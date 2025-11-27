İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/364 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli,Fatih İlçesi, Sinanağa Mahallesi, 2413 ada 12 parselde kayıtlı kargir apartman nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 168,48 m2 yüzölçümlü, 25/130 arsa paylı 1. kat (7) no.lu daire nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Zeyrek Mahallesi, İhtiyar Sokağı No: 5 K: 1 D: 7 Fatih / İSTANBUL Kıymeti : 5.300.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/02/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/03/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 11/03/2026 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.