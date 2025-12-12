İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda özellikleri belirtilen 1Nolu Nikah Salonu Fotoğraf ve Video Çekim işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile İhale edilecektir.

İşin Adı : 1 Nolu Nikah Salonu Fotoğraf Ve Video Çekim İşi

İli : İSTANBUL

İlçesi : GAZİOSMANPAŞA

Mahallesi : MERKEZ MAHALLESİ

Sokağı : CUMHURİYET MEYDANI

Kapı no : 22

Tahmin Edilen Yıllık Bedel : 3.000.000,00 TL + KDV

Tahmin Edilen Aylık Bedel : 250.000,00 TL + KDV

Geçici Teminat % 3 : 90.000,00 TL

Şartname Bedeli : 5.000,00 TL

Kiralama Süresi : 3 (ÜÇ) YIL

İhale; 24.12.2025 ÇARŞAMBA günü saat 14:15’te Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:20 Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale için son müracaat tarihi: 23.12.2025 SALI günü saat 16:30’dur.

İhaleye katılabilme şartları;

A- Gerçek kişi olması halinde;

1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği

2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgah) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5- Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7-Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

8-İsteklinin İhalelerden yasaklı lmadığına dair yazılı beyanı

9-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

10-Fotoğraf ve Video çekim işine ait kendisinin veya SGK’ lı bir çalışanının en az 10 (on) yıllık usta öğreticilik belgesi aslı.

11-İlgili meslek odası (fotoğrafçılık) kaydını gösterir belgenin aslı.

B- Tüzel kişi olması halinde;

1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı

2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı).

3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.

4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.

5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.

6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.

7- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)

8-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.

9-İsteklinin İhalelerden yasaklı lmadığına dair yazılı beyanı

10-Fotoğraf ve Video çekim işine ait kendisinin veya SGK’ lı bir çalışanının en az 10 (on) yıllık usta öğreticilik belgesi aslı.

11-İlgili meslek odası (fotoğrafçılık) kaydını gösterir belgenin aslı.

12-Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.

C- Ortak Girişim olması halinde:

1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.

2-Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binasında (Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:20) Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5. kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya ihaleye katılması halinde bedeli karşılığında alınabilir.

İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası (Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne (7. Kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İş bu ilan 13.12.2025 tarihi ile 15.12.2025 tarihleri arasında Belediyemiz mevcut genel ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.

İLAN OLUNUR