Resmi İlanlar

İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

13-11-2025 00.00

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İl tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapılar ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden tebliğ edilememiştir.
 

Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararları ve diğer kararlar 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NOADI SOYADI/ FİRMA ADIADRESİİLGİLİ KANUN MADDESİCEZA MİKTARI (TL)KARAR TARİH VE NO
1Münire ERGÜNKALEİÇİ MAH. ÇUKURÇEŞME SK. No : 7 İç Kapı No : 1 ÇATALCA / İSTANBUL5403 Sayılı Kanun 21 (a)700,07 TL24.09.2024 tarih ve 15928619
2Cevat ŞENDİLFERHATPAŞA MAH. HACI OSMAN SK. No : 17 İç Kapı No : 2 ÇATALCA / İSTANBUL5403 Sayılı Kanun 21 (a)131,26 TL24.09.2024 tarih ve 15928155
3Hümeyra Nur ŞENDİLSULTAN MURAT MAH. SERBEST SK. No : 12 İç Kapı No : 1 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL5403 Sayılı Kanun 21 (a)177,75 TL24.09.2024 tarih ve 15929107
4Mehmet YALÇINAlkent Mah. Karaağaç Yolu Üstü Gölküme Sk. No:41 Büyükçekmece İSTANBUL5403 Sayılı Kanun 21 (a)1.656,00 TL01.11.2024 tarih ve 15928155
5Nalan TERCANYEŞİLKÖY MAH. YEŞİLKÖY HALKALI CAD. No : 30 İç Kapı No : 1 BAKIRKÖY / İSTANBUL5403 Sayılı Kanun 21 (a)640,36 TL24.09.2024 tarih ve 15929338
6Adil GÜVENERCikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi No:29/3 Alanya/ANTALYA5403 Sayılı Kanun 21 (a)152.575,00 TL21.02.2025 tarih ve 18112104


 

#İlangovtr Basın no ILN02332595