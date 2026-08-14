KHHB-6 2027 Yılı Temizlik Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1503721

1- İdarenin

1.1. Adı : İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-6 1.2. Adresi : Zuhuratbaba Mah.Dr.Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 34000 Bakırköy/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124546100/6427 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 10.09.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma İhale Uygulama Birimi (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/İSTANBUL)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : KHHB-6 2027 Yılı Temizlik Malzemesi Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 71 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- Avcılar Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 2- Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi 3- Başakşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 4- Başakşehir Devlet Hastanesi 5- Beylikdüzü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 6- Beylikdüzü Devlet Hastanesi 7- Büyükçekmece Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 8- Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi 9- Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi 10- Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi 11- Sbü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 12- Küçükçekmece Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi 13- Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eah 14- Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi 15- Silivri Devlet Hastanesi 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, idareye bağlı sağlık tesislerinin talepleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde teslimat yapılacaktır. Söz konusu iş belirtilen başlangıç tarihinden itibaren 12 ay sürecektir. Sözleşme bitiş tarihi her halükarda 31.12.2027 tarihini geçmeyecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:



4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi



4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.



4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.