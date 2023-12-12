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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ ( 2023 KASIM AYI İDARİ PARA CEZALARI 10900 ÜSTÜ )
|SIRA NO
|İSİM / UNVAN
|TC. VE VERGİ NO
|ADRES
|DOSYA NO
|TEBLİĞ KONUSU
|EVRAĞIN NEV'İ
|YASAL DAYANAK (Kanun No)
|BORÇ MİKTARI /TL
|TEBLİĞ NEDENİ
|111
|HÜSEYİN BABÜR
|15*******12
|OVA MH. 44037 SK. NO:7 D:1 SEYHAN -ADANA
|HF230057
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|32.855
|ADRESTE BULUNAMADI
|112
|HÜSEYİN KOŞANER
|12*******24
|MERKEZ İCADİYE MAH. TÜRK KIZ KOLEJİ SOK. NO: 36 DAIRE: 1 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|27.210
|ADRESTE BULUNAMADI
|113
|HÜSEYİN TAM
|54*******26
|MERKEZ KORDONBOYU MH. UYGUR SK. NO:4 B D:6 MERKEZ/ KARTAL/ İSTANBUL
|EE309363
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|56.125
|ADRESTE BULUNAMADI
|114
|IMANE MERT
|10*******76
|ARNAVUTKÖY MAH. KARAKAVAK SOK. NO: 14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|54.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|115
|IŞIK GÜNDİYER
|12*******30
|MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. HAMAM SOK. NO: 9 DAIRE: 2 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|16.130
|ADRESTE BULUNAMADI
|116
|İBRAHİM CANPOLAT
|10*******46
|MERKEZ ŞEHİT MUHTAR MAH. TAKSİM FIRINI SOK. NO: 24 DAIRE: 2 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|14.845
|ADRESTE BULUNAMADI
|117
|İBRAHİM HAFRİYAT TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT GIDA EMLAK SOSYAL HİZMETLER HAYVANCILIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|46******35
|FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ UZUN SOKAK NO:19 KIZILPINAR KASABASI ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ
|HF230178
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|118
|İBRAHİM SALCAN
|42*******58
|MERKEZ MADEN MAH. FİGEN SOK. NO: 5 DAIRE: 2 MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|108.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|119
|İSMET KOLAY
|45******28
|MERKEZ ARNAVUTKÖY MAH. BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. NO: 53 A MERKEZ / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|36.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|120
|İSTAŞ HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|48******49
|HALKALI MERKEZ MAH. MAHMUTBEY CAD. TEKİNLER İŞ MERKEZİ NO:15/10 KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL
|HF230091
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|121
|KA OTELCİLİK OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ
|56******33
|BATTALGAZİ MH. AHMET ARİF CD. NO:132/A ESENYURT/İST
|HF221442
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|98.565
|ADRESTE BULUNAMADI
|122
|KAMURAN ATA
|66******84
|MERKEZ KALYONCU KULLUĞU MAH. BİLGİN SOK. NO: 10 DAIRE: 7 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|30.509
|ADRESTE BULUNAMADI
|123
|KASIM CANPOLAT
|11*******44
|MERKEZ BÜLBÜL MAH. TURAN CAD. NO: 64 DAIRE: 3 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|13.901
|ADRESTE BULUNAMADI
|124
|KERVAN KEBAP GIDA İNŞ. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|54*******09
|ÇINAR MAH. BAĞDAT CD. NO:205 I MALTEPE/ İSTANBUL
|EE310167
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|28.715
|ADRESTE BULUNAMADI
|125
|KOTRA GRUP GIDA TURZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|62*******43
|YEŞİLCE MAH. YUNUS EMRE CD. NO:8 D:1 KAĞITHANE/İSTANBUL
|EE307811
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|12.544
|ADRESTE BULUNAMADI
|126
|KTZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|59*******11
|MEHMET NEZİHİ ÖZMEN MH. GÜLSEVER SK. COLLESİUM MALL AVM NO:17 D:118 GÜNGÖREN /İST.
