İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

NO İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNS PAFTA ADA PARSEL KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM (m²) KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mah. Arsa 194 1270 12 8.204,00 m2 3 (Üç) Yıl Güney Yerleşke Spor Tesisi, Kantin ve Yeme-İçme Sosyal Alanı İşletme Hakkı 1.200.000,00 36.000,00 01.12.2025 10:00



Madde 1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen İstanbul ilinde bulunan mülkiyeti İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Yerleşke Yeni Yemekhane Binasında (Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar/İSTANBUL) bulunan toplantı Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.





Madde 2- Kira Şartnamesi ve eklerinin görülmesi ve temini: İhale dokümanı bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Kira Şartnamesi satın alması zorunludur.

a. Kira Şartnameleri ve eklerinin görülebileceği ve alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşke Yeni Yemekhane Binası (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

b. Teklifler, ihale komisyonuna 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 46. maddesindeki usullere göre verilecektir.

c. Kira Şartnamesi satış bedeli : 1.500,00 TL İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ziraat bankası, Çemenzar Şubesi nezdindeki TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 Nolu hesabına açıklama kısmında “Spor Tesisi Kira Şartnamesi Satış Bedeli” belirtilerek yatırılır.

Madde 3- Kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm maddelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.

Madde 4- İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır.

İhalelere Katılabilmek İçin;

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde;

a. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b. İsteklinin ikametgah beyanı,

c. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d. İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişilerin ihale tarihinden önce en az 5 (Beş) yıl spor tesisi işlettiğine dair belge,

e. İsteklinin ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 3 (üç) mali yıl içerisinde yurtiçi satışlar ortalamasının Beş Milyon Türk Lirasından az olmamasını gösteren gelir tablosunu ibraz etmesi. (Gelir tablosunun resmi onaylı olması gerekmektedir)

f. Basketbol, Tenis, Voleybol, Futbol, branşlarından en az iki tanesi için antrenörlük belgesine sahip çalışan istihdam ettiğini gösterir belge; “ Basketbol, Tenis, Voleybol branşları için 2. Kademe veya üstü antrenörlük belgesi, Futbol branşı için B Lisanslı veya üstü antrenörlük belgesi olmalıdır. (ilan tarihinden en az 6 ay öncesine ait ve devam ettiğine dair sigortalılık belgesi, antrenörlük belgesi vb.)

g. Yurt içinde spor tesisi alanında en az 3 şubesinin / işletmesinin olduğunu gösterir belge,

h. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi,

i. İstekli adına vekaleten ihaleye katılıyor ise; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

j. Gerçek kişinin sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Kaydı, (Asıl belgenin son altı ay içinde alınmış olması şarttır.)

k. İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belge,

l. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,

m. İstanbul Medeniyet Üniversitesinde işletmecilik faaliyetinde bulunanlar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınacak borcu olmadığına ve borcunu vadesinde düzenli ödediğine dair belge,

n. İhaleye katılacak olanların şartnameyi satın aldığına dair alındı belgesi,

o. Bu kira şartnamesinin her sayfası müstecir tarafından kaşelenip, imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.





b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde;

a. Nüfus cüzdanı fotokopisi, (tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait)

b. Adres beyanı,

c. Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d. İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişilerin ihale tarihinden önce en az 5 (Beş) yıl spor tesisi işlettiğine dair belge,

e. İsteklinin ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 3 (üç) mali yıl içerisinde yurtiçi satışlar ortalamasının Beş Milyon Türk Lirasından az olmamasını gösteren gelir tablosunu ibraz etmesi. (Gelir tablosunun resmi onaylı olması gerekmektedir)

f. Basketbol, Tenis, Voleybol, Futbol, branşlarından en az iki tanesi için antrenörlük belgesine sahip çalışan istihdam ettiğini gösterir belge; “ Basketbol, Tenis, Voleybol branşları için 2. Kademe veya üstü antrenörlük belgesi, Futbol branşı için B Lisanslı veya üstü antrenörlük belgesi olmalıdır. (ilan tarihinden en az 6 ay öncesine ait ve devam ettiğine dair sigortalılık belgesi, antrenörlük belgesi vb.)

g. Yurt içinde spor tesisi alanında en az 3 şubesinin / işletmesinin olduğunu gösterir belge,

h. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i. Tüzel kişilik adına ihaleye vekaleten katılması halinde noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,

j. Tüzel kişiliğin ortakları ve Şirket müdürüne ait sabıka kaydının olup olmadığına ilişkin Adli Sicil Kaydı, (Asıl belgenin son altı ay içinde alınmış olması şarttır.)

k. İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belge,

l. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz,

m. İstanbul Medeniyet Üniversitesinde işletmecilik faaliyetinde bulunanlar için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınacak borcu olmadığına ve borcunu vadesinde düzenli ödediğine dair belge,

n. İhaleye katılacak olanların şartnameyi satın aldığına dair alındı belgesi,

o. Bu kira şartnamesinin her sayfası yüklenici tarafından kaşelenip, imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.





c) Sabıka kaydı bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

d) Şartnamenin 17. ve 19. maddesinde belirtilen gerçek ve tüzel kişi kiracılar idaremize ait kiralama ihalelerine katılamaz.





Geçici teminatın nakit olarak ödenmesi halinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Ziraat bankası, Çemenzar Şubesi nezdindeki TR22 0001 0009 0058 8569 1950 01 Nolu hesabına açıklama kısmında ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılır. Bu yolla teminat yatıran istekliler dekontun aslını ihale dosyasına eklerler. Geçici teminat tutarı ihale edilecek taşınmaz bilgilerinin hizasında gösterilmiştir.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 9. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.

Madde 5- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





İLAN OLUNUR.