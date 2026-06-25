İSTANBUL DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Ek Geliştirme, Bakım Destek ve Basis hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1018071

1-İdarenin

1.1 Adı : DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2 Adresi : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü : Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:55, 34349 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

1.3 Telefon numarası : 02123709000

1.4 Elektronik Posta Adresi : [email protected]

1.5 İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Yeterlik değerlendirilmesinin

2.1 Tarihi ve saati : 20.07.2026 - 10:00

2.2 Yapılacağı yer : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli-Kartal/İSTANBUL

3-İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı : Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Ek Geliştirme, Bakım Destek ve Basis

3.2 Niteliği, türü ve miktarı : 300 adam/gün SAP Modül Danışmanlık, 100 adam/gün Proje Yöneticisi ve 12 adam/ay Basis Hizmeti

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3 Yapılacağı/teslim edileceği yer : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü: Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş- İstanbul ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası: Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal - İstanbul

3.4 Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür

3.5 İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren gün içinde işe başlanacaktır.

4- Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı Açıklama İş Ortaklıklarında

Kamu Bilişim Yetki Belgesi T.C. Sanayi Bakanlığından alınması gereken belge Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Yazılım Yetki Belgesi T.C. Sanayi Bakanlığından alınması gereken belge Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,

4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 5.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya Özel sektörde tek bir sözleşme ile SAP 4HANA üretim süreçlerinde ek geliştirme hizmeti, bakım ve Basis hizmeti vermiş olmak.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yapmak suretiyle ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

11- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler /0,87

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.