NTV
Resmi ilanlar

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

11-11-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE İLANLARI

 

1-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiKadıköy
MahallesiZühtüpaşaCadde-Sk.-MevkiiItri Dede Sokak
Ada267Parsel3
Yüzölçümü76,00 m2  Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıİskender Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti İskender Paşa Vakfına ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan, tapuda 267 ada, 3 parsel nolu, 76,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 12.01.2026 tarihli ve 17/9 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle “Dükkan + Konut/Ofis” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Zemin Kat-4 Nolu Bodrum Katta Depose Olan Dükkan Veya Ofis, 1. Norma Kat-1 Nolu Daire, 2. Normal Kat-2 Nolu Daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli Eklentisi Olan-3 Nolu Daire Olacak Şekilde Planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Özel Durumİdaremize ait 267 ada 3 parsele; 25.08.2025 tarihli aplikasyon krokisinde gösterilen ve bitişik 4 nolu parselden kaynaklı (yaklaşık 9,31 m²'lik alan olmakla birlikte, bu alan uygulama esnasında değişiklik gösterebilir.) tecavüzlü kısmın bedelinin, ekspertiz raporunda belirlenen 2025 yılı için güncel piyasa rayiç arsa m² birim değerinden (2025 yılı için güncel piyasa rayiç arsa m² birim değeri 350.000,00-TL/ m² olarak tespit edilmiştir.) az olmamak kaydıyla hesaplanarak yüklenici firma tarafından İdaremize ödenmesi, akabinde ifraz sonrası tecavüzlü kısımdan oluşan yeni taşınmazın tesciline ilişkin işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.
Mevcut       İmar Durumu-Konut Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması,

b) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, yer teslim tarihi itibariyle başlaması, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması,

c) (Dükkan + Konut/Ofis) fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 11.000,00-TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 60.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 8. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-9. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-10. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

11.460.316,40-TL (OnbirmilyondörtyüzaltmışbinüçyüzonaltıTürklirasıkırkKuruş)

 (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

343.809,49-TL (ÜçyüzkırküçbinsekizyüzdokuzTürkLirasıkırkdokuzKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

24/11/2026, 10:00

İhale Tarih ve Saati24/11/2026, 10:00

 

2-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiKadıköy
MahallesiCaferağaCadde-Sk.-MevkiiModa Caddesi
Ada94Parsel36-37-38
Yüzölçümü (m2)

36 Parsel: 22,00 m²

37 Parsel: 13,50 m²

38 Parsel: 823,00 m²

Toplam :858,50 m²

 

Hisse MiktarıTam
Cinsi

38 Parsel: Bahçeli ahşap ev

36 ve 37 Parsel: Kargir dükkan

VakfıSaime Hatun Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Saime Hatun Vakfı'na ait, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi'nde bulunan, tapunun 27 pafta, 94 ada, 38 parselinde kayıtlı 823,00 m² yüzölçümlü, "bahçeli ahşap ev" vasıflı II. grup kültür varlığı olarak tescilli taşınmaz ile 94 ada 37 ve 36 parselinde kayıtlı toplam 35,50 m² yüzölçümlü, "kagir dükkan" vasıflı taşınmazların; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 30.10.2026 tarihli ve E-1191008 sayılı Olurunda (Ek-12) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde; "Ticari-Kafe/Restoran" fonksiyonunda 12 yıl süreyle kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi
Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu -
İhale UsulüAçık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi12 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 10 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 12 yıl olması,

2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 126.000,00 TL. Olması,

-2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yıl aylık kira bedelinin; 420.000,00 TL.'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-4. yıldan 6. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-7. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-8. yıldan işin (12.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması.

 

 

Tahmin       Edilen       Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)

10.450.392,93-TL (OnmilyondörtyüzellibinüçyüzdoksanikiTürklirasıdoksanüçKuruş)

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

Geçici Teminat

313.511,79-TL (ÜçyüzonüçbinbeşyüzonbirTürklirasıyetmişdokuzKuruş)’dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

24/11/2026, 11:00

İhale Tarih ve Saati24/11/2026, 11:00

 

3-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiÇengelköyCadde-Sk.- MevkiiKaldırım Caddesi
Ada918Parsel13
Yüzölçümü2.730,00 m²Hisse MiktarıTam
CinsiTarlaVakfıSerbostaniyani Hassa Hamdullah Abdullah Paşa Bin Ali Ağa Bin Abdullah Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Serbostaniyani Hassa Hamdullah Abdullah Paşa Bin Ali Ağa Bin Abdullah Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, Kaldırım Caddesinde bulunan, tapunun 918 ada, 13 nolu parselinde kayıtlı, “tarla” vasıflı, 2.730,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 26.10.2026 tarihli ve 602/599 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut + İmar Yolu
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar

1) Avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; A Blok Zemin Kat 11 nolu dükkan, A Blok 1.Normal Kat 1 ve 2 nolu daire, A Blok 2.Normal Kat 4,5 ve 6 nolu daire, A Blok 3.Normal Kat Çatı Piyesli 9 nolu daire ve B Blok Zemin Katta bulunan ve bodrum katta eklentisi olan 2 nolu daire, B Blok 1.Normal Kat 4,5 ve 6 nolu daire, B Blok 2.Normal Kat 7,8 ve 9 nolu daire, B Blok 3.Normal Kat Çatı Piyesli 10 nolu daire olmak üzere toplam 15 adet (14 daire ve 1 dükkan) bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfına alınması, (kat karşılığı oranı 0,61)

 

 

Tahmin Edilen Bedel

368.705.000,00-TL (ÜçyüzaltmışsekizmilyonyediyüzbeşbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

11.061.150,00-TL (OnbirmilyonaltmışbirbinyüzelliTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

24.11.2026, 15:00

 

İhale Tarih ve Saati24.11.2026, 15:00

 

4-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiBurhaniyeCadde-Sk.-MevkiiEnveriye Sokak
Ada736Parsel58-59-60-61
Yüzölçümü

