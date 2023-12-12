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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ ( 2023 KASIM AYI İDARİ PARA CEZALARI 10900 ÜSTÜ )
|SIRA NO
|İSİM / UNVAN
|TC. VE VERGİ NO
|ADRES
|DOSYA NO
|TEBLİĞ KONUSU
|EVRAĞIN NEV'İ
|YASAL DAYANAK (Kanun No)
|BORÇ MİKTARI /TL
|TEBLİĞ NEDENİ
|1
|ABDULKERİM KIK
|37*******92
|MERKEZ BAŞAKŞEHİR MH. GÜLBAHÇE SK. NO:1 A DAİRE:66 BAŞAKŞEHİR/İST
|HF230140
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|122.580
|ADRESTE BULUNAMADI
|2
|ABDULLAH DURSUN
|45*******10
|MERNİS KAYITLI ADRES BULUNMAMAKTA
|KB230115
|KİŞİ BORCU
|TEBLİGAT
|KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
|61.059
|ADRES YOK
|3
|AHMET BEKTAŞ
|40*******40
|HÜRRİYET MH. ESKİ ÇATALCA YOLU CD. TEPEKENT BÜYÜKÇEKMECE-İST
|HF230115
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|273.267
|ADRESTE BULUNAMADI
|4
|AK ETÜT PROJE İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|01*******60
|AK ETÜT PROJE İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|17.324
|ADRESTE BULUNAMADI
|5
|AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
|02******64
|İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI
|HF230095
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|6
|AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
|02******64
|İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI
|HF230097
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|7
|AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
|02******64
|İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI
|HF230093
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|8
|AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
|02******64
|İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI
|HF230187
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|65.710
|ADRESTE BULUNAMADI
|9
|AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
|02******64
|İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI
|HF230186
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|65.710
|ADRESTE BULUNAMADI
|10
|ARİF MAVİ
|10*******20
|KALE MAH. 131355. SOK. NO: 6 DAIRE: 1 KARAPINAR / KONYA
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|22.576
|ADRESTE BULUNAMADI
|11
|AYDIN NAZAR
|50*******08
|KAZIM KARABEKİR MH. KARS CD. NO:107 GÖLE/ARDAHAN
|ME500462
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|57.253
|ADRESTE BULUNAMADI
|12
|AYDOĞDU HAFRİYAT İNŞAAT NAK. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
|11******37
|HADIMKÖY BEL. BELEDİYE İŞHANI NO:101 ARNAVUTKÖY/ İST
|HF221294
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|13
|AYDOĞDU HAFRİYAT İNŞAAT NAK. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
|11******37
|HADIMKÖY BEL. BELEDİYE İŞHANI NO:101 ARNAVUTKÖY/ İST
|HF221266
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|14
|BAHATTİN AKMAN
|49*******02
|KEÇECİ PİRİ MAH. BASMACI RUŞEN SOK. NO:20 D:1 BEYOĞLU/İST
|HF220654
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|122.580
|ADRESTE BULUNAMADI
|15
|BAHATTİN KÖYEL
|16*******92
|MERKEZ ZUHURATBABA MAH. GÜLBAHÇE SOK. NO: 6 DAIRE: 2 MERKEZ / BAKIRKÖY / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|30.043
|ADRESTE BULUNAMADI
|16
|BEN BRONZSTEİN
|18*******32
|İSTİNYE MAH. ŞEHİT HALİL İBRAHİM CAD. NO: 21 DAIRE: 7 SARIYER / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|36.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|17
|CEBECİOĞLU HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT YAYINCILIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
|20******49
|ARNAVUTKÖY MERKEZ MAHALLESİ 64. SOKAK NO:2
|HF230117
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|819.801
|ADRESTE BULUNAMADI
|18
|CEMALETTİN AÇIKGÖZ
|14*******58
|MERKEZ GÜZELTEPE MAH. ÇAĞDAŞ SOK. NO: 4 DAIRE: 3 MERKEZ /
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|Z0127727
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|12.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|19
|CENGİZ ŞENGÜL- CENGİZ ŞENGÜL(FARUK KOÇER)
|65*******70
|ESENTEPE MH. BÜYÜKDERE CD. ASTORİA NO:127 D:18 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|EE310943
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|82.555
|ADRESTE BULUNAMADI
|20
|CK KORKMAZLAR İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|21******21
|ÜÇEVLER MAH. BAHÇE YOLU CAD. NOTA RESIDENSE APT. NO:19/55 ESENYURT / İSTANBUL
|HF230164
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|2.459.403
|ADRESTE BULUNAMADI
|21
|CÜNEYT KAYAROĞLU
|15*******32
|MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. HAZAN SOK. NO: 17 DAIRE: 4 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|29.540
|ADRESTE BULUNAMADI
|22
|CYC HAM YAĞ VE GIDA SAN. TURZ.İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ
|61******50
|YALI MAH. TURGUT ÖZAL BLV. NO:187 MALTEPE/ İSTANBUL
|EE309817
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|14.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|23
|ÇİFTÇİOĞLU NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE GÜBRE TİC. SAN. LTD.ŞTİ.
