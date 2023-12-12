İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ (2023 KASIM AYI İDARİ PARA CEZALARI 10900 ÜSTÜ)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ ( 2023 KASIM AYI İDARİ PARA CEZALARI 10900 ÜSTÜ )
SIRA NO İSİM / UNVAN TC. VE VERGİ  NO ADRES DOSYA NO TEBLİĞ KONUSU  EVRAĞIN NEV'İ YASAL DAYANAK (Kanun No)  BORÇ MİKTARI /TL TEBLİĞ NEDENİ
111 HÜSEYİN BABÜR 15*******12 OVA MH. 44037 SK. NO:7 D:1 SEYHAN -ADANA HF230057 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 32.855 ADRESTE BULUNAMADI
112 HÜSEYİN KOŞANER 12*******24 MERKEZ İCADİYE MAH. TÜRK KIZ KOLEJİ SOK. NO: 36 DAIRE: 1 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 27.210 ADRESTE BULUNAMADI
113 HÜSEYİN TAM 54*******26 MERKEZ KORDONBOYU MH. UYGUR SK. NO:4 B D:6 MERKEZ/ KARTAL/ İSTANBUL EE309363 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 56.125 ADRESTE BULUNAMADI
114 IMANE MERT 10*******76 ARNAVUTKÖY MAH. KARAKAVAK SOK. NO: 14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 54.000 ADRESTE BULUNAMADI
115 IŞIK GÜNDİYER 12*******30 MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. HAMAM SOK. NO: 9 DAIRE: 2 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 16.130 ADRESTE BULUNAMADI
116 İBRAHİM CANPOLAT 10*******46 MERKEZ ŞEHİT MUHTAR MAH. TAKSİM FIRINI SOK. NO: 24 DAIRE: 2 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 14.845 ADRESTE BULUNAMADI
117 İBRAHİM HAFRİYAT TAŞIMACILIK TURİZM İNŞAAT GIDA EMLAK SOSYAL HİZMETLER HAYVANCILIK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 46******35  FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ UZUN SOKAK NO:19 KIZILPINAR KASABASI ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ HF230178 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
118 İBRAHİM SALCAN 42*******58 MERKEZ MADEN MAH. FİGEN SOK. NO: 5 DAIRE: 2 MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 108.000 ADRESTE BULUNAMADI
119 İSMET KOLAY 45******28 MERKEZ ARNAVUTKÖY MAH. BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. NO: 53 A MERKEZ / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 36.000 ADRESTE BULUNAMADI
120 İSTAŞ HAFRİYAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 48******49 HALKALI MERKEZ MAH. MAHMUTBEY CAD. TEKİNLER İŞ MERKEZİ NO:15/10 KÜÇÜKÇEKMECE  KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL HF230091 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
121 KA OTELCİLİK OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ 56******33 BATTALGAZİ MH. AHMET ARİF CD. NO:132/A ESENYURT/İST HF221442 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 98.565 ADRESTE BULUNAMADI
122 KAMURAN ATA 66******84 MERKEZ KALYONCU KULLUĞU MAH. BİLGİN SOK. NO: 10 DAIRE: 7 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 30.509 ADRESTE BULUNAMADI
123 KASIM CANPOLAT 11*******44 MERKEZ BÜLBÜL MAH. TURAN CAD. NO: 64 DAIRE: 3 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 13.901 ADRESTE BULUNAMADI
124 KERVAN KEBAP GIDA İNŞ. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 54*******09 ÇINAR MAH. BAĞDAT CD. NO:205 I MALTEPE/ İSTANBUL EE310167 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 28.715 ADRESTE BULUNAMADI
125 KOTRA GRUP GIDA TURZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 62*******43 YEŞİLCE MAH. YUNUS EMRE CD. NO:8 D:1 KAĞITHANE/İSTANBUL EE307811 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 12.544 ADRESTE BULUNAMADI
126 KTZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 59*******11 MEHMET NEZİHİ ÖZMEN MH. GÜLSEVER SK. COLLESİUM MALL AVM NO:17 D:118 GÜNGÖREN /İST. EE311412 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 268.258 ADRESTE BULUNAMADI