58 Parsel: 333,00 m²

59 Parsel: 188,00 m²

60 Parsel: 171,00 m²

61 Parsel: 192,00 m²

Hisse MiktarıTam
Cinsi

58 Parsel: Bahçeli Ahşap Ev

59, 60, 61 Parsel : Arsa

Vakfı

58 Parsel:Kutsi Elhaç Mehmet Efendi Vakfı

59,60,61 Parsel: Abdullah Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Burhaniye Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Kutsi Elhaç Mehmet Efendi Vakfına ait 736 ada, 58 parsel nolu, 333,00 m² alanlı "bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmaz ve mülkiyeti Abdullah Ağa Vakfına ait 736 ada, 59 parsel nolu, 188,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz, 736 ada, 60 parsel nolu, 171,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz ile 736 ada, 61 parsel nolu, 192,00 m² alanlı "arsa vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 30.03.2026 tarihli ve 197/160 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 27 (Yirmiyedi) yıl süreli  “Konut” fonksiyonunda kullanılmak üzere (2.Bodrum Kat-1 nolu, 2 nolu, 3 nolu, 4 nolu daire, 1.Bodrum Kat-5 nolu, 6 nolu, 7 nolu, 8 nolu daire, Zemin Kat-9 nolu, 10 nolu, 11 nolu, 12 nolu daire, 1. Normal Kat-13 nolu, 14 nolu, 15 nolu, 16 nolu daire, 2. Normal Kat-17 nolu, 18  nolu, 19 nolu, 20 nolu daire, Çatı Katı-21 nolu, 22 nolu, 23  nolu, 24 nolu daire olması planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut + Önemli Alan
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi27 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 25 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 27 yıl olması, (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması)

b) Konut fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 25.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 110.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 16. yıldan sözleşme ( 27. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

49.079.005,77-TL

(KırkdokuzmilyonyetmişdokuzbinbeşTürkLirasıyetmişyediKuruş)

 (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

1.472.370,18-TL (BirmilyondörtyüzyetmişikibinüçyüzyetmişTürkLirasıonsekizKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (İkibinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

25/11/2026, 10:00

İhale Tarih ve Saati25/11/2026, 10:00

 

5-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiİcadiyeCadde-Sk.-MevkiiSıvacı Ferhat
Ada629Parsel14
Yüzölçümü (m2)121,22  m²Hisse MiktarıTam
CinsiBahçeli ahşap evVakfıHazinedar Şehriyarı Cevri Usta Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Hazinedar Şehriyarı Cevri Usta Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, 629 ada, 14 parsel nolu, 121,22 m² alanlı "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 30.03.2026 tarihli ve 194/157 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; “Konut” veya ilgili Kurulun izin vermesi halinde “Ofis” olarak kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi
Mevcut İmar Durumu - FonksiyonuKonut
İhale UsulüAçık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi30 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 27 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli

1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması),

a)Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması,

b)"Konut" veya ilgili Kurulun izin vermesi halinde "Ofis" olarak kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması,

-2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-4. yılın aylık kira bedelinin; 30.000,00-TL 'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-5. yıldan 17. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-18. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-19. yıldan sözleşme (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

 

 

Tahmin       Edilen       Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)

9.893.824,64-TL (DokuzmilyonsekizyüzdoksanüçbinsekizyüzyirmidörtTürklirasıaltmışdörtKuruş)

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

Geçici Teminat

296.814,74-TL (İkiyüzdoksanaltıbinsekizyüzondörtTürklirasıyetmişdörtKuruş)’dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale         Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

25/11/2026, 11:00

İhale Tarih ve Saati25/11/2026, 11:00

 

6-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiZeynep KamilCadde-Sk.- Mevkiiİnadiye Mezarlık Sokak
Ada266Parsel21
Yüzölçümü237,34 Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıNalçacı Halil Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, İnadiye Mezarlık Sokağı'nda bulunan, mülkiyeti Nalçacı Halil Efendi Vakfına ait, 266 ada, 21 parsel sayılı, 237,34 m² sahalı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 26.10.2026 tarihli ve 620/600 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut + İmar Yolu
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar1) Üsküdar Belediyesi'nce onaylanan avan projesine göre; Zemin katta bulunan 3 ve 4 nolu, 1.Normal katta bulunan 6 nolu, 2.Normal katta bulunan 8 nolu ve 3. Normal katta bulunan çatı piyesli 9 nolu daire olmak üzere toplamda 5 (beş) adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfı adına alınması,
Tahmin Edilen Bedel

56.505.000,00-TL (EllialtımilyonbeşyüzbeşbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

1.695.150,00-TL (BirmilyonaltıyüzdoksanbeşbinyüzelliTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

25/11/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati25/11/2026, 15:00

 

7-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiBurhaniyeCadde-Sk.-MevkiiAbdullah Ağa Caddesi
Ada730Parsel27-35
Yüzölçümü

27 parsel :190,00 m²

35 parsel :6,00 m²

Hisse MiktarıTam
Cinsi

27 parsel : Bahçeli Ahşap Ev

35 parsel : Çeşme

VakfıAbdullah Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Burhaniye Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Abdullah Ağa Vakfına ait, tapunun 730 ada, 27 parselinde kayıtlı 190,00 m² yüz ölçümlü “Bahçeli Ahşap Ev” vasıflı taşınmaz ile 730 ada, 35 parselinde kayıtlı 6,00 m² yüz ölçümlü “Çeşme” vasıflı taşınmazların tevhidi sonucunda oluşacak taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.07.2026 tarihli ve 402/394 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli  “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere (2 Bodrum Kat, 1. Bodrum Kat, Zemin, 1. Normal Kat (Ön ve Arka Kısımda 1,00 çıkma), 2. Normal Kat, Çatı Arası Kat) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut + İmar Yolu
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 2 yıl inşaat/yapım süresi olmak üzere toplam 25 yıl olması,

2) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması ve yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 15.000,00 TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yıl aylık kira bedelinin; 60.000,00 TL’ye önceki 2 (iki) yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-10. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-11.yıldan işin (25.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

9.583.500,00-TL(DokuzmilyonbeşyüzseksenüçbinbeşyüzTürkLirası)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

287.505,00-TL (İkiyüzseksenyedibinbeşyüzbeşTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

26/11/2026, 10:00

İhale Tarih ve Saati26/11/2026, 10:00

 

8-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiAdalar
MahallesiHeybeliadaCadde-Sk.-MevkiiAyyıldız ve Baş Kürekçi Sokağı
Ada120 (Eski: 63)Parsel5 (Eski:4)
Yüzölçümü (m2)839,07 m²Hisse MiktarıTam
CinsiBahçeli ahşap evVakfıŞehzade Sultan Mehmet Han Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Şehzade Sultan Mehmet Han Vakfına ait, İstanbul ili, Adalar ilçesi, Heybeliada Mahallesinde bulunan, tapuda 120 ada, 5 parsel sayılı (eski:63 ada, 4 parsel), 839,07 m² alanlı “bahçeli ahşap ev” vasıflı eski eser tescilli taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.07.2026 tarihli ve 403/395 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle “Konaklama (pansiyon, misafirhane, butik otel vb.)” fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi
Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu-
İhale UsulüAçık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi21 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 18 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması,

2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

3)Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 25.000,00-TL olması,

-2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-4. yıl aylık kira bedelinin; 250.000,00-TL’ye önceki üç yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-5. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-11. yılın kira bedelinin, 10. yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-12. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması.