|25******91
|NAKKAŞ MAHALLESİ 169 ADA 2-3 PARSEL NO:50 ÇATALCA
|HF221660
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|24
|DİLEK GÜRBÜZOĞLU
|11*******60
|MERKEZ İSTİKLAL MAH. İMAM BAHÇE SOK. NO: 1 DAIRE: 5 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|48.540
|ADRESTE BULUNAMADI
|25
|DİYACENTER SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|30******11
|MİMAR SİNAN MAH. FEYYAZ ALTINORAK CAD. NO:110 SİLİVRİ/İSTANBUL
|TB000777
|TIBBİ ATIK
|İHBARNAME
|İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
|20.156
|ADRES BULUNAMADI
|26
|DOST MAĞAZICILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
|31******44
|AYAZMA CAD. PAPIRUS PLAZA NO:37 D:5 KAĞITHANE/İSTANBUL
|I0761884
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|12.804
|ADRESTE BULUNAMADI
|27
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230210
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|2.459.403
|ADRESTE BULUNAMADI
|28
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230211
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|2.459.403
|ADRESTE BULUNAMADI
|29
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230060
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|30
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230144
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|735.480
|ADRESTE BULUNAMADI
|31
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230086
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|735.480
|ADRESTE BULUNAMADI
|32
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230089
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|735.480
|ADRESTE BULUNAMADI
|33
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230045
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|34
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230038
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|35
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230043
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|36
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230035
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|37
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230025
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|38
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230037
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|39
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230074
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|40
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230182
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|41
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230036
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|42
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230024
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|43
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230033
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|44
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230023
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|45
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230039
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|46
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230040
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|47
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230041
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|48
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230042
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|49
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230043
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|50
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230044
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|51
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230045
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|52
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230046
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|53
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230047
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|54
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230048
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|55
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230049
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|56
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230112
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|146.486
|ADRESTE BULUNAMADI
|57
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230145
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|146.486
|ADRESTE BULUNAMADI
|58
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230113
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|146.486
|ADRESTE BULUNAMADI
|59
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230111
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|146.486
|ADRESTE BULUNAMADI
|60
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230007
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|65.710
|ADRESTE BULUNAMADI
|61
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230008
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|65.710
|ADRESTE BULUNAMADI
|62
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230056
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|65.710
|ADRESTE BULUNAMADI
|63
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF221585
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|32.855
|ADRESTE BULUNAMADI
|64
|EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ.
|'32******18
|Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B SULTANGAZİ/ İST
|HF230075
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|32.855
|ADRESTE BULUNAMADI
|65
|EMRE GÜRALTAY
|27*******04
|M.KEMAL PAŞA MH. EMİNE SK. NO: 9/3 ARNAVUTKÖY/ İST
|HF230103
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|122.580
|ADRESTE BULUNAMADI
|66
|ERHAN KURTULUŞ
|49*******80
|MERKEZ ORHANTEPE MH. KUMRAL SK. NO:5 D:5 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|EE309918
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|18.309
|ADRESTE BULUNAMADI
|67
|ERHAN KURTULUŞ
|49*******80
|MERKEZ ORHANTEPE MH. KUMRAL SK. NO:5 D:5 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|EE309918
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|15.018
|ADRESTE BULUNAMADI
|68
|ERHAN KURTULUŞ
|49*******80
|MERKEZ ORHANTEPE MH. KUMRAL SK. NO:5 D:5 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|EE309918
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|12.128
|ADRESTE BULUNAMADI
|69
|ERHAN KURTULUŞ
|49*******80
|MERKEZ ORHANTEPE MH. KUMRAL SK. NO:5 D:5 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|EE309918
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|11.688
|ADRESTE BULUNAMADI
|70
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221261
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|71
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221420
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|72
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221408
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|73
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221418
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|74
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221264
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|75
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221422
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|76
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221426
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|77
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221425
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|78
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221427
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|79
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221479
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|80
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221465
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|81
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221450
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|82
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221324
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|83
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221386
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|84
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221276
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|85
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221246
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|86
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221274
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|87
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221321
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|88
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221322
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|89
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221353
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|90
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221319
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|91
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221273
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|92
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF221391
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|93
|ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|36******51
|ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST
|HF220841
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|94
|FERHAT PEKER
|18*******58
|AKYOLAÇ KÖYÜ MUH. DİYADİN / AĞRI
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|11.634
|ADRESTE BULUNAMADI
|95
|FİKRET BABA
|47*******62
|MERKEZ FATİH SULTAN MEHMET MAH. NO: 23 -1 DAIRE: MÜSTAKİL MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|16.277
|ADRESTE BULUNAMADI
|96
|FUNDA KARABACAK
|14*******70
|MERKEZ İSTİKLAL MAH. İMAM BAHÇE SOK. NO: 8 DAIRE: 1 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|15.512
|ADRESTE BULUNAMADI
|97
|FURKAN CENİKCİ
|10*******86
|MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. YENİ BÜLBÜL SOK. NO: 10 DAIRE: 7 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|14.430
|ADRESTE BULUNAMADI
|98
|GÜNEŞ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAK. TUR. İNŞ. TEKS. SAN. TİC.LTD.
