İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Zühtüpaşa Cadde-Sk.-Mevkii Itri Dede Sokak Ada 267 Parsel 3 Yüzölçümü 76,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı İskender Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti İskender Paşa Vakfına ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan, tapuda 267 ada, 3 parsel nolu, 76,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 12.01.2026 tarihli ve 17/9 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle “Dükkan + Konut/Ofis” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Zemin Kat-4 Nolu Bodrum Katta Depose Olan Dükkan Veya Ofis, 1. Norma Kat-1 Nolu Daire, 2. Normal Kat-2 Nolu Daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli Eklentisi Olan-3 Nolu Daire Olacak Şekilde Planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Özel Durum İdaremize ait 267 ada 3 parsele; 25.08.2025 tarihli aplikasyon krokisinde gösterilen ve bitişik 4 nolu parselden kaynaklı (yaklaşık 9,31 m²'lik alan olmakla birlikte, bu alan uygulama esnasında değişiklik gösterebilir.) tecavüzlü kısmın bedelinin, ekspertiz raporunda belirlenen 2025 yılı için güncel piyasa rayiç arsa m² birim değerinden (2025 yılı için güncel piyasa rayiç arsa m² birim değeri 350.000,00-TL/ m² olarak tespit edilmiştir.) az olmamak kaydıyla hesaplanarak yüklenici firma tarafından İdaremize ödenmesi, akabinde ifraz sonrası tecavüzlü kısımdan oluşan yeni taşınmazın tesciline ilişkin işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir. Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, b) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, yer teslim tarihi itibariyle başlaması, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması, c) (Dükkan + Konut/Ofis) fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 11.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 60.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 8. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -9. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -10. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 11.460.316,40-TL (OnbirmilyondörtyüzaltmışbinüçyüzonaltıTürklirasıkırkKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 343.809,49-TL (ÜçyüzkırküçbinsekizyüzdokuzTürkLirasıkırkdokuzKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 24/11/2026, 10:00 İhale Tarih ve Saati 24/11/2026, 10:00

2-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Caferağa Cadde-Sk.-Mevkii Moda Caddesi Ada 94 Parsel 36-37-38 Yüzölçümü (m2) 36 Parsel: 22,00 m² 37 Parsel: 13,50 m² 38 Parsel: 823,00 m² Toplam :858,50 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi 38 Parsel: Bahçeli ahşap ev 36 ve 37 Parsel: Kargir dükkan Vakfı Saime Hatun Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Saime Hatun Vakfı'na ait, İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi'nde bulunan, tapunun 27 pafta, 94 ada, 38 parselinde kayıtlı 823,00 m² yüzölçümlü, "bahçeli ahşap ev" vasıflı II. grup kültür varlığı olarak tescilli taşınmaz ile 94 ada 37 ve 36 parselinde kayıtlı toplam 35,50 m² yüzölçümlü, "kagir dükkan" vasıflı taşınmazların; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 30.10.2026 tarihli ve E-1191008 sayılı Olurunda (Ek-12) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde; "Ticari-Kafe/Restoran" fonksiyonunda 12 yıl süreyle kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu - İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 12 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 10 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 12 yıl olması, 2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 126.000,00 TL. Olması, -2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yıl aylık kira bedelinin; 420.000,00 TL.'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -4. yıldan 6. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -7. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -8. yıldan işin (12.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması. Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 10.450.392,93-TL (OnmilyondörtyüzellibinüçyüzdoksanikiTürklirasıdoksanüçKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 313.511,79-TL (ÜçyüzonüçbinbeşyüzonbirTürklirasıyetmişdokuzKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 24/11/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 24/11/2026, 11:00