Tahmin       Edilen       Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)

36.721.715,63-TL (OtuzatımilyonyediyüzyirmibirbinyediyüzonbeşTürklirasıaltmışüçKuruş)

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

Geçici Teminat

1.101.651,47-TL (BirmilyonyüzbirbinaltıyüzellibirTürklirasıkırkyediKuruş)’dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

26/11/2026, 11:00

İhale Tarih ve Saati26/11/2026, 11:00

 

9-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiSelamialiCadde-Sk.- MevkiiBestekar Behlül
Ada2629Parsel42-43
Yüzölçümü

42 parsel : 146,73 m2

43 parsel : 252,20 m2

 

Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıElhaç İbrahim Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Elhaç İbrahimağa Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selami Ali Mahallesi'nde bulunan, tapuda 2629 ada, 42 parsel nolu, 146,73 m² alanlı ve 43 parsel nolu, 252,20 m² sahalı arsa vasıflı taşınmazların; Vakıflar Meclisi’nin 24.02.2026 tarihli ve 89/72 sayılı Kararına (Ek-10) istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut Alanı
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar

1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 27.10.2025 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 2. bodrum katta bulunan 2 nolu daire, 1. bodrum katta bulunan 3, 4 ve 5 nolu daireler, zemin katta bulunan 6 nolu daire, 1. normal katta bulunan 9 ve 10 nolu daireler ve 2. normal katta bulunan 14 nolu daire olmak üzere toplam 8 adet bağımsız bölüme ilave olarak 50.000,00-TL'nin vakfı adına alınması, 

 

Tahmin Edilen Bedel

62.100.000,00-TL (AltmışikimilyonyüzbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

1.863.000,00-TL (BirmilyonsekizyüzaltmışüçbinTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

26/11/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati26/11/2026, 15:00

 

10-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiAdalar
Mahallesi(Büyükada-Karanfil) NizamCadde-Sk.-MevkiiKadıyoran Caddesi
Ada102Parsel7
Yüzölçümü (m2)2.150,14 m²Hisse MiktarıTam
CinsiMa Müştemilat Bahçeli Kargir evVakfıSilahtar Abdullah Ağa Bin Abdülkerim Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdülkerim Vakfına ait, İstanbul ili. Adalar ilçesi, Nizam Mahallesinde bulunan, tapuda 102 ada, 7 parsel nolu, 2.150,14 m² alanlı "Ma Müştemilat Bahçeli Kargir Ev" vasıflı kayıtlı olan taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 24/08/2026 tarihli ve 523/491 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; 27 yıl süreyle “Misafirhane/Butik Otel” fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi
Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu-
İhale UsulüAçık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi27 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 24 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 12 (oniki) ay gecikmesi, (İnşaatın yapılacağı yerde kiracı veya işgalci varsa yer teslimi, taşınmazın boş hale getirilmesinden sonra yapılması, taşınmaz üzerinde bulunan işgalci veya kiracıların tahliyesi için geçecek sürenin 12 (oniki) aydan fazla olmaması)

a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 27 yıl olması,

b) İlgili Koruma Kurulunun uygun bulması durumunda Misafirhane/Butik Otel Fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 18.000,00-TL olması,

-2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-4. yılın aylık kira bedelinin; 150.000,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-5. yıldan 15. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-16. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-17. yıldan sözleşme (27. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim olanında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,

 

Tahmin       Edilen       Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)

32.937.216,75-TL (OtuzikimilyondokuzyüzotuzyedibinikiyüzonaltıTürklirasıyetmişbeşKuruş)

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

Geçici Teminat

988.116,50-TL (DokuzyüzseksensekizbinyüzonaltıTürklirasıelliKuruş)’dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

27/11/2026, 11:00

İhale Tarih ve Saati27/11/2026, 11:00

 

11-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiSelamialiCadde-Sk.- Mevkiiİspir Sokak
Ada144Parsel7-8
Yüzölçümü

7 Parsel :   42,66 m²

8 Parsel : 123,50 m²

Toplam : 166,16 m²

Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıElhaç Selim Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesinde bulunan mülkiyeti Elhaç Selim Ağa Vakfı’na ait, 144 ada, 7 no'lu parselde kayıtlı, 42,66 m² sahalı, arsa vasıflı taşınmaz ile 144 ada, 8 no'lu parselde kayıtlı, 123,50 m² sahalı, arsa vasıflı taşınmazın tevhidi sonucunda oluşacak taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 16.07.2026 tarihli ve 401/391 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut Alanı
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar

1) Mevcut ön onaylı avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; zemin katta bulunan 3 ve 4 nolu daire, 1.normal katta bulunan 6 nolu daire, 2.normal katta bulunan 8 nolu daire, 3.normal katta bulunan 10 nolu daire olmak üzere 5 adet bağımsız bölüm ile 180.000,00 TL nakit paranın vakfına alınması,

 

 

Tahmin Edilen Bedel

37.180.000,00-TL (OtuzyedimilyonyüzseksenbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

1.115.400,00-TL (BirmilyonyüzonbeşbindörtyüzTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

27/11/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati27/11/2026, 15:00

 

12-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiKadıköy
MahallesiHasanpaşaCadde-Sk.-MevkiiNabizade Sokak
Ada450Parsel48
Yüzölçümü (m2)253,50  m²Hisse MiktarıTam
Cinsi“Ev”VakfıEvkaftan  Mazbut Küçük Karamanda Hafız Ahmet Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Evkaftan Mazbut Küçük Karamanda Hafız Ahmet Paşa Vakfına ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan, 450 ada, 48 parsel nolu, 253,50 m² alanlı “Ev” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 08.12.2025 tarihli ve 781/729 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; Ticari fonksiyonunda (lokanta, kafeterya, sanat galerisi, büro) kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi
Mevcut İmar Durumu - FonksiyonuTescilli Bina
İhale UsulüAçık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 23 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Konut veya ilgili kurulun izin vermesi halinde Ticari Fonksiyon (lokanta, kafeterya, sanat galerisi, büro) olarak kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 40.000,00-TL’ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 16. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

 

Tahmin       Edilen       Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)

11.447.212,04-TL (OnbirmilyondörtyüzkırkyedibinikiyüzonikiTürklirasıdörtKuruş)

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

Geçici Teminat

343.416,36-TL (ÜçyüzkırküçbindörtyüzonaltıTürklirasıotuzaltıKuruş)’dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

01/12/2026,10:00

İhale Tarih ve Saati01/12/2026,10:00

 

13-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
Mahallesi

Valide-i Atik

(Tapu : Muratreis)

Cadde-Sk.-MevkiiKaramanoğlu
Ada172Parsel18
Yüzölçümü178,60 m²Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfı

