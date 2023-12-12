İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ (2023 KASIM AYI İDARİ PARA CEZALARI 10900 ÜSTÜ)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ ( 2023 KASIM AYI İDARİ PARA CEZALARI 10900 ÜSTÜ )
SIRA NO İSİM / UNVAN TC. VE VERGİ  NO ADRES DOSYA NO TEBLİĞ KONUSU  EVRAĞIN NEV'İ YASAL DAYANAK (Kanun No)  BORÇ MİKTARI /TL TEBLİĞ NEDENİ
1 ABDULKERİM KIK 37*******92 MERKEZ BAŞAKŞEHİR MH. GÜLBAHÇE SK. NO:1 A DAİRE:66 BAŞAKŞEHİR/İST HF230140 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 122.580 ADRESTE BULUNAMADI
2 ABDULLAH DURSUN 45*******10 MERNİS KAYITLI ADRES BULUNMAMAKTA KB230115 KİŞİ BORCU TEBLİGAT KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 61.059 ADRES YOK
3 AHMET BEKTAŞ 40*******40 HÜRRİYET MH. ESKİ ÇATALCA YOLU CD. TEPEKENT BÜYÜKÇEKMECE-İST HF230115 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 273.267 ADRESTE BULUNAMADI
4 AK ETÜT PROJE İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 01*******60 AK ETÜT PROJE İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 17.324 ADRESTE BULUNAMADI
5 AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL 02******64 İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI HF230095 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
6 AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL 02******64 İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI HF230097 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
7 AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL 02******64 İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI HF230093 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
8 AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL 02******64 İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI HF230187 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 65.710 ADRESTE BULUNAMADI
9 AKIŞIK HAFRİYAT İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL 02******64 İMRAHOR KÖYÜ KUTMAN KÖMÜR OCAKLARI SAHASI HF230186 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 65.710 ADRESTE BULUNAMADI
10 ARİF MAVİ 10*******20 KALE MAH. 131355. SOK. NO: 6 DAIRE: 1 KARAPINAR / KONYA MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 22.576 ADRESTE BULUNAMADI
11 AYDIN NAZAR 50*******08 KAZIM KARABEKİR MH. KARS CD. NO:107 GÖLE/ARDAHAN ME500462 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 57.253 ADRESTE BULUNAMADI
12 AYDOĞDU HAFRİYAT İNŞAAT NAK. TAAH. SAN. TİC. LTD.  ŞTİ 11******37 HADIMKÖY BEL. BELEDİYE İŞHANI NO:101 ARNAVUTKÖY/ İST HF221294 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
13 AYDOĞDU HAFRİYAT İNŞAAT NAK. TAAH. SAN. TİC. LTD.  ŞTİ 11******37 HADIMKÖY BEL. BELEDİYE İŞHANI NO:101 ARNAVUTKÖY/ İST HF221266 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
14 BAHATTİN AKMAN  49*******02 KEÇECİ PİRİ MAH. BASMACI RUŞEN SOK. NO:20 D:1 BEYOĞLU/İST HF220654 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 122.580 ADRESTE BULUNAMADI
15 BAHATTİN KÖYEL 16*******92 MERKEZ ZUHURATBABA MAH. GÜLBAHÇE SOK. NO: 6 DAIRE: 2 MERKEZ / BAKIRKÖY / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 30.043 ADRESTE BULUNAMADI
16 BEN BRONZSTEİN 18*******32 İSTİNYE MAH. ŞEHİT HALİL İBRAHİM CAD. NO: 21 DAIRE: 7 SARIYER / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 36.000 ADRESTE BULUNAMADI
17 CEBECİOĞLU HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT YAYINCILIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ARNAVUTKÖY / İSTANBUL 20******49 ARNAVUTKÖY MERKEZ MAHALLESİ 64. SOKAK NO:2 HF230117 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 819.801 ADRESTE BULUNAMADI
18 CEMALETTİN AÇIKGÖZ 14*******58 MERKEZ GÜZELTEPE MAH. ÇAĞDAŞ SOK. NO: 4 DAIRE: 3 MERKEZ /
ÜSKÜDAR / İSTANBUL		 Z0127727 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 12.000 ADRESTE BULUNAMADI
19 CENGİZ ŞENGÜL- CENGİZ ŞENGÜL(FARUK KOÇER) 65*******70 ESENTEPE MH. BÜYÜKDERE CD. ASTORİA NO:127 D:18 ŞİŞLİ/İSTANBUL EE310943 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 82.555 ADRESTE BULUNAMADI
20 CK KORKMAZLAR İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 21******21 ÜÇEVLER MAH. BAHÇE YOLU CAD. NOTA RESIDENSE APT. NO:19/55 ESENYURT  / İSTANBUL HF230164 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 2.459.403 ADRESTE BULUNAMADI
21 CÜNEYT KAYAROĞLU 15*******32 MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. HAZAN SOK. NO: 17 DAIRE: 4 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 29.540 ADRESTE BULUNAMADI
22 CYC HAM YAĞ VE GIDA SAN. TURZ.İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ 61******50 YALI MAH. TURGUT ÖZAL BLV. NO:187 MALTEPE/ İSTANBUL EE309817 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 14.000 ADRESTE BULUNAMADI
23 ÇİFTÇİOĞLU NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞAAT TAAHHÜT VE GÜBRE TİC. SAN. LTD.ŞTİ. 25******91 NAKKAŞ MAHALLESİ 169 ADA 2-3 PARSEL  NO:50 ÇATALCA HF221660 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
24 DİLEK GÜRBÜZOĞLU 11*******60 MERKEZ İSTİKLAL MAH. İMAM BAHÇE SOK. NO: 1 DAIRE: 5 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 48.540 ADRESTE BULUNAMADI
25 DİYACENTER SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 30******11 MİMAR SİNAN MAH. FEYYAZ ALTINORAK CAD. NO:110 SİLİVRİ/İSTANBUL TB000777 TIBBİ ATIK İHBARNAME  İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 20.156 ADRES BULUNAMADI
26 DOST MAĞAZICILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 31******44 AYAZMA CAD. PAPIRUS PLAZA NO:37 D:5 KAĞITHANE/İSTANBUL I0761884 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 12.804 ADRESTE BULUNAMADI
27 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. 32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230210 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 2.459.403 ADRESTE BULUNAMADI
28 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230211 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 2.459.403 ADRESTE BULUNAMADI
29 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230060 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
30 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. 32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230144 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 735.480 ADRESTE BULUNAMADI