127 LATMAR DENİZCİLİK TİCARET A.Ş 60******24 MASLAK MAH. AHİ EVRAN ATA CENHTER İŞ MERKEZİ NO:1 D:4 ŞİŞLİ/İSTANBUL GE220081 GEMİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 52.849 ADRESTE BULUNAMADI
128 MAHMUT DAMKAÇ 14*******76 MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. HAMAM SOK. NO: 11 DAIRE: 12 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 12.667 ADRESTE BULUNAMADI
129 MEHMET AKTAŞ 19*******14 HACI GIYASETTİN MOLLA ŞERAFETTİN NO:12 FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 14.505 ADRESTE BULUNAMADI
130 MEHMET MEMİŞ 13*******08 MERKEZ YAVUZ SELİM MAH. TARİH SOK. NO: 1 DAIRE: 1 MERKEZ / ARNAVUTKÖY / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 12.604 ADRESTE BULUNAMADI
131 MELS TUR. OTELCİLİK RESTORAN EĞLENCE HİZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 61******61 ORTAKÖY MAH. MUALLİM NACİ CAD. NO:44 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL GE220093 GEMİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 30.000 ADRESTE BULUNAMADI
132 METİN AYDIN 30*******34 YAKUPLU MH. 114.SK.NO:21 D:18 BEYLİKDÜZÜ-İST HF230121 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 273.267 ADRESTE BULUNAMADI
133 METİN DİZDAR 35*******00 MERKEZ ATATÜRK MAH. SEDEF CAD. NO: 10 C DAIRE: 169 MERKEZ / ATAŞEHİR / İSTANBUL Z0194085 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 14.000 ADRESTE BULUNAMADI
134 MİHRİBAN SELEN ŞENAY 41*******58 MERKEZ ARNAVUTKÖY MAH. BEBEK ARNAVUTKÖY CAD. NO: 14 DAIRE: 1 MERKEZ / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Z0220293 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 18.000 ADRESTE BULUNAMADI
135 MİLAS COMPANY ULUSLARARASI NAKLİYAT OTOMOTİV İNŞAAT GIDA İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 62******53 ŞAH MAH. MEM U ZİN BUL. OFİS CENTER BLOK NO:135 İÇ KAPI NO:10 CİZRE - CİZRE / ŞIRNAK / TÜRKİYE HF230069 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 32.855 ADRESTE BULUNAMADI
136 MUHAMMED KILIÇ 10*******84 KAZIM KARABEKİR MAH. 1058. SOK. NO: 5 DAIRE: 2 ESENLER / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 24.818 ADRESTE BULUNAMADI
137 MURAT BEKLER 48*******50 MERKEZ KİRAZLITEPE MAH. KAZDAL CAD. NO: 35 /3 DAIRE: 3 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 22.000 ADRESTE BULUNAMADI
138 MURAT ÇİMEN 12*******00 CAMİ MAH. ŞEHİTLER CAD. ERZAN MİM SİTESİ NO:11 TUZLA / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 48.000 ADRESTE BULUNAMADI
139 MUSA USTA 34*******62 ŞİRİNEVLER MH. DAİMİ HALK PAZARI NO:11 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL EE309855 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 24.779 ADRESTE BULUNAMADI
140 MUSA USTA 34*******62 ŞİRİNEVLER MH. DAİMİ HALK PAZARI NO:11 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL EE309855 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 23.096 ADRESTE BULUNAMADI
141 MUSA USTA 34*******62 ŞİRİNEVLER MH. DAİMİ HALK PAZARI NO:11 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL EE309855 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 16.944 ADRESTE BULUNAMADI
142 MUSTAFA BUDAK 18*******98 SULTANAHMET TERZİHANE NO:11 FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 11.911 ADRESTE BULUNAMADI
143 MUSTAFA EREZ 54*******52 KUMBURGAZ MH. YELKEN SK. SORAL SİTESİ NO:1C D:6 BÜYÜKÇEKMECE-İST HF221624 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 122.580 ADRESTE BULUNAMADI
144 MUSTAFA KAMAN 14*******70 MERKEZ DERVİŞ ALİ MAH. BOSTANCI SOK. NO: 17 DAIRE: 1 MERKEZ / FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 42.307 ADRESTE BULUNAMADI