1/8 hissesi Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı

200/1600 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü

12/16 hissesi Derendeli Mehmet Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyetinin 1/8 hissesi Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı, 200/1600 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 12/16 hissesi Derendeli Mehmet Paşa Vakfı'na ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Muratreis Mahallesinde bulunan, tapuda 172 ada, 18 parsel nolu, 178,60 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.10.2026 tarihli ve 621/606  nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli  “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere (1. Bodrum Kat, Zemin Kat, 1. Normal Kat, 2. Normal Kat, 3.Normal Kat,  Çatı Katı) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut  Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Taşınmazın üzerine "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 50.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-11. yılın aylık kira bedelinin, 10. yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-12. yıldan 19. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-20. yılın aylık kira bedelinin, 19. yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-21. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

17.364.883,02-TL

(OnyedimilyonüçyüzaltmışdörtbinsekizyüzseksenüçTürkLirasıikiKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

520.946,49-TL (BeşyüzyirmibindokuzyüzkırkaltıTürkLirasıkırkdokuzKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

01/12/2026, 11:00

İhale Tarih ve Saati01/12/2026, 11:00

 

14-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliKocaeliİlçesiDarıca
MahallesiKazım KarabekirCadde-Sk.- MevkiiMiraç Sokak
Ada237Parsel20
Yüzölçümü732,00 m²Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıVakıflar Genel Müdürlüğü

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 237 ada, 20 parselde bulunan, "Arsa" vasıflı, 732,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 21.09.2026 tarihli ve 559/540 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihalesi
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut Alanı
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar

1) Darıca Belediye Başkanlığının 10.04.2026 tarihinde onaylanmış mevcut ön onaylı avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; Zemin Katta bulunan 2 numaralı Kış Bahçeli 4+1 Ters Dublex Daire, 1. Katta bulunan 6 numaralı kış bahçeli 1+1 Daire, 1. Katta bulunan 7 numaralı kış bahçeli 1+1 Daire, 2. Katta bulunan 8 numaralı kış bahçeli 1+1 Daire, 2. Katta bulunan 9 numaralı kış bahçeli 1+1 Daire, 3. Katta bulunan 12 numaralı kış bahçeli 1+1 Daireye ilave olarak 5.000 TL nakit paranın İdare mizadına alınması,

 

 

Tahmin Edilen Bedel

29.705.000,00-TL (YirmidokuzmilyonyediyüzbeşbinTürkLirası)

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

891.150,00-TL (SekizyüzdoksanbirbinyüzelliTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

01/12/2026, 15:00

 

İhale Tarih ve Saati01/12/2026, 15:00

 

15-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiKadıköy
MahallesiHasanpaşaCadde-Sk.-Mevkiiİsmail Hakkı Sokak
Ada466Parsel12
Yüzölçümü119,00 m2  Hisse MiktarıTam
CinsiBahçeli ahşap evVakfıSultan Selim Han-ı Salis Bin Sultan Mustafa Han Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Sultan Selim Han-ı Salis Bin Sultan Mustafa Han Vakfına ait, tapuda 466 ada, 12 parselde kayıtlı olan, 119,00 m² alanlı "bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli 642/618 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle “Konut” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Zemin Kat 1 nolu daire, 1. Normal Kat 2 nolu daire, 2.Normal Kat 3 nolu daire, 3. Normal Kat 4 nolu daire, 4. Normal Kat 5 nolu daire, 5. Normal Kat 6 nolu daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması,

b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 9.600,00-TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 48.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 8. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-9. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-10. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

12.493.930,66-TL (OnikimilyondörtyüzdoksanüçbindokuzyüzotuzTürklirasıaltmışaltıKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

374.817,92-TL (ÜçyüzyetmişdörtbinsekizyüzonyediTürklirasıdoksanikiKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

02.12.2026,.10:00

İhale Tarih ve Saati02.12.2026,.10:00

 

16-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiAdalar
MahallesiBüyükada/MadenCadde-Sk.-MevkiiÇınar Caddesi
Ada311 (E:75)Parsel9 (E:14)
Yüzölçümü (m2)300,13765 m²Hisse MiktarıTam
CinsiMutbak kuyu sarnıç ve altında dükkanı olan bahçeli iki kargir hane kuyu sarnıç ve dükkan yetmiş sekiz nolu haneVakfıİzmir'de Kain Kameriye Camii Şerif ve Müştemilatı Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti İzmir'de Kain Kameriye Camii Şerif ve Müştemilatı Vakfına ait, İstanbul ili, Adalar ilçesi, Maden Mahallesinde bulunan, tapuda 311 ada (eski: 75), 9 parselde (eski: 14) kayıtlı olan, 300,13765 m² alanlı eski eser tescilli taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.05.2026 tarihli ve 315/295 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; Konaklama (misafirhane, pansiyon/butik otel vb) olarak kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi
Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu -
İhale UsulüAçık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi21 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 19 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması,

b) Konaklama (misafirhane, pansiyon/butik otel vb) olarak kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 26.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 260.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 10. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 11. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

 

 

Tahmin       Edilen       Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)

38.592.922,50-TL (OtuzsekizmilyonbeşyüzdoksanikibindokuzyüzyirmiikiTürklirasıelliKuruş)

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

Geçici Teminat

1.157.787,68-TL (BirmilyonyüzelliyedibinyediyüzseksenyediTürklirasıAltmışsekizKuruş)’dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

02/12/2026,11:00

İhale Tarih ve Saati02/12/2026,11:00

 

17-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiTapu: Hayrettin Çavuş, Yeni: Mimar SinanCadde-Sk.-MevkiiOda Çıkmazı
Ada253Parsel18
Yüzölçümü85,15 m²Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıHaremeyne mülhak Şeyhülislam Merhum Yahya Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Haremeyne mülhak Şeyhülislam Merhum Yahya Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi,  Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan, tapuda 253 ada, 18 parsel sayılı, 85,15 m² sahalı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 13.04.2026 tarihli ve 230/206 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli ticari yapı "büro/ofis, lokanta, iş hanı" fonksiyonunda kullanılmak üzere (1 adet bodrum + 1 adet zemin kat + 2 adet normal kattan olması planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi (Hizmet+Ticaret)
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Ticari yapı "büro/ofis, lokanta, iş hanı" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 30.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 10. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 11. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

5.780.612,00-TL(BeşmilyonyediyüzseksenbinaltıyüzonikiTürkLirası)

 (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

173.418,36-TL (YüzyetmişüçbindörtyüzonsekizTürkLirasıotuzaltıKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (İkibinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

02/12/2026, 14:00

İhale Tarih ve Saati02/12/2026, 14:00

 