3-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Çengelköy Cadde-Sk.- Mevkii Kaldırım Caddesi Ada 918 Parsel 13 Yüzölçümü 2.730,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Tarla Vakfı Serbostaniyani Hassa Hamdullah Abdullah Paşa Bin Ali Ağa Bin Abdullah Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Serbostaniyani Hassa Hamdullah Abdullah Paşa Bin Ali Ağa Bin Abdullah Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, Kaldırım Caddesinde bulunan, tapunun 918 ada, 13 nolu parselinde kayıtlı, “tarla” vasıflı, 2.730,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 26.10.2026 tarihli ve 602/599 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut + İmar Yolu İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; A Blok Zemin Kat 11 nolu dükkan, A Blok 1.Normal Kat 1 ve 2 nolu daire, A Blok 2.Normal Kat 4,5 ve 6 nolu daire, A Blok 3.Normal Kat Çatı Piyesli 9 nolu daire ve B Blok Zemin Katta bulunan ve bodrum katta eklentisi olan 2 nolu daire, B Blok 1.Normal Kat 4,5 ve 6 nolu daire, B Blok 2.Normal Kat 7,8 ve 9 nolu daire, B Blok 3.Normal Kat Çatı Piyesli 10 nolu daire olmak üzere toplam 15 adet (14 daire ve 1 dükkan) bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfına alınması, (kat karşılığı oranı 0,61) Tahmin Edilen Bedel 368.705.000,00-TL (ÜçyüzaltmışsekizmilyonyediyüzbeşbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 11.061.150,00-TL (OnbirmilyonaltmışbirbinyüzelliTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 24.11.2026, 15:00



İhale Tarih ve Saati 24.11.2026, 15:00

4-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Burhaniye Cadde-Sk.-Mevkii Enveriye Sokak Ada 736 Parsel 58-59-60-61 Yüzölçümü 58 Parsel: 333,00 m² 59 Parsel: 188,00 m² 60 Parsel: 171,00 m² 61 Parsel: 192,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi 58 Parsel: Bahçeli Ahşap Ev 59, 60, 61 Parsel : Arsa Vakfı 58 Parsel:Kutsi Elhaç Mehmet Efendi Vakfı 59,60,61 Parsel: Abdullah Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Burhaniye Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Kutsi Elhaç Mehmet Efendi Vakfına ait 736 ada, 58 parsel nolu, 333,00 m² alanlı "bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmaz ve mülkiyeti Abdullah Ağa Vakfına ait 736 ada, 59 parsel nolu, 188,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz, 736 ada, 60 parsel nolu, 171,00 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz ile 736 ada, 61 parsel nolu, 192,00 m² alanlı "arsa vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 30.03.2026 tarihli ve 197/160 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 27 (Yirmiyedi) yıl süreli “Konut” fonksiyonunda kullanılmak üzere (2.Bodrum Kat-1 nolu, 2 nolu, 3 nolu, 4 nolu daire, 1.Bodrum Kat-5 nolu, 6 nolu, 7 nolu, 8 nolu daire, Zemin Kat-9 nolu, 10 nolu, 11 nolu, 12 nolu daire, 1. Normal Kat-13 nolu, 14 nolu, 15 nolu, 16 nolu daire, 2. Normal Kat-17 nolu, 18 nolu, 19 nolu, 20 nolu daire, Çatı Katı-21 nolu, 22 nolu, 23 nolu, 24 nolu daire olması planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut + Önemli Alan İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 27 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 25 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 27 yıl olması, (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması) b) Konut fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 25.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 110.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 16. yıldan sözleşme ( 27. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 49.079.005,77-TL (KırkdokuzmilyonyetmişdokuzbinbeşTürkLirasıyetmişyediKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 1.472.370,18-TL (BirmilyondörtyüzyetmişikibinüçyüzyetmişTürkLirasıonsekizKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 25/11/2026, 10:00 İhale Tarih ve Saati 25/11/2026, 10:00

5-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii Sıvacı Ferhat Ada 629 Parsel 14 Yüzölçümü (m2) 121,22 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli ahşap ev Vakfı Hazinedar Şehriyarı Cevri Usta Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Hazinedar Şehriyarı Cevri Usta Vakfına ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, 629 ada, 14 parsel nolu, 121,22 m² alanlı "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 30.03.2026 tarihli ve 194/157 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; “Konut” veya ilgili Kurulun izin vermesi halinde “Ofis” olarak kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 30 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 27 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması), a)Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması, b)"Konut" veya ilgili Kurulun izin vermesi halinde "Ofis" olarak kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması, -2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4. yılın aylık kira bedelinin; 30.000,00-TL 'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -5. yıldan 17. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -18. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -19. yıldan sözleşme (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 9.893.824,64-TL (DokuzmilyonsekizyüzdoksanüçbinsekizyüzyirmidörtTürklirasıaltmışdörtKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 296.814,74-TL (İkiyüzdoksanaltıbinsekizyüzondörtTürklirasıyetmişdörtKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 25/11/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 25/11/2026, 11:00