145 MUSTAFA ŞAHİN 15*******20 MERKEZ UĞUR MUMCU MAH. NESLİŞAH SOK. NO: 9 DAIRE: 41 MERKEZ / KARTAL / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 24.000 ADRESTE BULUNAMADI
146 MUZAFFER ARIÇ 15*******32 MERKEZ MİMAR SİNAN MAH. DR. FAHRİ ATABEY CAD. NO: 5 DAIRE: 1 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 13.964 ADRESTE BULUNAMADI
147 MUZAFFER DAMAR 58*******60 KÜPLÜCE MAH. ŞEMSİBEY SK. NO:44/B ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 48.000 ADRESTE BULUNAMADI
148 NAFİZ BALCIBAŞI 63*******10 MERKEZ ATATÜRK MAH. HİLAL SOK. NO: 3 DAIRE: 6 MERKEZ / ÜMRANİYE / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 90.000 ADRESTE BULUNAMADI
149 NEDİM DERİN 18*******72 MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. KATİBİM AZİZBEY SOK. NO: 8 DAIRE: 2 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 32.788 ADRESTE BULUNAMADI
150 NEDİM DERİN 18*******72 MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. KATİBİM AZİZBEY SOK. NO: 8 DAIRE: 2 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 13.296 ADRESTE BULUNAMADI
151 NUREDDİN AYDİN 10*******32 MERKEZ 15 TEMMUZ MAH. 1493. SOK. NO: 23 DAIRE: 6 MERKEZ / BAĞCILAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 37.837 ADRESTE BULUNAMADI
152 NURETTİN KAYA 12*******30 15 TEMMUZ MAH. ŞEHİT MURAT KARAYAZI SK. NO: 3 DAIRE: 5 BAĞCILAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 11.620 ADRESTE BULUNAMADI
153 NURİ DEMİRBAĞ 57*******82 NURİPAŞA MH. 65.SK. GÜRBÜZ NO: 30A ZEYTİNBURNU/ İST HF221500 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 122.580 ADRESTE BULUNAMADI
154 NURİ KÖKSAL  30*******32 MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL ME502130 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 362.291 ADRESTE BULUNAMADI
155 NURİ KÖKSAL  30*******32 MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL ME502130 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 297.212 ADRESTE BULUNAMADI
156 NURİ KÖKSAL  30*******32 MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL ME502130 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 291.698 ADRESTE BULUNAMADI
157 NURİ KÖKSAL  30*******32 MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL ME502130 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 231.238 ADRESTE BULUNAMADI
158 NURİ KÖKSAL  30*******32 MERKEZ UĞUR MUMCU MH. YUNUS EMRE CD. NO:31 D:2 MERKEZ/KARTAL/İSTANBUL ME502130 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 186.193 ADRESTE BULUNAMADI
159 NURTEN AYDUVAN 20*******32 KURTULUŞ MH. FİSKOBİRLİK CD. NO43 D:1 FATSA/ORDU HF230212 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 273.267 ADRESTE BULUNAMADI
160 ÖMER CANPOLAT 15*******20 MERKEZ BÜLBÜL MAH. TURAN CAD. NO: 64 DAIRE: 3 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 53.779 ADRESTE BULUNAMADI
161 ÖMER FARUK KAVAK 10*******84 MERKEZ MİMAR SİNAN MAH. DURBALI SOK. NO: 14 DAIRE: 4 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 16.948 ADRESTE BULUNAMADI
162 ÖMER FARUK ŞENGÜN YAŞ SEBZE MEYVE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ 65******78 MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT İŞ MERKEZİ NO:32 D:32 AVCILAR/İSTANBUL RC011658 CEZALI HAL RÜSUM ÖDEME EMRİ 5957 5.856.635 ADRESTE BULUNAMADI
163 ÖMER FARUK ŞENGÜN YAŞ SEBZE MEYVE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ 65******76 MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT İŞ MERKEZİ NO:32 D:32 AVCILAR/İSTANBUL R3729289 CEZALI HAL RÜSUM ÖDEME EMRİ 5957 19.375 ADRESTE BULUNAMADI
164 ÖMER FARUK ŞENGÜN YAŞ SEBZE MEYVE GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ 65******77 MERKEZ MAH. ŞAMLI SK. ALAT İŞ MERKEZİ NO:32 D:32 AVCILAR/İSTANBUL RSM03186 HAL RÜSUM ÖDEME EMRİ 5957 15.377 ADRESTE BULUNAMADI
