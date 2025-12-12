Resmi İlanlar

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

13-12-2025 00.00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Vergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
182036460633755224360PINAR BOYRAZ2025111013NF700000902020012020120001000110.034.451,29308030.103.353,87GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST
182036460633755224360PINAR BOYRAZ2025111013NF70000095202007202009003200322.368.620,1530807.105.860,45GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST

 

Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan iki (2) adet ihbarname, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 2013 Sayılı V.U.K. nun 103-106 ncı maddelerine istinaden vergi dairesince, bizzat ve bilvekale müracaatta bulunmaları yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02358868