Resmi İlanlar
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|1820364606
|33755224360
|PINAR BOYRAZ
|2025111013NF70000090
|202001202012
|0001
|0001
|10.034.451,29
|3080
|30.103.353,87
|GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST
|1820364606
|33755224360
|PINAR BOYRAZ
|2025111013NF70000095
|202007202009
|0032
|0032
|2.368.620,15
|3080
|7.105.860,45
|GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST
Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan iki (2) adet ihbarname, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 2013 Sayılı V.U.K. nun 103-106 ncı maddelerine istinaden vergi dairesince, bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.