|EE311412
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|268.258
|ADRESTE BULUNAMADI
|127
|LATMAR DENİZCİLİK TİCARET A.Ş
|60******24
|MASLAK MAH. AHİ EVRAN ATA CENHTER İŞ MERKEZİ NO:1 D:4 ŞİŞLİ/İSTANBUL
|GE220081
|GEMİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|52.849
|ADRESTE BULUNAMADI
|128
|MAHMUT DAMKAÇ
|14*******76
|MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. HAMAM SOK. NO: 11 DAIRE: 12 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|12.667
|ADRESTE BULUNAMADI
|129
|MEHMET AKTAŞ
|19*******14
|HACI GIYASETTİN MOLLA ŞERAFETTİN NO:12 FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|14.505
|ADRESTE BULUNAMADI
|130
|MEHMET MEMİŞ
|13*******08
|MERKEZ YAVUZ SELİM MAH. TARİH SOK. NO: 1 DAIRE: 1 MERKEZ / ARNAVUTKÖY / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|12.604
|ADRESTE BULUNAMADI
|131
|MELS TUR. OTELCİLİK RESTORAN EĞLENCE HİZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
|61******61
|ORTAKÖY MAH. MUALLİM NACİ CAD. NO:44 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|GE220093
|GEMİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|30.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|132
|METİN AYDIN
|30*******34
|YAKUPLU MH. 114.SK.NO:21 D:18 BEYLİKDÜZÜ-İST
|HF230121
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|273.267
|ADRESTE BULUNAMADI
|133
|METİN DİZDAR
|35*******00
|MERKEZ ATATÜRK MAH. SEDEF CAD. NO: 10 C DAIRE: 169 MERKEZ / ATAŞEHİR / İSTANBUL
|Z0194085
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|14.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|134
|MİHRİBAN SELEN ŞENAY
|41*******58
|MERKEZ ARNAVUTKÖY MAH. BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. NO: 14 DAIRE: 1 MERKEZ / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
|Z0220293
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|18.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|135
|MİLAS COMPANY ULUSLARARASI NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT GIDA İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|62******53
|ŞAH MAH. MEM U ZİN BUL. OFİS CENTER BLOK NO:135 İÇ KAPI NO:10 CİZRE - CİZRE / ŞIRNAK / TÜRKİYE
|HF230069
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|32.855
|ADRESTE BULUNAMADI
|136
|MUHAMMED KILIÇ
|10*******84
|KAZIM KARABEKİR MAH. 1058. SOK. NO: 5 DAIRE: 2 ESENLER / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|24.818
|ADRESTE BULUNAMADI
|137
|MURAT BEKLER
|48*******50
|MERKEZ KİRAZLITEPE MAH. KAZDAL CAD. NO: 35 /3 DAIRE: 3 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|22.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|138
|MURAT ÇİMEN
|12*******00
|CAMİ MAH. ŞEHİTLER CAD. ERZAN MİM SİTESİ NO:11 TUZLA / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|48.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|139
|MUSA USTA
|34*******62
|ŞİRİNEVLER MH. DAİMİ HALK PAZARI NO:11 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL
|EE309855
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|24.779
|ADRESTE BULUNAMADI
|140
|MUSA USTA
|34*******62
|ŞİRİNEVLER MH. DAİMİ HALK PAZARI NO:11 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL
|EE309855
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|23.096
|ADRESTE BULUNAMADI
|141
|MUSA USTA
|34*******62
|ŞİRİNEVLER MH. DAİMİ HALK PAZARI NO:11 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL
|EE309855
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|16.944
|ADRESTE BULUNAMADI
|142
|MUSTAFA BUDAK
|18*******98
|SULTANAHMET TERZİHANE NO:11 FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|11.911
|ADRESTE BULUNAMADI
|143
|MUSTAFA EREZ
|54*******52
|KUMBURGAZ MH. YELKEN SK. SORAL SİTESİ NO:1C D:6 BÜYÜKÇEKMECE-İST
|HF221624
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|122.580
|ADRESTE BULUNAMADI
|144
|MUSTAFA KAMAN
|14*******70
|MERKEZ DERVİŞ ALİ MAH. BOSTANCI SOK. NO: 17 DAIRE: 1 MERKEZ / FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|42.307
|ADRESTE BULUNAMADI
|145
|MUSTAFA ŞAHİN
|15*******20
|MERKEZ UĞUR MUMCU MAH. NESLİŞAH SOK. NO: 9 DAIRE: 41 MERKEZ / KARTAL / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|24.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|146
|MUZAFFER ARIÇ
|15*******32
|MERKEZ MİMAR SİNAN MAH. DR. FAHRİ ATABEY CAD. NO: 5 DAIRE: 1 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|13.964
|ADRESTE BULUNAMADI