165 ÖNDER ÜSTÜN 14*******34 M.KEMAL PAŞA MH.KAYABAŞI SK. NO:47 D:6 AVCILAR/İST HF230242 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 146.486 ADRESTE BULUNAMADI
166 ÖNDER ÜSTÜN 14*******34 M.KEMAL PAŞA MH.KAYABAŞI SK. NO:47 D:6 AVCILAR/İST HF230173 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 73.243 ADRESTE BULUNAMADI
167 ÖNDER ÜSTÜN 14*******34 M.KEMAL PAŞA MH.KAYABAŞI SK. NO:47 D:6 AVCILAR/İST HF230171 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 73.243 ADRESTE BULUNAMADI
168 ÖZ ÖNDER TURİZM VE GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 66*******75 İNÖNÜ CD. NO:1 ÇELİKTEPE KAĞITHANE / İSTANBUL EE310981 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 59.928 ADRESTE BULUNAMADI
169 ÖZEL ÇAREM SAĞLIK A.Ş.  68******20 DOĞU MAHALLESİ PAPATYA SOKAK NO:15 PENDİK/İSTANBUL TB000358 TIBBİ ATIK İHBARNAME  İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 10.923 ADRES BULUNAMADI
170 ÖZLEM BATMAN SEYAHAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 70*******19 ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI PERON NO: Z-135 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 16.268 ADRESTE BULUNAMADI
171 ÖZLEM KOCASOY 10*******50 TOPKAPI MH HAMAM ODALARI SK NO:20/1 FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 19.744 ADRESTE BULUNAMADI
172 PALM TEKNOLOJİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 72*******53 AKAT MAH. MEYDAN CAD. EDIN SUNER PLAZA NO: 14 DAIRE: 2 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 25.564 ADRESTE BULUNAMADI
173 PORT ÇUBUKLU TURİZMVE TİC.LTD.ŞTİ. - HAYAL KAHVESİ 73*******09 BURUNBAHÇE AĞAÇLIK MESİRE YERİ NO: YOK BEYKOZ / İSTANBUL Z0111624 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 20.000 ADRESTE BULUNAMADI
174 RABİYE UZUN 53*******38 KOCASİNAN MERKEZ MH. BARBAROS CD.B.EVLER HALKPAZARI NO:29 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL EE309850 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 32.400 ADRESTE BULUNAMADI
175 RABİYE UZUN 53*******38 ŞİRİNEVLER MH. SEMT  BARBAROS CD.NO:1 D:Z03 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL EE309862 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 22.400 ADRESTE BULUNAMADI
176 RIDVAN TARAKÇI- KELLE PAÇA İŞKEMBE 19*******40 NİSBETİYE MAH. BARBAROS BLV. İŞ MERKEZİ NO:104A BEŞİKTAŞ/İSTANBUL EE310900 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 68.306 ADRESTE BULUNAMADI
177 SADETTİN KOCA 12*******30 MERKEZ ORTABAYIR MAH. TALATPAŞA CAD. NO: 81 DAIRE: 7 MERKEZ / KAĞITHANE / İSTANBUL Z0251713 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 18.000 ADRESTE BULUNAMADI
178 SALİHA ARSLAN 32******72 MERKEZ MH. TOKATKÖY MH. BİLGİN SK. NO:16 D:1 MERKEZ/BEYKOZ /İSTANBUL ME502096 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 27.871 ADRESTE BULUNAMADI
179 SALİHA ARSLAN 32******72 MERKEZ MH. TOKATKÖY MH. BİLGİN SK. NO:16 D:1 MERKEZ/BEYKOZ /İSTANBUL ME502096 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 22.999 ADRESTE BULUNAMADI
180 SALİHA ARSLAN 32******72  MERKEZ MH. TOKATKÖY MH. BİLGİN SK. NO:16 D:1 MERKEZ/BEYKOZ /İSTANBUL ME502096 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 17.695 ADRESTE BULUNAMADI
181 SALİHA ARSLAN 32******72 MERKEZ MH. TOKATKÖY MH. BİLGİN SK. NO:16 D:1 MERKEZ/BEYKOZ /İSTANBUL ME502096 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 15.715 ADRESTE BULUNAMADI
182 SALİHA SENA ŞAHİNOĞLU 79*******73 CİHANNÜMA MH. BARBAROS BLV. BULVAR APT. NO:45D BEŞİKTAŞ/İSTANBUL EE310611 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 12.438 ADRESTE BULUNAMADI
183 SALİHA SENA ŞAHİNOĞLU 79*******73 CİHANNÜMA MH. BARBAROS BLV. BULVAR APT. NO:45D BEŞİKTAŞ/İSTANBUL EE310611 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 11.711 ADRESTE BULUNAMADI
