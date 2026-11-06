İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres 6481332723 ORUÇ BİLGİSAYAR BİLİŞİM HİZ.TİC. ANONİM ŞİRKETİ 2026060313Mg00000048 202101202112 0010 0010 3.000.000,00 3080 3.000.000,00 YAKUPLU M. 67. SK. - - 4 11 BEYLİKDÜZÜ İST.

Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.