|147
|MUZAFFER DAMAR
|58*******60
|KÜPLÜCE MAH. ŞEMSİBEY SK. NO:44/B ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|48.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|148
|NAFİZ BALCIBAŞI
|63*******10
|MERKEZ ATATÜRK MAH. HİLAL SOK. NO: 3 DAIRE: 6 MERKEZ / ÜMRANİYE / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|90.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|149
|NEDİM DERİN
|18*******72
|MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. KATİBİM AZİZBEY SOK. NO: 8 DAIRE: 2 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|32.788
|ADRESTE BULUNAMADI
|150
|NEDİM DERİN
|18*******72
|MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. KATİBİM AZİZBEY SOK. NO: 8 DAIRE: 2 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|13.296
|ADRESTE BULUNAMADI
|151
|NUREDDİN AYDİN
|10*******32
|MERKEZ 15 TEMMUZ MAH. 1493. SOK. NO: 23 DAIRE: 6 MERKEZ / BAĞCILAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|37.837
|ADRESTE BULUNAMADI
|152
|NURETTİN KAYA
|12*******30
|15 TEMMUZ MAH. ŞEHİT MURAT KARAYAZI SK. NO: 3 DAIRE: 5 BAĞCILAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|11.620
|ADRESTE BULUNAMADI
|153
|NURİ DEMİRBAĞ
|57*******82
|NURİPAŞA MH. 65.SK. GÜRBÜZ NO: 30A ZEYTİNBURNU/ İST
|HF221500
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|122.580
|ADRESTE BULUNAMADI
|154
|NURİ KÖKSAL
|30*******32
|MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|ME502130
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|362.291
|ADRESTE BULUNAMADI
|155
|NURİ KÖKSAL
|30*******32
|MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|ME502130
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|297.212
|ADRESTE BULUNAMADI
|156
|NURİ KÖKSAL
|30*******32
|MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|ME502130
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|291.698
|ADRESTE BULUNAMADI
|157
|NURİ KÖKSAL
|30*******32
|MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|ME502130
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|231.238
|ADRESTE BULUNAMADI
|158
|NURİ KÖKSAL
|30*******32
|MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL
|ME502130
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|186.193
|ADRESTE BULUNAMADI
|159
|NURTEN AYDUVAN
|20*******32
|KURTULUŞ MH. FİSKOBİRLİK CD. NO43 D:1 FATSA/ORDU
|HF230212
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|273.267
|ADRESTE BULUNAMADI
|160
|ÖMER CANPOLAT
|15*******20
|MERKEZ BÜLBÜL MAH. TURAN CAD. NO: 64 DAIRE: 3 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|53.779
|ADRESTE BULUNAMADI
|161
|ÖMER FARUK KAVAK
|10*******84
|MERKEZ MİMAR SİNAN MAH. DURBALI SOK. NO: 14 DAIRE: 4 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|16.948
|ADRESTE BULUNAMADI
|162
|ÖMER FARUK ŞENGÜN YAŞ SEBZE MEYVE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ
|65******78
|MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT İŞ MERKEZİ NO:32 D:32 AVCILAR/İSTANBUL
|RC011658
|CEZALI HAL RÜSUM
|ÖDEME EMRİ
|5957
|5.856.635
|ADRESTE BULUNAMADI
|163
|ÖMER FARUK ŞENGÜN YAŞ SEBZE MEYVE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ
|65******76
|MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT İŞ MERKEZİ NO:32 D:32 AVCILAR/İSTANBUL
|R3729289
|CEZALI HAL RÜSUM
|ÖDEME EMRİ
|5957
|19.375
|ADRESTE BULUNAMADI
|164
|ÖMER FARUK ŞENGÜN YAŞ SEBZE MEYVE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ
|65******77
|MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT İŞ MERKEZİ NO:32 D:32 AVCILAR/İSTANBUL
|RSM03186
|HAL RÜSUM
|ÖDEME EMRİ
|5957
|15.377
|ADRESTE BULUNAMADI
|165
|ÖNDER ÜSTÜN
|14*******34
|M.KEMAL PAŞA MH.KAYABAŞI SK. NO:47 D:6 AVCILAR/İST
|HF230242
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|146.486
|ADRESTE BULUNAMADI
|166
|ÖNDER ÜSTÜN
|14*******34
|M.KEMAL PAŞA MH.KAYABAŞI SK. NO:47 D:6 AVCILAR/İST
|HF230173
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|73.243
|ADRESTE BULUNAMADI
|167
|ÖNDER ÜSTÜN
|14*******34
|M.KEMAL PAŞA MH.KAYABAŞI SK. NO:47 D:6 AVCILAR/İST
|HF230171
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|73.243
|ADRESTE BULUNAMADI
|168
|ÖZ ÖNDER TURİZM VE GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
|66*******75
|İNÖNÜ CD. NO:1 ÇELİKTEPE KAĞITHANE / İSTANBUL
|EE310981
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|59.928
|ADRESTE BULUNAMADI
|169
|ÖZEL ÇAREM SAĞLIK A.Ş.
