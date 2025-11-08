İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ORKESTRA MÜZİK ENSTRUMAN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1951037

1- İdarenin

1.1. Adı : DEVLET OPERA VE BALESİ İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Gümüşsuyu Mahallesi Mete Cadde BEYOĞLU/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası : 02122521111

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 01.12.2025 - 10:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Mete Cad. Seyran Apt. No:6 Taksim-Beyoğlu/İstanbul

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : ORKESTRA MÜZİK ENSTRUMAN

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet timpani 4 lü set, 1 adet fagot (kutu dahil), 1 adet pikolo flüt, 1 adet Bb&A Klarnet Set, 2 Adet duvar piyanosu

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mah. Mete Cad. Seyran Apt. No:6 Taksim adresinde ki idari bina

3.4. Süresi/teslim tarihi : Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malların İstanbul ili sınırları içinde Mete Cad. Seyran Apt. No:6 Taksim-Beyoğlu adresinde yer alan idari binaya ve şartnamelere uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malların teslimi yıl sonu hesaplarının kapanma süreside göz önüne alındığında en son 19 Aralık 2025 Tarihi Cuma günü mesai bitimine kadardır.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Fotoğraf

Katalog

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.