18-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiTapu: Pazarbaşı Yeni:Valide-i AtikCadde-Sk.- MevkiiMiroğlu
Ada190Parsel16-20
Yüzölçümü

16 parsel : 136,00 m²

20 parsel : 180,66 m²

Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfı

16 parsel : Surp Karabet Kilisesi Vakfı

20 parsel : Şeyh Himmet Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi, Miroğlu Sokağı'nda bulunan, mülkiyeti Surp Karabet Kilisesi Vakfına ait, 190 ada, 16 parsel nolu, 136,00 m² alanlı, “arsa” vasıflı taşınmaz ile mülkiyet Şeyh Himmet Efendi Vakfına ait, 190 ada, 20 parsel nolu, 180,66 m² alanlı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 24.08.2026 tarihli ve 501/475 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut Alanı
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar

1)1/50 ölçekli onaylı mimari avan projelerine göre; 190 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda yapılacak olan binadan en az; zemin katta bulunan 2 nolu, 3. normal katta bulunan 5 nolu daire olmak üzere toplam 2 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit para, 190 ada, 20 parsel sayılı taşınmazda yapılacak olan binadan en az; bodrum katta bulunan 1 nolu, 1.normal katta 3 nolu daire ve 2. normal katta 4 nolu daire olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakıfları adına alınması,

 

 

Tahmin Edilen Bedel

40.010.000,00-TL (KırkmilyononbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

1.200.300,00-TL (BirmilyonikiyüzbinüçyüzTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

02/12/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati

02/12/2026, 15:00

 

 

  

19-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiMuratreis (Tapu:Selamiali)Cadde-Sk.-MevkiiSilahtarbahçe Sokak
Ada2641Parsel122
Yüzölçümü96,84 m2Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıAgop Kalfa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Muratreis (Tapu:Selamiali) Mahallesi, Silahtarbahçe Sokağında bulunan 2641 ada, 122 parsel sayılı 96,84 m² sahalı “arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 04.08.2025 tarihli 505/483 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 yıl süreyle (Konut/Ofıs) fonksiyonunda kullanılmak üzere, (1 adet bodrum kat, 1 adet zemin kat, 3 adet normal kat ve 1 adet çatı piyesinden oluşacağı ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Özel Durumİdareye ait taşınmaza; aplikasyon krokisinde gösterilen ve bitişik 286 parselden kaynaklı 1,69 m² 'lik tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilememesi halinde bu kısmın ilgili yerel yönetim kararı doğrultusunda hazırlanacak ifraz folyesine göre ifraz edilerek İdare adına tescil edilmesi, bu mümkün olmaması (İlgili yerel yönetim İdare adına tescile izin vermemesi) halinde, ifraz sonrasında bu kısmın bedelinin değerlendirmeye esas ekspertiz raporunda arsa m² birim değeri olarak belirlenen 60.000,00-TL/ m² üzerinden hesaplanarak yükleniciden defaten ve nakden tahsil edilmesi, ifraz sonrası tecavüzlü kısımdan oluşan yeni taşınmazın ilgili yerel yönetim kararı doğrultusunda yüklenici ya da yerel yönetim adına tescil edilmesi.
Mevcut       İmar Durumu-Konut Alanı +İmar Yolu
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 12 (oniki) ay gecikmesi,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması,

b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 4.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 26.400,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

- 13. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması.

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

11.156.544,90-TL (OnbirmilyonyüzellialtıbinbeşyüzkırkdörtTürklirasıdoksanKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

334.696,35-TL (ÜçyüzotuzdörtbinaltıyüzdoksanaltıTürklirasıotuzbeşKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

03/12/2026, 10:00

İhale Tarih ve Saati03/12/2026, 10:00

 

20-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiKadıköy
Mahallesiİbrahimağa (yeni Koşuyolu)Cadde-Sk.-MevkiiKoşuyolu Caddesi
Ada253Parsel47
Yüzölçümü110,00 m²Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıİvazı Fakih Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti İvazı Fakih Vakfına ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesinde bulunan, 253 ada, 47 parsel nolu, 110,00 m² alanlı “Arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 08.12.2025 tarihli ve 778/726 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 (Yirmibir) yıl süreli  “Konut” fonksiyonunda kullanılmak üzere (1.Bodrum Kat 1 Nolu Daire, Zemin Kat 2 Nolu Daire, 1. Normal Kat 3 Nolu Daire, 2. Normal Kat 4 Nolu Daire) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ayı geçmemesi)

b) Konut fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 25.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 11. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 12. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

6.409.748,82-TL(AltımilyondörtyüzdokuzbinyediyüzkırksekizTürkLirasıseksenikiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

192.292,47-TL (YüzdoksanikibinikiyüzdoksanikiTürkLirasıkırkyediKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

03.12.2026, 14:00

İhale Tarih ve Saati03.12.2026, 14:00

 

21-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiValide-i AtikCadde-Sk.- MevkiiKöprülü Fazıl Paşa Sokak
Ada179Parsel19
Yüzölçümü135,90 m²Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıHaremeyni Şerifeyn Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi, Köprülü Fazıl Paşa Sokağı'nda bulunan, mülkiyeti Haremeyni Şerifeyn Vakfına ait, 179 ada, 19 parsel nolu, 135,90 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 24.08.2026 tarihli ve 512/477 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut Alanı
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar

1) Tüm hak ve yükümlülükleri İdaremize ait olan ve İdaremizce yapılan değerlendirmede alan hesaplaması için kullanılan, Üsküdar Belediyesince onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 1. katta 3 nolu, 3. katta 5 nolu olmak üzere toplamda 2 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfı adına alınması,

 

 

Tahmin Edilen Bedel

25.505.000,00-TL (YirmibeşmilyonbeşyüzbeşbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

765.150,00-TL (YediyüzaltmışbeşbinyüzelliTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

03/12/2026, 15:00

 

İhale Tarih ve Saati03/12/2026, 15:00

 

 

22-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiBeykoz
MahallesiİncirköyCadde-Sk.-MevkiiKöyönü Caddesi
Ada270Parsel11-12
Yüzölçümü (m2)

11 parsel : 76,00  m²

12 parsel : 218,00 m²

Hisse MiktarıTam
CinsiBahçeli ahşap evVakfıElhaç Mustafa Ağa İbni İsmail Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Elhaç Mustafa Ağa İbni İsmail Ağa Vakfı adına kayıtlı, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, İncirköy Mahallesi, Köyönü Caddesinde bulunan, 270 ada, 12 parsel sayılı 218,00 m² sahalı “bahçeli ahşap ev” vasıflı eski eser tescilli taşınmaz ile 270 ada 11 parsel sayılı 76 m² sahalı “bahçeli ahşap ev” vasıflı taşınmazın;  Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.07.2026 tarihli ve 404/396 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; 34 yıl süreyle “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi
Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu-
İhale UsulüAçık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi34 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 31 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 34 yıl olması,

2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması,

-2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-4. yıl aylık kira bedelinin; 25.000,00-TL’ye önceki üç yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-5. yıldan 17. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-18. yılın kira bedelinin, 17. yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-19. yıldan sözleşme (34. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması.