31 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230086 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 735.480 ADRESTE BULUNAMADI
32 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230089 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 735.480 ADRESTE BULUNAMADI
33 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. 32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230045 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
34 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. 32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230038 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
35 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. 32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230043 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
36 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. 32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230035 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
37 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230025 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
38 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230037 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
39 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230074 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
40 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230182 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
41 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230036 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
42 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230024 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
43 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230033 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
44 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230023 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
45 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230039 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
46 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230040 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
47 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230041 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
48 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230042 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
49 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230043 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
50 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230044 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
51 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230045 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
52 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230046 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
53 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230047 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
54 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230048 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
55 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230049 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
56 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. 32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230112 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 146.486 ADRESTE BULUNAMADI
57 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230145 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 146.486 ADRESTE BULUNAMADI
58 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230113 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 146.486 ADRESTE BULUNAMADI
59 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230111 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 146.486 ADRESTE BULUNAMADI
60 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230007 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 65.710 ADRESTE BULUNAMADI
61 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230008 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 65.710 ADRESTE BULUNAMADI
62 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230056 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 65.710 ADRESTE BULUNAMADI
63 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. 32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF221585 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 32.855 ADRESTE BULUNAMADI
64 EFE CAR OTOMOTİV İNŞAAT VE TAŞ. LMT ŞTİ. '32******18 Y.EMRE MAH. LÜTFİ AYKAÇ BLV. ESMA AP. NO:101B  SULTANGAZİ/ İST HF230075 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 32.855 ADRESTE BULUNAMADI
65 EMRE GÜRALTAY 27*******04 M.KEMAL PAŞA MH.  EMİNE SK. NO: 9/3 ARNAVUTKÖY/ İST HF230103 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 122.580 ADRESTE BULUNAMADI
66 ERHAN KURTULUŞ 49*******80 MERKEZ ORHANTEPE MH. KUMRAL SK. NO:5 D:5 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL EE309918 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 18.309 ADRESTE BULUNAMADI
67 ERHAN KURTULUŞ 49*******80 MERKEZ ORHANTEPE MH. KUMRAL SK. NO:5 D:5 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL EE309918 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 15.018 ADRESTE BULUNAMADI
68 ERHAN KURTULUŞ 49*******80 MERKEZ ORHANTEPE MH. KUMRAL SK. NO:5 D:5 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL EE309918 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 12.128 ADRESTE BULUNAMADI
69 ERHAN KURTULUŞ 49*******80 MERKEZ ORHANTEPE MH. KUMRAL SK. NO:5 D:5 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL EE309918 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 11.688 ADRESTE BULUNAMADI
70 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221261 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
71 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221420 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
72 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221408 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
73 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221418 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
74 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221264 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
