEHMET SÖKMEN29*******02MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532630.932ADRESTE BULUNAMADI
87.ERSOY ÖZKAYA60*******08MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532630.074ADRESTE BULUNAMADI
88.TÜYLÜOĞLU BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş.88*********44MİMAR SİNAN MAH. ESKİ KEMERBURGAZ YOLU CAD. NO:31 EYÜPSULTAN/İST.Z0478892İdari para cezasıÖDEME EMRİ532630.000ADRESTE BULUNAMADI
89.AKYÖN TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. FİŞEKHANE BÜYÜKYALI AVM04******56BARBAROS MAH. GELİNCİK SOK. ATAŞEHİR/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532629.530ADRESTE BULUNAMADI
90.CESİM CANPOLAT11*******36MEÇHUL ADRESMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532629.526ADRESTE BULUNAMADI
91.SEBAHATTİN GÖRMEZ 20*******40SEYRANTEPE MAH. BARBAROS CAD. NO:168 KAĞITHANE/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532629.526ADRESTE BULUNAMADI
92.ARGE EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ A.Ş.07******79TÜRKİYE ISTANBUL SANCAKTEPE EYÜP SULTAN OSMNAGAZİ CAD. P BLOK- LAVENDER SANCAKTEPE/İSTANBULMUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532629.129ADRESTE BULUNAMADI
93.SONER ŞENTÜRK56*******86ZÜMRÜTEVLER MAH\SEMT YUNUS SK. NO.5 D.8 MALTEPE\İSTANBULRSM04853Hal RüsumÖDEME EMRİ595727.453ADRESTE BULUNAMADI
94.BEST FRUTTA TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.16******55İNÖNÜ MAH.NARÇİÇEĞİ SK. NO:9 D.4 ATAŞEHİR\İSTANBULRSM04859Hal RüsumÖDEME EMRİ595727.060ADRESTE BULUNAMADI
95.AYAZTEKİN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ10******39CUMHURİYET M BOZKURT C. NO:60 POLATLI\ANKARARSM04862Hal RüsumÖDEME EMRİ595726.529ADRESTE BULUNAMADI
96.TEKNİK BETON TURZ. İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.83******52ARTA MAH. DEMOKRASİ CAD. NO.178 TUZLA/İST.MUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532626.176ADRESTE BULUNAMADI
97.UĞUR SAKINMAZ16*******36ŞEMSİPAŞA MAH. 50. SOK. NO:4 D:1 G.O.PAŞA/İST.MUHTELİFİdari para cezasıÖDEME EMRİ532625.352ADRESTE BULUNAMADI
98.HARBİL TARIM ÜRÜNLERİ VE TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 45******13BAHÇELİEVLER MH. AMİRAL NEJDET URAN C. NO:20 D:15 BAHÇELİEVLER/İSTANBULRSM03623Hal RüsumÖDEME EMRİ595724.126ADRESTE BULUNAMADI
99.KENT OPTİK TİC. A.Ş.54******71MECİDİYEKÖY MH. ŞEHİT AHMET SK. NO:4 ŞİŞLİ / İST.EE309718EcrimisilÖDEME EMRİ288686.480ADRESTE BULUNAMADI
100.BADESA GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.12******02ESENTEPE MH. LEVENT METROSU GİRİŞ BÜYÜKDERE CD. NO:3T D:6/D ŞİŞLİ / İST.EE309840EcrimisilÖDEME EMRİ2886503.132ADRESTE BULUNAMADI

Başkanlığımıza borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya  Ödeme Emirleri, mükelleflerin  adreslerinin bulunamaması ve  bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun 30. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında  iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02367719