|43******78
|KOCATEPE MAH. HAL YOLU SK. NO:238 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL
|RC010611
|CEZALI HAL RÜSUM
|ÖDEME EMRİ
|5957
|16.739
|ADRESTE BULUNAMADI
|99
|HAKMAR MAĞAZACILIK LTD.ŞTİ
|45*******11
|YUKARI MAH. ÜSKÜDAR CAD. NO: 32 A KARTAL / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|13.196
|ADRESTE BULUNAMADI
|100
|HALİL APAYDIN HAFRİYAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|45******59
|YARIMBURGAZ MAH.HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL CAD.NO:58A / KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
|HF221583
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|32.855
|ADRESTE BULUNAMADI
|101
|HARVEY 34 GIDA HİZM. VE PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKET MÜDÜRÜ- BÜLENT KALEMKUŞ
|45*******64
|CİHANNÜMA MH. BARBAROS BLV. BULVAR APT. NO:83 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|EE310603
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|19.224
|ADRESTE BULUNAMADI
|102
|HARVEY 34 GIDA HİZM. VE PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKET MÜDÜRÜ- BÜLENT KALEMKUŞ
|45*******64
|CİHANNÜMA MH. BARBAROS BLV. BULVAR APT. NO:83 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|EE310603
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|16.664
|ADRESTE BULUNAMADI
|103
|HASAN MENDERES DEVECİOĞLU
|26*******34
|MERKEZ BAHÇELİEVLER MH. ZEKİ KARSAN SK. D:505 BAHÇELİEVLER/İST.
|EE046775
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|12.908
|ADRESTE BULUNAMADI
|104
|HERTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|46*******95
|ÇIRÇIR MH. ATATÜRK CD. NO:150/1 D:1 EYÜPSULTAN/ İSTANBUL
|EE307396
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|60.925
|ADRESTE BULUNAMADI
|105
|HERTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|46*******95
|ÇIRÇIR MH. ATATÜRK CD. NO:150/1 D:1 EYÜPSULTAN/ İSTANBUL
|EE307396
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|43.571
|ADRESTE BULUNAMADI
|106
|HİKMET AKIN
|32*******72
|MERKEZ CUMHURİYET MH. ARABA YOLU CD. NO:40 D:9 MERKEZ /SARIYER/İST.
|ME211810
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|264.292
|ADRESTE BULUNAMADI
|107
|HİKMET AKIN
|32*******72
|MERKEZ CUMHURİYET MH. ARABA YOLU CD. NO:40 D:9 MERKEZ /SARIYER/İST.
|ME211810
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|148.996
|ADRESTE BULUNAMADI
|108
|HİKMET AKIN
|32*******73
|MERKEZ CUMHURİYET MH. ARABA YOLU CD. NO:40 D:9 MERKEZ /SARIYER/İST.
|ME211810
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|39.148
|ADRESTE BULUNAMADI
|109
|HİKMET AKIN
|32*******72
|MERKEZ CUMHURİYET MH. ARABA YOLU CD. NO:40 D:9 MERKEZ/SARIYER/İSTANBUL
|ME211810
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|191.531
|ADRESTE BULUNAMADI
|110
|HULKİ BULUT
|14*******78
|MERKEZ FATİH MAH. 829. SOK. NO: 16 DAIRE: 75 MERKEZ / KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|10.904
|ADRESTE BULUNAMADI
|Başkanlığımıza borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya Ödeme Emirleri, mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun 30. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN01948513