6-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Zeynep Kamil Cadde-Sk.- Mevkii İnadiye Mezarlık Sokak Ada 266 Parsel 21 Yüzölçümü 237,34 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Nalçacı Halil Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Zeynep Kamil Mahallesi, İnadiye Mezarlık Sokağı'nda bulunan, mülkiyeti Nalçacı Halil Efendi Vakfına ait, 266 ada, 21 parsel sayılı, 237,34 m² sahalı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 26.10.2026 tarihli ve 620/600 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut + İmar Yolu İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Üsküdar Belediyesi'nce onaylanan avan projesine göre; Zemin katta bulunan 3 ve 4 nolu, 1.Normal katta bulunan 6 nolu, 2.Normal katta bulunan 8 nolu ve 3. Normal katta bulunan çatı piyesli 9 nolu daire olmak üzere toplamda 5 (beş) adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfı adına alınması, Tahmin Edilen Bedel 56.505.000,00-TL (EllialtımilyonbeşyüzbeşbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.695.150,00-TL (BirmilyonaltıyüzdoksanbeşbinyüzelliTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 25/11/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 25/11/2026, 15:00

7-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Burhaniye Cadde-Sk.-Mevkii Abdullah Ağa Caddesi Ada 730 Parsel 27-35 Yüzölçümü 27 parsel :190,00 m² 35 parsel :6,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi 27 parsel : Bahçeli Ahşap Ev 35 parsel : Çeşme Vakfı Abdullah Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Burhaniye Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Abdullah Ağa Vakfına ait, tapunun 730 ada, 27 parselinde kayıtlı 190,00 m² yüz ölçümlü “Bahçeli Ahşap Ev” vasıflı taşınmaz ile 730 ada, 35 parselinde kayıtlı 6,00 m² yüz ölçümlü “Çeşme” vasıflı taşınmazların tevhidi sonucunda oluşacak taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.07.2026 tarihli ve 402/394 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere (2 Bodrum Kat, 1. Bodrum Kat, Zemin, 1. Normal Kat (Ön ve Arka Kısımda 1,00 çıkma), 2. Normal Kat, Çatı Arası Kat) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut + İmar Yolu İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 2 yıl inşaat/yapım süresi olmak üzere toplam 25 yıl olması, 2) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması ve yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 15.000,00 TL olması, -2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yıl aylık kira bedelinin; 60.000,00 TL’ye önceki 2 (iki) yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -10. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -11.yıldan işin (25.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 9.583.500,00-TL(DokuzmilyonbeşyüzseksenüçbinbeşyüzTürkLirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 287.505,00-TL (İkiyüzseksenyedibinbeşyüzbeşTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 26/11/2026, 10:00 İhale Tarih ve Saati 26/11/2026, 10:00

8-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Adalar Mahallesi Heybeliada Cadde-Sk.-Mevkii Ayyıldız ve Baş Kürekçi Sokağı Ada 120 (Eski: 63) Parsel 5 (Eski:4) Yüzölçümü (m2) 839,07 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli ahşap ev Vakfı Şehzade Sultan Mehmet Han Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Şehzade Sultan Mehmet Han Vakfına ait, İstanbul ili, Adalar ilçesi, Heybeliada Mahallesinde bulunan, tapuda 120 ada, 5 parsel sayılı (eski:63 ada, 4 parsel), 839,07 m² alanlı “bahçeli ahşap ev” vasıflı eski eser tescilli taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.07.2026 tarihli ve 403/395 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle “Konaklama (pansiyon, misafirhane, butik otel vb.)” fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu - İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 21 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 18 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, 2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3)Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 25.000,00-TL olması, -2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4. yıl aylık kira bedelinin; 250.000,00-TL’ye önceki üç yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -5. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -11. yılın kira bedelinin, 10. yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -12. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması. Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 36.721.715,63-TL (OtuzatımilyonyediyüzyirmibirbinyediyüzonbeşTürklirasıaltmışüçKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 1.101.651,47-TL (BirmilyonyüzbirbinaltıyüzellibirTürklirasıkırkyediKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 26/11/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 26/11/2026, 11:00