 

 

Tahmin       Edilen       Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)

6.913.080,21-TL (AltımilyondokuzyüzonüçbinseksenTürklirasıyirmibirKuruş)

Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

Geçici Teminat

207.392,41-TL (İkiyüzyedibinüçyüzdoksanikiTürklirasıkırkbirKuruş)’dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale         Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

04/12/2026, 11:00

İhale Tarih ve Saati04/12/2026, 11:00

 

 

23-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiValide-i AtikCadde-Sk.- MevkiiÇınarlı Tekke
Ada216Parsel14
Yüzölçümü187,76 m2Hisse MiktarıTam
CinsiBahçeli EvVakfıMehmet Haşim Ali ve Hayrettin Çavuş Mescidi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Mehmet Haşim Ali ve Hayrettin Çavuş Mescidi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi'nde bulunan, tapuda 216 ada, 14 parsel nolu, 187,76 m² alanlı, "bahçeli ev" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 13.04.2026 tarihli ve 240/232 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut Alanı + İmar Yolu
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 22.08.2024 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 1. Bodrum katta bulunan; 2 nolu daire, 1. normal katta bulunan; 6 ve 7 nolu daireler, 2. normal katta bulunan; 9 nolu çatı piyesli daire olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölüme ilave olarak 100.000,00-TL nakit paranın Vakfı adına alınması,
Tahmin Edilen Bedel

34.100.000,00-TL (OtuzdörtmilyonyüzbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

1.023.000,00-TL (BirmilyonyirmiüçbinTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

04/12/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati04/12/2026, 15:00

 

24-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiSolak Sinan(Mimar Sinan)Cadde-Sk.-MevkiiSelamsız Caddesi
Ada248Parsel4
Yüzölçümü147, 48 m2  Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıSolak Sinan Mescidi Şerefi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Solak Sinan Mescidi Şerefi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Solak Sinan(Mimar Sinan) Mahallesinde bulunan, tapuda 248 ada, 4 parselde kayıtlı olan, 147,48 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli 645/620 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 yıl süreyle "Tali Ticaret (zemin ve bodrum katı dükkan vs. amaçlı ticari/üst katlar konut/ofis)" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat+Zemin Kat 1 nolu dükkan vs., 1. Normal  Kat 2 nolu daire, 2. Nolu Kat 3 nolu daire, 3. Normal Kat 4 nolu çatı piyesli daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-2. ve 3. Derece Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri (Tali Ticaret)+İmar Yolu
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Tali Ticaret (zemin ve bodrum katı dükkan vs. amaçlı ticari/üst katlar konut/ofis) olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 4.800,00-TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 18.800,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-13. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

7.981.258,08-TL (YedimiyondokuzyüzseksenbirbinikiyüzellisekizTürklirasısekizKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

239.437,74-TL

(İkiyüzotuzdokuzbindörtyüzotuzyediTürkLirasıyetmişdörtKuruş)

 (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

08/12/2026, 10:00

İhale Tarih ve Saati08/12/2026, 10:00

 

25-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiKadıköy
MahallesiHasanpaşaCadde-Sk.-MevkiiGazhane  (yeni Pusula)
Ada1342Parsel21
Yüzölçümü107,50  m2Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıKaptanıderya Rasim Paşazade Ahmed Nahid Bey Ve Validesi Emine İkbal Hanım Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Gazhane  (yeni Pusula) Sokağında bulunan 142 pafta, 1342 ada, 21 parsel sayılı 107,50 m² sahalı “Arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.05.2025 tarihli 308/295 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 30 yıl süreyle "Konut" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Onaylı avan projesine göre 1 bodrum kat  + zemin kat + 3 normal kat + çatı piyesi olan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi30 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 28 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 30 yıl olması,

2) Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren;

- İlk yıl aylık; 2.800,00.-TL (İkibinsekizyüzTürkLirası) olması,

- 2. yıl aylık, 1. yılın kirası + bir önceki yılın TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi oranında artırılarak belirlenmesi,

- 3. yıl (İşletme süresinin ilk yılında) aylık kirasının 21.600,00 TL+ önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi oranı) artışı olması,

- 4.yıldan 19. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi,

- 20. yılın kira bedelinin günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 19. yılın kirası+TÜFE'den az olmamak kaydıyla idarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması,

- 21. yıldan sözleşme süresinin (30. yılın ) sonuna kadar aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılarak alınması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

9.670.948,88-TL (DokuzmilyonaltıyüzyetmişbindokuzyüzkırksekizTürklirasıseksensekizKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

290.128,47-TL (İkiyüzdoksanbinyüzyirmisekizTürklirasıkırkyediKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

08.12.2026, 14:00

İhale Tarih ve Saati08.12.2026, 14:00

 

26-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiZeynep Kamil (Ahçıbaşı)Cadde-Sk.- MevkiiHacı Cafer Sokağı
Ada281Parsel17
Yüzölçümü

149,69 m2

 

Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıFatma Hatunun Gemlik Kazasında Kabaklı Nam Kavyesinde Bina ve İhya Eylediği Mektebi Şerifi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Fatma Hatunun Gemlik Kazasında Kabaklı Nam Kavyesinde Bina ve İhya Eylediği Mektebi Şerifi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Zeynep Kamil (Ahçıbaşı) Mahallesi'nde bulunan, tapuda 281 ada, 17 parsel nolu, 149,69 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 13.04.2026 tarihli ve 241/233 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut Alanı + İmar Yolu
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar

1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 07.10.2025 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 1. Bodrum katta bulunan; 2 nolu daire, Zemin katta bulunan; 4 nolu daire, 1. normal katta bulunan; 5 nolu daire, 2. normal katta bulunan; 8 nolu daire, 3. normal katta bulunan; 9 nolu çatı piyesli daire olmak üzere toplam 5 adet bağımsız bölüme ilave olarak 700.000,00-TL nakit paranın vakfı adına alınması,

 

Tahmin Edilen Bedel

39.700.000,00-TL (OtuzdokuzmilyonyediyüzbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

1.191.000,00-TL (BirmilyonyüzdoksanbirbinTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

08/12/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati08/12/2026, 15:00

 