|68******20
|DOĞU MAHALLESİ PAPATYA SOKAK NO:15 PENDİK/İSTANBUL
|TB000358
|TIBBİ ATIK
|İHBARNAME
|İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI
|10.923
|ADRES BULUNAMADI
|170
|ÖZLEM BATMAN SEYAHAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|70*******19
|ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI PERON NO: Z-135 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|16.268
|ADRESTE BULUNAMADI
|171
|ÖZLEM KOCASOY
|10*******50
|TOPKAPI MH HAMAM ODALARI SK NO:20/1 FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|19.744
|ADRESTE BULUNAMADI
|172
|PALM TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|72*******53
|AKAT MAH. MEYDAN CAD. EDIN SUNER PLAZA NO: 14 DAIRE: 2 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|25.564
|ADRESTE BULUNAMADI
|173
|PORT ÇUBUKLU TURİZMVE TİC.LTD.ŞTİ. - HAYAL KAHVESİ
|73*******09
|BURUNBAHÇE AĞAÇLIK MESİRE YERİ NO: YOK BEYKOZ / İSTANBUL
|Z0111624
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|20.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|174
|RABİYE UZUN
|53*******38
|KOCASİNAN MERKEZ MH. BARBAROS CD.B.EVLER HALKPAZARI NO:29 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL
|EE309850
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|32.400
|ADRESTE BULUNAMADI
|175
|RABİYE UZUN
|53*******38
|ŞİRİNEVLER MH. SEMT BARBAROS CD.NO:1 D:Z03 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL
|EE309862
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|22.400
|ADRESTE BULUNAMADI
|176
|RIDVAN TARAKÇI- KELLE PAÇA İŞKEMBE
|19*******40
|NİSBETİYE MAH. BARBAROS BLV. İŞ MERKEZİ NO:104A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|EE310900
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|68.306
|ADRESTE BULUNAMADI
|177
|SADETTİN KOCA
|12*******30
|MERKEZ ORTABAYIR MAH. TALATPAŞA CAD. NO: 81 DAIRE: 7 MERKEZ / KAĞITHANE / İSTANBUL
|Z0251713
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|18.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|178
|SALİHA ARSLAN
|32******72
|MERKEZ MH. TOKATKÖY MH. BİLGİN SK. NO:16 D:1 MERKEZ/BEYKOZ /İSTANBUL
|ME502096
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|27.871
|ADRESTE BULUNAMADI
|179
|SALİHA ARSLAN
|32******72
|MERKEZ MH. TOKATKÖY MH. BİLGİN SK. NO:16 D:1 MERKEZ/BEYKOZ /İSTANBUL
|ME502096
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|22.999
|ADRESTE BULUNAMADI
|180
|SALİHA ARSLAN
|32******72
|MERKEZ MH. TOKATKÖY MH. BİLGİN SK. NO:16 D:1 MERKEZ/BEYKOZ /İSTANBUL
|ME502096
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|17.695
|ADRESTE BULUNAMADI
|181
|SALİHA ARSLAN
|32******72
|MERKEZ MH. TOKATKÖY MH. BİLGİN SK. NO:16 D:1 MERKEZ/BEYKOZ /İSTANBUL
|ME502096
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|15.715
|ADRESTE BULUNAMADI
|182
|SALİHA SENA ŞAHİNOĞLU
|79*******73
|CİHANNÜMA MH. BARBAROS BLV. BULVAR APT. NO:45D BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|EE310611
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|12.438
|ADRESTE BULUNAMADI
|183
|SALİHA SENA ŞAHİNOĞLU
|79*******73
|CİHANNÜMA MH. BARBAROS BLV. BULVAR APT. NO:45D BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
|EE310611
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|11.711
|ADRESTE BULUNAMADI
|184
|SDN HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|75******18
|ARAPÇEŞME MAH. YENİ BAĞDAT CAD. NO:743/1 GEBZE GEBZE, KOCAELİ
|HF230068
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|185
|SELİMCAN YELKÜREN
|11*******10
|MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. ETHEMAĞA SOK. NO: 9 DAIRE: 5 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|18.144
|ADRESTE BULUNAMADI
|186
|SELİMCAN YELKÜREN
|11*******10
|MERKEZ MİMAR SİNAN MAH. TERLİKÇİ SOK. NO: 1 DAIRE: 16 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|17.174
|ADRESTE BULUNAMADI
|187
|SERAP KÜÇÜKAKYÜZ
|16*******88
|KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. TOKİ AVRUPA KONUTLARI SİTESİ F2 B 34.BLK NO:34AJ27 GOP/İST
|HF230230
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|273.267
|ADRESTE BULUNAMADI