9-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Selamiali Cadde-Sk.- Mevkii Bestekar Behlül Ada 2629 Parsel 42-43 Yüzölçümü 42 parsel : 146,73 m2 43 parsel : 252,20 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Elhaç İbrahim Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Elhaç İbrahimağa Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selami Ali Mahallesi'nde bulunan, tapuda 2629 ada, 42 parsel nolu, 146,73 m² alanlı ve 43 parsel nolu, 252,20 m² sahalı arsa vasıflı taşınmazların; Vakıflar Meclisi’nin 24.02.2026 tarihli ve 89/72 sayılı Kararına (Ek-10) istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 27.10.2025 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 2. bodrum katta bulunan 2 nolu daire, 1. bodrum katta bulunan 3, 4 ve 5 nolu daireler, zemin katta bulunan 6 nolu daire, 1. normal katta bulunan 9 ve 10 nolu daireler ve 2. normal katta bulunan 14 nolu daire olmak üzere toplam 8 adet bağımsız bölüme ilave olarak 50.000,00-TL'nin vakfı adına alınması, Tahmin Edilen Bedel 62.100.000,00-TL (AltmışikimilyonyüzbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.863.000,00-TL (BirmilyonsekizyüzaltmışüçbinTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 26/11/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 26/11/2026, 15:00

10-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdülkerim Vakfına ait, İstanbul ili. Adalar ilçesi, Nizam Mahallesinde bulunan, tapuda 102 ada, 7 parsel nolu, 2.150,14 m² alanlı "Ma Müştemilat Bahçeli Kargir Ev" vasıflı kayıtlı olan taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 24/08/2026 tarihli ve 523/491 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; 27 yıl süreyle “Misafirhane/Butik Otel” fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu - İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 27 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 24 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 12 (oniki) ay gecikmesi, (İnşaatın yapılacağı yerde kiracı veya işgalci varsa yer teslimi, taşınmazın boş hale getirilmesinden sonra yapılması, taşınmaz üzerinde bulunan işgalci veya kiracıların tahliyesi için geçecek sürenin 12 (oniki) aydan fazla olmaması) a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 27 yıl olması, b) İlgili Koruma Kurulunun uygun bulması durumunda Misafirhane/Butik Otel Fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 18.000,00-TL olması, -2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4. yılın aylık kira bedelinin; 150.000,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -5. yıldan 15. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -16. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -17. yıldan sözleşme (27. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim olanında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 32.937.216,75-TL (OtuzikimilyondokuzyüzotuzyedibinikiyüzonaltıTürklirasıyetmişbeşKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 988.116,50-TL (DokuzyüzseksensekizbinyüzonaltıTürklirasıelliKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 27/11/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 27/11/2026, 11:00

11-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Selamiali Cadde-Sk.- Mevkii İspir Sokak Ada 144 Parsel 7-8 Yüzölçümü 7 Parsel : 42,66 m² 8 Parsel : 123,50 m² Toplam : 166,16 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Elhaç Selim Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesinde bulunan mülkiyeti Elhaç Selim Ağa Vakfı’na ait, 144 ada, 7 no'lu parselde kayıtlı, 42,66 m² sahalı, arsa vasıflı taşınmaz ile 144 ada, 8 no'lu parselde kayıtlı, 123,50 m² sahalı, arsa vasıflı taşınmazın tevhidi sonucunda oluşacak taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 16.07.2026 tarihli ve 401/391 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Mevcut ön onaylı avan projeye göre yapılacak inşaattan en az; zemin katta bulunan 3 ve 4 nolu daire, 1.normal katta bulunan 6 nolu daire, 2.normal katta bulunan 8 nolu daire, 3.normal katta bulunan 10 nolu daire olmak üzere 5 adet bağımsız bölüm ile 180.000,00 TL nakit paranın vakfına alınması, Tahmin Edilen Bedel 37.180.000,00-TL (OtuzyedimilyonyüzseksenbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.115.400,00-TL (BirmilyonyüzonbeşbindörtyüzTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 27/11/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 27/11/2026, 15:00

