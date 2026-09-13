İSTANBUL SGK İL MÜD. KURTKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları nedeniyle 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre haczedilerek satışa çıkarılan ve aşağıda borçlunun adı, takip numarası, maliki, adresi, ada, pafta ve parsel numarası ile ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazın ilan metni, borçlunun adresine tebliğe gönderilmiş olup, bila tebliği iade edilmiştir. 6183 sayılı kanunun 88 ila 99.maddeleri ile 213 Sayılı VUK'nun 104,105 ve 106. maddelerinde geçen hususlar ilan olunur.

SIRA

NO SATIŞ

DOSYA NO ADI SOYADI- ÜNVANI ADRESİ MUHAMMEN BEDELİ GAYRİMENKUL ÖZELLİKLERİ İHALE TARİHİ VE SAATİ 1 2025/418 BERKAN YANAR Erenköy Mah. Kazım Karabekirpaşa Sk. Kavaklı Apt No: 37 D: 34 Kadıköy /İSTANBUL 6.500.000,00-TL (Altımilyonbeşyüzbin Türk Lirası) İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Bağlarbaşı Mah, 15071 ada, 146 parsel, 235/26245 cilt/sayfa numaralı, Arsa ana taşınmaz nitelikli 680,08 m² yüz ölçümlü, 72/2760 arsa paylı, Kat:1 No:2 Bağımsız Bölüm Nolu, Tam hisseli Mesken Bağımsız Bölüm Nitelikli taşınmaz 27.10.2026-10:00-10:05 03.11.2026- 10:00-10:05