184 SDN HAFRİYAT NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 75******18 ARAPÇEŞME MAH. YENİ BAĞDAT CAD. NO:743/1 GEBZE  GEBZE, KOCAELİ HF230068 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
185 SELİMCAN YELKÜREN 11*******10 MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. ETHEMAĞA SOK. NO: 9 DAIRE: 5 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 18.144 ADRESTE BULUNAMADI
186 SELİMCAN YELKÜREN 11*******10 MERKEZ MİMAR SİNAN MAH. TERLİKÇİ SOK. NO: 1 DAIRE: 16 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 17.174 ADRESTE BULUNAMADI
187 SERAP KÜÇÜKAKYÜZ 16*******88 KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. TOKİ AVRUPA KONUTLARI SİTESİ F2 B 34.BLK NO:34AJ27 GOP/İST HF230230 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 273.267 ADRESTE BULUNAMADI
188 SERHAN TUTKUN 13*******92 MERKEZ MİMAR SİNAN MAH. DURBALI SOK. NO: 18 DAIRE: 2 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 16.620 ADRESTE BULUNAMADI
189 SERHAT KAYA 16*******64 MERKEZ AKSARAY MAH. KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI SOK. NO: 18 DAIRE: 9 MERKEZ / FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 23.181 ADRESTE BULUNAMADI
190 SERHAT KAYA 16*******64 MERKEZ AKSARAY MAH. KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI SOK. NO: 18 DAIRE: 9 MERKEZ / FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 13.850 ADRESTE BULUNAMADI
191 SERKAN ACABEY 11*******64 MERKEZ KALYONCU KULLUĞU MAH. AKKİRAZ SOK. NO: 3 DAIRE: 1 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 14.808 ADRESTE BULUNAMADI
192 SERKAN DAMKAÇ 14*******52 SELAMİ ALİ MAH. SELAMİALİ EFENDİ CAD. ÜLKEM SOK. NO: 4 DAIRE: 2 ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 27.840 ADRESTE BULUNAMADI
193 SERVET PEKER 18*******54 KATİP KASIM MAH. LANGA HİSARI CAD. NO: 58 FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 14.958 ADRESTE BULUNAMADI
194 SEZGİN SUSAN 19*******98 MERKEZ RUMELİKAVAĞI MAH. KARADERE SOK. NO: 12 DAIRE: 4 MERKEZ / SARIYER / İSTANBUL Z0212325 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 18.000 ADRESTE BULUNAMADI
195 SEZGİN TEKER 28*******52 MERKEZ İNÖNÜ MAH. SULTANGAZİ CAD. NO: 12 D DAIRE: 33 MERKEZ/ SANCAKTEPE / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 39.000 ADRESTE BULUNAMADI
196 ŞAKİR DEMİR 19*******84 MERKEZ SULTANÇİFTLİĞİ MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO: 64 DAIRE: 6 MERKEZ / ÇEKMEKÖY / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 13.901 ADRESTE BULUNAMADI
197 ŞENBAY LOJİSTİK NAKLİYAT İNŞAAT OTOM.MAD.SAN.VE TİC. A.Ş. FİRMA BİLGİLERİ 16******23 ANITTEPE MH. IŞIK SK. NO:20 ÇANKAYA-ANKARA HF230139 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 146.486 ADRESTE BULUNAMADI
198 ŞEYH DAVUT TELİMEN 16*******88 TALATPAŞA MAH. PAZARYOLU CD. NO: 78 ESENYURT / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 36.339 ADRESTE BULUNAMADI
199 ŞEYH DAVUT TELİMEN 16*******88 TALATPAŞA MAH. PAZARYOLU CD. NO: 78 ESENYURT / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 12.742 ADRESTE BULUNAMADI
200 ŞÜKRÜ KARLANKUŞ İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  81******57 YEŞİLPINAR MAH.COŞKUN SK. TAHİR AKYOL CENTER NO:35 D:1  EYÜPSULTAN- İSTANBUL HF230229 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 819.801 ADRESTE BULUNAMADI
201 TUNÇAY ŞULAN 10*******84 MERKEZ CAFERAĞA MAH. MODA BOSTAN SOK. NO: 7 DAIRE: 1 MERKEZ / KADIKÖY / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 41.000 ADRESTE BULUNAMADI
202 TÜRK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBESİ 87*******50 AYTEKİN KOTİL CD. BURAK APT. NO:29/3 KAT:6/6 ŞİŞLİ/ İSTANBUL EE304403 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 54.000 ADRESTE BULUNAMADI