12-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Hasanpaşa Cadde-Sk.-Mevkii Nabizade Sokak Ada 450 Parsel 48 Yüzölçümü (m2) 253,50 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi “Ev” Vakfı Evkaftan Mazbut Küçük Karamanda Hafız Ahmet Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Evkaftan Mazbut Küçük Karamanda Hafız Ahmet Paşa Vakfına ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan, 450 ada, 48 parsel nolu, 253,50 m² alanlı “Ev” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 08.12.2025 tarihli ve 781/729 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; Ticari fonksiyonunda (lokanta, kafeterya, sanat galerisi, büro) kullanılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Tescilli Bina İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 23 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Konut veya ilgili kurulun izin vermesi halinde Ticari Fonksiyon (lokanta, kafeterya, sanat galerisi, büro) olarak kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 40.000,00-TL’ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 16. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 11.447.212,04-TL (OnbirmilyondörtyüzkırkyedibinikiyüzonikiTürklirasıdörtKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 343.416,36-TL (ÜçyüzkırküçbindörtyüzonaltıTürklirasıotuzaltıKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 01/12/2026,10:00 İhale Tarih ve Saati 01/12/2026,10:00

13-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik (Tapu : Muratreis) Cadde-Sk.-Mevkii Karamanoğlu Ada 172 Parsel 18 Yüzölçümü 178,60 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı 1/8 hissesi Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı 200/1600 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü 12/16 hissesi Derendeli Mehmet Paşa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyetinin 1/8 hissesi Emetullah Gülnuş Valide Sultan Vakfı, 200/1600 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 12/16 hissesi Derendeli Mehmet Paşa Vakfı'na ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Muratreis Mahallesinde bulunan, tapuda 172 ada, 18 parsel nolu, 178,60 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.10.2026 tarihli ve 621/606 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere (1. Bodrum Kat, Zemin Kat, 1. Normal Kat, 2. Normal Kat, 3.Normal Kat, Çatı Katı) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Taşınmazın üzerine "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 50.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -11. yılın aylık kira bedelinin, 10. yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -12. yıldan 19. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -20. yılın aylık kira bedelinin, 19. yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -21. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 17.364.883,02-TL (OnyedimilyonüçyüzaltmışdörtbinsekizyüzseksenüçTürkLirasıikiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 520.946,49-TL (BeşyüzyirmibindokuzyüzkırkaltıTürkLirasıkırkdokuzKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 01/12/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 01/12/2026, 11:00

14-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli Kocaeli İlçesi Darıca Mahallesi Kazım Karabekir Cadde-Sk.- Mevkii Miraç Sokak Ada 237 Parsel 20 Yüzölçümü 732,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğü

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 237 ada, 20 parselde bulunan, "Arsa" vasıflı, 732,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 21.09.2026 tarihli ve 559/540 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihalesi Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Darıca Belediye Başkanlığının 10.04.2026 tarihinde onaylanmış mevcut ön onaylı avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; Zemin Katta bulunan 2 numaralı Kış Bahçeli 4+1 Ters Dublex Daire, 1. Katta bulunan 6 numaralı kış bahçeli 1+1 Daire, 1. Katta bulunan 7 numaralı kış bahçeli 1+1 Daire, 2. Katta bulunan 8 numaralı kış bahçeli 1+1 Daire, 2. Katta bulunan 9 numaralı kış bahçeli 1+1 Daire, 3. Katta bulunan 12 numaralı kış bahçeli 1+1 Daireye ilave olarak 5.000 TL nakit paranın İdare mizadına alınması, Tahmin Edilen Bedel 29.705.000,00-TL (YirmidokuzmilyonyediyüzbeşbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 891.150,00-TL (SekizyüzdoksanbirbinyüzelliTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 01/12/2026, 15:00



İhale Tarih ve Saati 01/12/2026, 15:00

15-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Hasanpaşa Cadde-Sk.-Mevkii İsmail Hakkı Sokak Ada 466 Parsel 12 Yüzölçümü 119,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli ahşap ev Vakfı Sultan Selim Han-ı Salis Bin Sultan Mustafa Han Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Sultan Selim Han-ı Salis Bin Sultan Mustafa Han Vakfına ait, tapuda 466 ada, 12 parselde kayıtlı olan, 119,00 m² alanlı "bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli 642/618 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle “Konut” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Zemin Kat 1 nolu daire, 1. Normal Kat 2 nolu daire, 2.Normal Kat 3 nolu daire, 3. Normal Kat 4 nolu daire, 4. Normal Kat 5 nolu daire, 5. Normal Kat 6 nolu daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 9.600,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 48.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 8. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -9. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -10. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 12.493.930,66-TL (OnikimilyondörtyüzdoksanüçbindokuzyüzotuzTürklirasıaltmışaltıKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 374.817,92-TL (ÜçyüzyetmişdörtbinsekizyüzonyediTürklirasıdoksanikiKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 02.12.2026,.10:00 İhale Tarih ve Saati 02.12.2026,.10:00