|188
|SERHAN TUTKUN
|13*******92
|MERKEZ MİMAR SİNAN MAH. DURBALI SOK. NO: 18 DAIRE: 2 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|16.620
|ADRESTE BULUNAMADI
|189
|SERHAT KAYA
|16*******64
|MERKEZ AKSARAY MAH. KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI SOK. NO: 18 DAIRE: 9 MERKEZ / FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|23.181
|ADRESTE BULUNAMADI
|190
|SERHAT KAYA
|16*******64
|MERKEZ AKSARAY MAH. KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI SOK. NO: 18 DAIRE: 9 MERKEZ / FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|13.850
|ADRESTE BULUNAMADI
|191
|SERKAN ACABEY
|11*******64
|MERKEZ KALYONCU KULLUĞU MAH. AKKİRAZ SOK. NO: 3 DAIRE: 1 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|14.808
|ADRESTE BULUNAMADI
|192
|SERKAN DAMKAÇ
|14*******52
|SELAMİ ALİ MAH. SELAMİALİ EFENDİ CAD. ÜLKEM SOK. NO: 4 DAIRE: 2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|27.840
|ADRESTE BULUNAMADI
|193
|SERVET PEKER
|18*******54
|KATİP KASIM MAH. LANGA HİSARI CAD. NO: 58 FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|14.958
|ADRESTE BULUNAMADI
|194
|SEZGİN SUSAN
|19*******98
|MERKEZ RUMELİKAVAĞI MAH. KARADERE SOK. NO: 12 DAIRE: 4 MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL
|Z0212325
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|18.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|195
|SEZGİN TEKER
|28*******52
|MERKEZ İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. NO: 12 D DAIRE: 33 MERKEZ/ SANCAKTEPE / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|39.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|196
|ŞAKİR DEMİR
|19*******84
|MERKEZ SULTANÇİFTLİĞİ MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO: 64 DAIRE: 6 MERKEZ / ÇEKMEKÖY / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|13.901
|ADRESTE BULUNAMADI
|197
|ŞENBAY LOJİSTİK NAKLİYAT İNŞAAT OTOM.MAD.SAN.VE TİC. A.Ş. FİRMA BİLGİLERİ
|16******23
|ANITTEPE MH. IŞIK SK. NO:20 ÇANKAYA-ANKARA
|HF230139
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|146.486
|ADRESTE BULUNAMADI
|198
|ŞEYH DAVUT TELİMEN
|16*******88
|TALATPAŞA MAH. PAZARYOLU CD. NO: 78 ESENYURT / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|36.339
|ADRESTE BULUNAMADI
|199
|ŞEYH DAVUT TELİMEN
|16*******88
|TALATPAŞA MAH. PAZARYOLU CD. NO: 78 ESENYURT / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|12.742
|ADRESTE BULUNAMADI
|200
|ŞÜKRÜ KARLANKUŞ İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|81******57
|YEŞİLPINAR MAH.COŞKUN SK. TAHİR AKYOL CENTER NO:35 D:1 EYÜPSULTAN- İSTANBUL
|HF230229
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|819.801
|ADRESTE BULUNAMADI
|201
|TUNÇAY ŞULAN
|10*******84
|MERKEZ CAFERAĞA MAH. MODA BOSTAN SOK. NO: 7 DAIRE: 1 MERKEZ / KADIKÖY / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|41.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|202
|TÜRK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
|87*******50
|AYTEKİN KOTİL CD. BURAK APT. NO:29/3 KAT:6/6 ŞİŞLİ/ İSTANBUL
|EE304403
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|54.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|203
|UMUT ÇETİNKAYA
|18*******50
|MERKEZ SAFA MAH. MERKEZ / MİMARSİNAN BULVARI NO:181/A SANCAKTEPE / İSTANBUL
|Z0165068
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|13.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|204
|ÜNAL CIRCIR
|28*******74
|MERKEZ DUMLUPINAR MAH. MEKTEP SOK. NO: 1 DAIRE: 14 MERKEZ / KADIKÖY / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|96.000
|ADRESTE BULUNAMADI
|205
|VALİOĞLU HAFRİYAT İNŞ.TAAHHÜT VE MÜCEVHESAN.TİC.LTD.ŞTİ
|92******54
|MAHMUTBEY MH. ŞEHİT MAHMUT CD. NO:2 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|12.324
|ADRESTE BULUNAMADI
|206
|VAROL İNŞAAT HAFRİYAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ
|92******27
|GÖKTÜRK MERKEZ MAH.ŞİMŞEK SOK.NO:4 EYÜP/İSTANBUL
|HF221435
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|207
|VELİ SATIR
|53*******17
|MERKEZ REŞİTPAŞA MH. GÜRSEL SK. NO:2 D:4 MERKEZ/ SARIYER/İST.