203 UMUT ÇETİNKAYA 18*******50 MERKEZ SAFA MAH. MERKEZ / MİMARSİNAN BULVARI NO:181/A SANCAKTEPE / İSTANBUL Z0165068 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 13.000 ADRESTE BULUNAMADI
204 ÜNAL CIRCIR 28*******74 MERKEZ DUMLUPINAR MAH. MEKTEP SOK. NO: 1 DAIRE: 14 MERKEZ / KADIKÖY / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 96.000 ADRESTE BULUNAMADI
205 VALİOĞLU HAFRİYAT İNŞ.TAAHHÜT VE MÜCEVHESAN.TİC.LTD.ŞTİ 92******54 MAHMUTBEY MH. ŞEHİT MAHMUT CD. NO:2 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 12.324 ADRESTE BULUNAMADI
206 VAROL İNŞAAT HAFRİYAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ 92******27 GÖKTÜRK MERKEZ MAH.ŞİMŞEK SOK.NO:4 EYÜP/İSTANBUL HF221435 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
207 VELİ SATIR 53*******17 MERKEZ REŞİTPAŞA MH. GÜRSEL SK. NO:2 D:4 MERKEZ/ SARIYER/İST. EE306764 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 15.043 ADRESTE BULUNAMADI
208 VELİ SATIR 53*******16 MERKEZ REŞİTPAŞA MH. GÜRSEL SK. NO:2 D:4 MERKEZ/ SARIYER/İST. EE306764 ECRİMİSİL ÖDEME EMRİ 2886/75. MD. HÜKÜMLERİ 13.418 ADRESTE BULUNAMADI
209 YAHYA ÇAĞLIİŞLEK- YAHYA ÇAĞLIİŞLEK - BLUEDSPOR 13******38 EKİNOBA MH. ÖZTANIK CD. NO:3C D:15 BÜYÜKÇEKMECE-İST HF230088 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 273.267 ADRESTE BULUNAMADI
210 YAKUP YILMAZ 15*******86 TOPKAPI MAH. SULUKULE CAD. NO:32 FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 19.517 ADRESTE BULUNAMADI
211 YAKUP YILMAZ 15*******86 TOPKAPI MAH. SULUKULE CAD. NO:32 FATİH / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 11.911 ADRESTE BULUNAMADI
212 YASEMİN ERSAYIN- YASEMİN ERSAYIN GÖYA YAT İŞLETMECİLİĞİ 74******93 UĞUR MUMCU MAH. MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. K:5 NO:10 D:1 SULTANGAZİ/İSTANBUL GE220069 GEMİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 32.855 ADRESTE BULUNAMADI
213 YAŞAR EVGİN 17*******96 MERKEZ SELAMİ ALİ MAH. HAMAM SOK. NO: 7 DAIRE: 7 MERKEZ / ÜSKÜDAR / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 11.106 ADRESTE BULUNAMADI
214 YEMLİHAN PEKER 18*******74 MERKEZ YENİDOĞAN MAH. 46/3. SOK. NO: 31 DAIRE: 6 MERKEZ / ZEYTİNBURNU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 17.011 ADRESTE BULUNAMADI
215 YETER BATUN 10*******36 MERKEZ İSTİKLAL MAH. PAŞALI HASAN SOK. NO: 17 DAIRE: 2 MERKEZ / BEYOĞLU / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 25.536 ADRESTE BULUNAMADI
216 YILMAZ AKGÜL 13*******16 GÜRSEL MAH. TOPRAKBASTI SK. SEBAHATTİN AP NO: 10 DAIRE: 8 KAĞITHANE / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 16.545 ADRESTE BULUNAMADI
217 YILMAZ AKGÜL 13*******16 MERKEZ GÜRSEL MAH. TOPRAKBASTI SOK. NO: 10 DAIRE: 8 MERKEZ / KAĞITHANE / İSTANBUL MUHTELİF İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 5326 12.188 ADRESTE BULUNAMADI
218 YOLUNDA NAKLİYAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 98******26 BOĞAZKÖY İSTİKLAL MH.GÜLSEMA SK.NO:13/3 / ARNAVUTKÖY HF230107 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 1.103.220 ADRESTE BULUNAMADI
219 YOLUNDA NAKLİYAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 98******26 BOĞAZKÖY İSTİKLAL MH.GÜLSEMA SK.NO:13/3 / ARNAVUTKÖY HF220294 İDARİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ 2872 367.740 ADRESTE BULUNAMADI
Başkanlığımıza borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya  Ödeme Emirleri, mükelleflerin  adreslerinin bulunamaması ve  bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden Tebligat Kanununun 30. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında  iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.     

#İlangovtr Basın no ILN01948517