75 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221422 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
76 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221426 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
77 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221425 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
78 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221427 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
79 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221479 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
80 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221465 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
81 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221450 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
82 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221324 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
83 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221386 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
84 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221276 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
85 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221246 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
86 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221274 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
87 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221321 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
88 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221322 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
89 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221353 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
90 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221319 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
91 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221273 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
92 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF221391 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
93 ERNAK PETROL KİMYA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 36******51 ORUÇREİS MAHALLESİ GİYİMKENT SİTESİ VADİ CADDESİ NO:170/205 ESENLER/İST HF220841 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
94 FERHAT PEKER 18*******58 AKYOLAÇ KÖYÜ MUH. DİYADİN / AĞRI MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 11.634 ADRESTE BULUNAMADI
95 FİKRET BABA 47*******62 MERKEZ FATİH SULTAN MEHMET MAH. NO: 23 -1 DAIRE: MÜSTAKİL MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 16.277 ADRESTE BULUNAMADI
96 FUNDA KARABACAK 14*******70 MERKEZ İSTİKLAL MAH. İMAM BAHÇE SOK. NO: 8 DAIRE: 1 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 15.512 ADRESTE BULUNAMADI
97 FURKAN CENİKCİ 10*******86 MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. YENİ BÜLBÜL SOK. NO: 10 DAIRE: 7 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 14.430 ADRESTE BULUNAMADI
98 GÜNEŞ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA NAK. TUR. İNŞ. TEKS. SAN. TİC.LTD. 43******78 KOCATEPE MAH. HAL YOLU SK. NO:238 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL RC010611 CEZALI HAL RÜSUM ÖDEME EMRİ 5957 16.739 ADRESTE BULUNAMADI
99 HAKMAR MAĞAZACILIK LTD.ŞTİ 45*******11 YUKARI MAH. ÜSKÜDAR CAD. NO: 32 A KARTAL / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 13.196 ADRESTE BULUNAMADI
100 HALİL APAYDIN HAFRİYAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 45******59  YARIMBURGAZ MAH.HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL CAD.NO:58A / KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL HF221583 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 32.855 ADRESTE BULUNAMADI
101 HARVEY 34 GIDA HİZM. VE PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKET MÜDÜRÜ- BÜLENT KALEMKUŞ 45*******64 CİHANNÜMA MH. BARBAROS BLV. BULVAR APT. NO:83 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL EE310603 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 19.224 ADRESTE BULUNAMADI
102 HARVEY 34 GIDA HİZM. VE PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKET MÜDÜRÜ- BÜLENT KALEMKUŞ 45*******64 CİHANNÜMA MH. BARBAROS BLV. BULVAR APT. NO:83 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL EE310603 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 16.664 ADRESTE BULUNAMADI
103 HASAN MENDERES DEVECİOĞLU 26*******34 MERKEZ BAHÇELİEVLER MH. ZEKİ KARSAN SK. D:505  BAHÇELİEVLER/İST. EE046775 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 12.908 ADRESTE BULUNAMADI
104 HERTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 46*******95 ÇIRÇIR MH. ATATÜRK CD. NO:150/1 D:1 EYÜPSULTAN/ İSTANBUL EE307396 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 60.925 ADRESTE BULUNAMADI
105 HERTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 46*******95 ÇIRÇIR MH. ATATÜRK CD. NO:150/1 D:1 EYÜPSULTAN/ İSTANBUL EE307396 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 43.571 ADRESTE BULUNAMADI
106 HİKMET AKIN 32*******72 MERKEZ  CUMHURİYET MH. ARABA YOLU CD. NO:40 D:9 MERKEZ /SARIYER/İST. ME211810 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 264.292 ADRESTE BULUNAMADI
107 HİKMET AKIN 32*******72 MERKEZ  CUMHURİYET MH. ARABA YOLU CD. NO:40 D:9 MERKEZ /SARIYER/İST. ME211810 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 148.996 ADRESTE BULUNAMADI
108 HİKMET AKIN 32*******73 MERKEZ  CUMHURİYET MH. ARABA YOLU CD. NO:40 D:9 MERKEZ /SARIYER/İST. ME211810 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 39.148 ADRESTE BULUNAMADI
109 HİKMET AKIN  32*******72 MERKEZ CUMHURİYET MH. ARABA YOLU CD. NO:40 D:9 MERKEZ/SARIYER/İSTANBUL ME211810 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 191.531 ADRESTE BULUNAMADI
110 HULKİ BULUT 14*******78 MERKEZ FATİH MAH. 829. SOK. NO: 16 DAIRE: 75 MERKEZ / KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 10.904 ADRESTE BULUNAMADI
Başkanlığımıza borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya  Ödeme Emirleri, mükelleflerin  adreslerinin bulunamaması ve  bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun 30. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında  iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.     

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