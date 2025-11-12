İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İl tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapılar ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.



Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

SIRA NO ADI SOYADI/ FİRMA ADI ADRESİ İLGİLİ KANUN MADDESİ CEZA MİKTARI (TL) KARAR TARİH VE NO 1 Münire ERGÜN KALEİÇİ MAH. ÇUKURÇEŞME SK. No : 7 İç Kapı No : 1 ÇATALCA / İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 700,07 TL 24.09.2024 tarih ve 15928619 2 Cevat ŞENDİL FERHATPAŞA MAH. HACI OSMAN SK. No : 17 İç Kapı No : 2 ÇATALCA / İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 131,26 TL 24.09.2024 tarih ve 15928155 3 Hümeyra Nur ŞENDİL SULTAN MURAT MAH. SERBEST SK. No : 12 İç Kapı No : 1 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 177,75 TL 24.09.2024 tarih ve 15929107 4 Mehmet YALÇIN Alkent Mah. Karaağaç Yolu Üstü Gölküme Sk. No:41 Büyükçekmece İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 1.656,00 TL 01.11.2024 tarih ve 15928155 5 Nalan TERCAN YEŞİLKÖY MAH. YEŞİLKÖY HALKALI CAD. No : 30 İç Kapı No : 1 BAKIRKÖY / İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 640,36 TL 24.09.2024 tarih ve 15929338 6 Adil GÜVENER Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi No:29/3 Alanya/ANTALYA 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 152.575,00 TL 21.02.2025 tarih ve 18112104



