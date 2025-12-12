İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres 1820364606 33755224360 PINAR BOYRAZ 2025111013NF70000090 202001202012 0001 0001 10.034.451,29 3080 30.103.353,87 GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST 1820364606 33755224360 PINAR BOYRAZ 2025111013NF70000095 202007202009 0032 0032 2.368.620,15 3080 7.105.860,45 GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST

Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan iki (2) adet ihbarname, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 2013 Sayılı V.U.K. nun 103-106 ncı maddelerine istinaden vergi dairesince, bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.