27-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiİcadiyeCadde-Sk.-MevkiiMakastar
Ada635Parsel7-8
Yüzölçümü

7 Parsel : 87,38 m² 

8 Parsel : 48,33 m²

Toplam :135,71 m²

Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıHazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, tapuda 635 ada, 7 parsel nolu, 87,38 m²  alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz ile 8 parsel nolu, 48,33 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın tevhid edilerek; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 30.03.2026 tarihli ve 195/158 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 30 (otuz) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere (Bodrum Kat-1 Nolu Daire, Zemin Kat-2 nolu Daire, 1. Normal Kat-3 nolu Daire, 2. Normal Kat- 4 nolu Daire, 3. Normal Kat (çatı piyesi eklentili)-5 Nolu Daire- olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi30 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 28 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması,

b) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, yer teslim tarihi itibariyle başlaması (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması),

c) "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 55.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 13. yıldan sözleşme (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

12.424.873,00-TL(OnikimilyondörtyüzyirmidörtbinsekizyüzyetmişüçTürkLirası)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

372.746,19-TL (ÜçyüzyetmişikibinyediyüzkırkaltıTürkLirasıondokuzKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

09/12/2026, 10:00

İhale Tarih ve Saati09/12/2026, 10:00

 

28-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiAhmediyeCadde-Sk.-MevkiiDönmedolap Sokağı
Ada274Parsel3
Yüzölçümü145,32 m²Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıEvkafa Mülhak Hazreti Hüdayi El Seyyit Aziz Mahmut Efendi Camii Şerifi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Evkafa Mülhak Hazreti Hüdayi El Seyyit Aziz Mahmut Efendi Camii Şerifi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar  ilçesi, Ahmediye Mahallesinde bulunan, tapuda 274 ada, 3 parsel nolu, 145,32 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 13.04.2026 tarihli ve 246/238 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 26 (Yirmialtı) yıl süreli  “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere (1 Nolu Daire -1.Bodrum Kat, 2 Nolu Daire -Zemin Kat, 3 Nolu Daire -1. Normal Kat, 4 Nolu Daire -2. Normal Kat, 5 Nolu Daire -3. Normal Kat ile 6 Nolu Çatı Katı Daire -Çatı Katından  oluşan planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut  Alanı +İmar Yolu
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi26 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 24 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 26 yıl olması,

b)Taşınmazın üzerine "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması,

- 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 3. yılın aylık kira bedelinin; 40.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 4. yıldan 13. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 14. yılın aylık kira bedelinin, 13. yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 15. yıldan sözleşme (26. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

13.861.166,00-TL(OnüçmilyonsekizyüzaltmışbirbinyüzaltmışaltıTürkLirası)

 (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

415.834,98-TL (DörtyüzonbeşbinsekizyüzotuzdörtTürkLirasıdoksansekizKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (İkibinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

09/12/2026, 14:00

İhale Tarih ve Saati09/12/2026, 14:00

 

29-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiSelamialiCadde-Sk.- MevkiiIsırgan Sokak
Ada148Parsel20
Yüzölçümü

82,00 m2

 

Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıŞeyh Osman Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Şeyh Osman Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesinde bulunan, tapuda 148 ada, 20 parsel nolu, 82,00 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 06.05.2026 tarihli ve 276/270 sayılı Kararına (Ek-10) istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi.
Mevcut İmar Durumu- FonksiyonuKonut Alanı
İhale YöntemiKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)
Asgari Şartlar

1) Üsküdar Belediye Başkanlığı’nca 02.09.2024 tarihli onaylanan avan projesine göre; 1. bodrum katta bulunan; 1 nolu daire, 1. normal katta bulunan; 3 nolu daire, 2. normal katta bulunan; 4 nolu daire olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfı adına alınması,

 

Tahmin Edilen Bedel

13.905.000,00-TL (OnüçmilyondokuzyüzbeşbinTürkLirası)  

(Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.)

Geçici Teminat Miktarı

417.150,00-TL (DörtyüzonyedibinyüzelliyediTürkLirası)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

09/12/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati09/12/2026, 15:00

 

 

 

30-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiSelamialiCadde-Sk.-MevkiiKalemtraşçı ve  Kuşakçı
Ada2627Parsel1-2-3-6-7-8-9-10
Yüzölçümü

1 parsel:214,19 m²

2 parsel:155,52 m²

3 parsel: 166,91 m²

6 parsel: 534,51 m²

7 parsel: 145,02 m²

8 parsel: 139,53 m²

9 parsel: 133,94 m²

10 parsel: 211,66 m²

Toplam: 1.701,28 m²

Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfı

1 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 

2 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 

3 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 

6 parsel: Elhaç İbrahim Ağa Vakfı

7 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 

8 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 

9 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 

10 parsel: 141/212 Elhaç İbrahim Ağa Vakfı - 71/212 Matbahı Amire               Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliğiİstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesinde bulunan, tapunun 2627 ada, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerinde kayıtlı, toplam 1.701,28 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazların; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.10.2026 tarihli ve 627/613  nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli  “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere (2627 ada, 1-2-3 parseller üzerine inşa edilecek A Blokta 1. Bodrum katta 2 daire+zemin katta 4 daire+1. Normal katta 4 daire+2. Normal katta 4 daire ve çatı katında 4 daire olmak üzere toplam 18 bağımsız bölüm; 2627 ada, 8-9-10 parseller parseller üzerine inşa edilecek B Blokta 1. Bodrum katta 2 daire+zemin katta 4 daire+1. Normal katta 4 daire+2. Normal katta 4 daire ve çatı katında 4 daire olmak üzere toplam 18 bağımsız bölüm; 2627 ada, 6-7 parseller üzerine inşa edilecek C Blokta zemin katta 2 daire+1. Normal katta 2 daire+2. Normal katta 2 daire ve çatı katında 2 daire olmak üzere toplam 8 bağımsız bölüm olabileceği, bu öngörü dahilinde projede toplam 44 bağımsız bölümden oluşan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut  Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi25 Yıl (Proje ve İnşaat: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 21 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 4 yıl inşaat yapım süresi olmak üzere toplam 25 yıl olması,

2) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması ve yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 25.500,00 TL. olması,

- 2., 3. ve 4.yıllar aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- İşletme süresi başlangıcı olan 5. yılın aylık kira bedelinin; 255.000,00 TL'ye önceki 4 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 6. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 12. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 13. yıldan 21. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 22. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 23. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

102.609.482,81-TL

(YüzikimilyonaltıyüzdokuzbindörtyüzseksenikiTürkLirasıseksenbirKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

Geçici Teminat

3.078.284.49-TL (ÜçmilyonyetmişsekizbinikiyüzseksendörtTürkLirasıkırkdokuzKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