|EE306764
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|15.043
|ADRESTE BULUNAMADI
|208
|VELİ SATIR
|53*******16
|MERKEZ REŞİTPAŞA MH. GÜRSEL SK. NO:2 D:4 MERKEZ/ SARIYER/İST.
|EE306764
|ECRİMİSİL
|ÖDEME EMRİ
|2886/75. MD. HÜKÜMLERİ
|13.418
|ADRESTE BULUNAMADI
|209
|YAHYA ÇAĞLIİŞLEK- YAHYA ÇAĞLIİŞLEK - BLUEDSPOR
|13******38
|EKİNOBA MH. ÖZTANIK CD. NO:3C D:15 BÜYÜKÇEKMECE-İST
|HF230088
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|273.267
|ADRESTE BULUNAMADI
|210
|YAKUP YILMAZ
|15*******86
|TOPKAPI MAH. SULUKULE CAD. NO:32 FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|19.517
|ADRESTE BULUNAMADI
|211
|YAKUP YILMAZ
|15*******86
|TOPKAPI MAH. SULUKULE CAD. NO:32 FATİH / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|11.911
|ADRESTE BULUNAMADI
|212
|YASEMİN ERSAYIN- YASEMİN ERSAYIN GÖYA YAT İŞLETMECİLİĞİ
|74******93
|UĞUR MUMCU MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. K:5 NO:10 D:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL
|GE220069
|GEMİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|32.855
|ADRESTE BULUNAMADI
|213
|YAŞAR EVGİN
|17*******96
|MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. HAMAM SOK. NO: 7 DAIRE: 7 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|11.106
|ADRESTE BULUNAMADI
|214
|YEMLİHAN PEKER
|18*******74
|MERKEZ YENİDOĞAN MAH. 46/3. SOK. NO: 31 DAIRE: 6 MERKEZ / ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|17.011
|ADRESTE BULUNAMADI
|215
|YETER BATUN
|10*******36
|MERKEZ İSTİKLAL MAH. PAŞALI HASAN SOK. NO: 17 DAIRE: 2 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|25.536
|ADRESTE BULUNAMADI
|216
|YILMAZ AKGÜL
|13*******16
|GÜRSEL MAH. TOPRAKBASTI SK. SEBAHATTİN AP NO: 10 DAIRE: 8 KAĞITHANE / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|16.545
|ADRESTE BULUNAMADI
|217
|YILMAZ AKGÜL
|13*******16
|MERKEZ GÜRSEL MAH. TOPRAKBASTI SOK. NO: 10 DAIRE: 8 MERKEZ / KAĞITHANE / İSTANBUL
|MUHTELİF
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|5326
|12.188
|ADRESTE BULUNAMADI
|218
|YOLUNDA NAKLİYAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|98******26
|BOĞAZKÖY İSTİKLAL MH.GÜLSEMA SK.NO:13/3 / ARNAVUTKÖY
|HF230107
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|1.103.220
|ADRESTE BULUNAMADI
|219
|YOLUNDA NAKLİYAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|98******26
|BOĞAZKÖY İSTİKLAL MH.GÜLSEMA SK.NO:13/3 / ARNAVUTKÖY
|HF220294
|İDARİ PARA CEZASI
|ÖDEME EMRİ
|2872
|367.740
|ADRESTE BULUNAMADI
|Başkanlığımıza borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya Ödeme Emirleri, mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun 30. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN01948517