10/12/2026, 10:00

İhale Tarih ve Saati10/12/2024, 10:00

 

31-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiPazarbaşı(Yeni:Valide-i Atik)Cadde-Sk.-MevkiiKümbet Sokak
Ada486Parsel6-8
Yüzölçümü

6 parsel nolu, 67,95 m²

8 parsel nolu, 131,22 m²

Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıKisedarzade Seyyid Abdurrahman Efendi Bin Ahmed Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti mazbut Kisedarzade Seyyid Abdurrahman Efendi Bin Ahmed Efendi Vakfı’na ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Pazarbaşı Mahallesi, 486 ada 6 parsel nolu 67,95 m² alanlı “Arsa” vasıflı taşınmaz ile  8 parsel nolu, 131,22 m² alanlı “Arsa” vasıflı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 03.11.2025 tarihli 687/644 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 (Yirmiikiyıl) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda (1.Bodrum Katta 2 daire, zemin katta 2 adet daire, 1.normal katta 2 adet daire ve 2.normal katta 2 adet daire ve 3.normal katta 2 adet daire ve çatı katında 2 daire olmak üzere toplam 12 daireli bir yapı olabileceği ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Özel Durumİdareye ait taşınmazların; 13.05.2025 tarihli aplikasyon krokisinde gösterilen ve bitişik 7 ve 5 nolu parsellerden kaynaklı (yaklaşık toplam 9,68 m²'lik alan olmakla birlikte, bu alan uygulama esnasında değişiklik gösterebilir.) tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilememesi halinde bu kısmın bedelinin, sözleşme tarihindeki güncel rayiç değer üzerinden (ekspertiz raporunda belirlenen 2025 yılı için güncel rayiç arsa m² birim değeri olan 100.000,00-TL'den az olmamak üzere) hesaplanarak defaten yüklenicisince İdaremize ödenmesi, akabinde ifraz sonrası tecavüzlü kısımdan oluşan yeni taşınmazların ilgili yerel yönetim karan doğrultusunda tescil işlemlerinin yürütülmesi,
Mevcut       İmar Durumu-Konut Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması,

b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

  -İlk yılın aylık kirasının 7.200,00TL olması,

 -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara

göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

 -3. yılın aylık kira bedelinin; 48.000,00TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre

değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

 -4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık

ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

 -12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak

bedelin  Tüketici  Fiyat  Endeksi  (TÜFE)'nin  on  iki  aylık  ortalamalara  göre  değişim  oranında  artış

yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

 -13. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira

bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış

yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

24.490.948,32-TL (YirmidörtmilyondörtyüzdoksanbindokuzyüzkırksekizTürkLirasıotuzikiKuruş)

(Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

734.728,45-TL (YediyüzotuzdörtbinyediyüzyirmisekizTürkLirasıkırkbeşKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

10/12/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati10/12/2026, 15:00

 

32-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiİcadiyeCadde-Sk.-MevkiiSofracı
Ada621Parsel8
Yüzölçümü (m2)53,28 m²Hisse MiktarıTam
CinsiBahçeli Ahşap EvVakfıHazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği

Mülkiyeti Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, 621 ada, 8 parsel nolu, 53,28 m² alanlı "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 24.11.2025 tarihli 708/675 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında  (Ek-12-13)  belirtilen şartlar çerçevesinde; "Konut veya Ofis" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi

 

Mevcut İmar Durumu - FonksiyonuKonut
İhale UsulüAçık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

b) Konut veya Ofis fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin;

- İlk yılın aylık kirasının 2.400,00-TL olması,             .

- 2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 4. yılın aylık kira bedelinin; 8.000,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

- 5. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

- 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 16. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

 

Tahmin       Edilen       Bedel

(Restorasyon-Onarım Bedeli)

6.441.436,53-TL (AltımilyondörtyüzkırkbirbindörtyüzotuzaltıTürklirasıelliüçKuruş)

(Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.)

Geçici Teminat

193.243,10-TL (YüzdoksanüçbinikiyüzkırküçTürklirasıonKuruş)’dur.

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının:

(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00.-TL
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

11/12/2026, 11:00

İhale Tarih ve Saati11/12/2026, 11:00

 

33-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İliİstanbulİlçesiÜsküdar
MahallesiValide-i AtikCadde-Sk.-MevkiiÇavuş Dere Caddesi
Ada181Parsel36
Yüzölçümü78,59 m2  Hisse MiktarıTam
CinsiArsaVakfıZileli İbrahim Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-NiteliğiMülkiyeti Zileli İbrahim Efendi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesinde bulunan tapuda 181 ada, 36 parsel sayılı, 78,59 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli 644/619 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında  (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle “Konut/Ofis” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat  1 nolu daire, Zemin Kat 2 nolu daire, 1.Normal Kat 3 nolu daire, 2. Normal Kat 4 nolu daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli eklentisi olan 5 nolu daire olmak üzere toplam 5 adet daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi
Mevcut       İmar Durumu-Konut Alanı
İhale UsulüKapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi)
Süresi21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması

 

 

Asgari Aylık Kira Bedeli

1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması,

a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması,

b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin;

-İlk yılın aylık kirasının 3.200,00-TL olması,

-2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-3. yılın aylık kira bedelinin; 28.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması,

-4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-11. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması,

-12. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması,

Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin

toplamıdır.)

 

9.800.079,00-TL (DokuzmilyonsekizyüzbinyetmişdokuzTürklirası)

 (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

 

Geçici Teminat

294.002,37-TL (İkiyüzdoksandörtbinikiTürkLirasıotuzyediKuruş)

(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.)

İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres

Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu

Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220

e-mail :[email protected].İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler

İhale Doküman Bedeli3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası)
İhalenin Yapılacağı Adresİstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu
Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati

 

11/12/2026, 15:00

İhale Tarih ve Saati11/12/2026, 15:00

 

1., 2., 4.,5.,7.,8.,10.,12.,13.,15.,16.,17.,19.,20.,22.,24.,25.,27.,28.,30.,31.,32.,33. İlanlar İçin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar          :

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5).

ı)Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde

düzenlenmiş taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

8-) İhale dokümanları, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline teslim edilir.

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

 

3., 6., 9., 11., 14., 18., 21., 23., 26., 29  İlanlar İçin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar       :

1)         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat (Benzer iş olarak; 20.02.2024 tarih ve 32466 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de geçen “III. Sınıf Yapılar” başlığının B gurubu ve üzeri işler (III.B, IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B, V.C, V.D) değerlendirmeye alınacaktır.)

Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:9)

İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

5-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

9-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir.

10-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

 

#İlangovtr Basın no ILN02590072