16-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Adalar Mahallesi Büyükada/Maden Cadde-Sk.-Mevkii Çınar Caddesi Ada 311 (E:75) Parsel 9 (E:14) Yüzölçümü (m2) 300,13765 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Mutbak kuyu sarnıç ve altında dükkanı olan bahçeli iki kargir hane kuyu sarnıç ve dükkan yetmiş sekiz nolu hane Vakfı İzmir'de Kain Kameriye Camii Şerif ve Müştemilatı Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti İzmir'de Kain Kameriye Camii Şerif ve Müştemilatı Vakfına ait, İstanbul ili, Adalar ilçesi, Maden Mahallesinde bulunan, tapuda 311 ada (eski: 75), 9 parselde (eski: 14) kayıtlı olan, 300,13765 m² alanlı eski eser tescilli taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.05.2026 tarihli ve 315/295 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; Konaklama (misafirhane, pansiyon/butik otel vb) olarak kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu - İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 21 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 19 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, b) Konaklama (misafirhane, pansiyon/butik otel vb) olarak kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 26.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 260.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 10. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 11. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 38.592.922,50-TL (OtuzsekizmilyonbeşyüzdoksanikibindokuzyüzyirmiikiTürklirasıelliKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 1.157.787,68-TL (BirmilyonyüzelliyedibinyediyüzseksenyediTürklirasıAltmışsekizKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 02/12/2026,11:00 İhale Tarih ve Saati 02/12/2026,11:00

17-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Tapu: Hayrettin Çavuş, Yeni: Mimar Sinan Cadde-Sk.-Mevkii Oda Çıkmazı Ada 253 Parsel 18 Yüzölçümü 85,15 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Haremeyne mülhak Şeyhülislam Merhum Yahya Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Haremeyne mülhak Şeyhülislam Merhum Yahya Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan, tapuda 253 ada, 18 parsel sayılı, 85,15 m² sahalı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 13.04.2026 tarihli ve 230/206 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli ticari yapı "büro/ofis, lokanta, iş hanı" fonksiyonunda kullanılmak üzere (1 adet bodrum + 1 adet zemin kat + 2 adet normal kattan olması planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Kentsel ve Bölgesel İş Merkezi (Hizmet+Ticaret) İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Ticari yapı "büro/ofis, lokanta, iş hanı" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 30.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 9. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 10. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 11. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 5.780.612,00-TL(BeşmilyonyediyüzseksenbinaltıyüzonikiTürkLirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 173.418,36-TL (YüzyetmişüçbindörtyüzonsekizTürkLirasıotuzaltıKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 02/12/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 02/12/2026, 14:00

18-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Tapu: Pazarbaşı Yeni:Valide-i Atik Cadde-Sk.- Mevkii Miroğlu Ada 190 Parsel 16-20 Yüzölçümü 16 parsel : 136,00 m² 20 parsel : 180,66 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı 16 parsel : Surp Karabet Kilisesi Vakfı 20 parsel : Şeyh Himmet Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi, Miroğlu Sokağı'nda bulunan, mülkiyeti Surp Karabet Kilisesi Vakfına ait, 190 ada, 16 parsel nolu, 136,00 m² alanlı, “arsa” vasıflı taşınmaz ile mülkiyet Şeyh Himmet Efendi Vakfına ait, 190 ada, 20 parsel nolu, 180,66 m² alanlı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 24.08.2026 tarihli ve 501/475 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1)1/50 ölçekli onaylı mimari avan projelerine göre; 190 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda yapılacak olan binadan en az; zemin katta bulunan 2 nolu, 3. normal katta bulunan 5 nolu daire olmak üzere toplam 2 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit para, 190 ada, 20 parsel sayılı taşınmazda yapılacak olan binadan en az; bodrum katta bulunan 1 nolu, 1.normal katta 3 nolu daire ve 2. normal katta 4 nolu daire olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakıfları adına alınması, Tahmin Edilen Bedel 40.010.000,00-TL (KırkmilyononbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.200.300,00-TL (BirmilyonikiyüzbinüçyüzTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 02/12/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 02/12/2026, 15:00

19-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Muratreis (Tapu:Selamiali) Cadde-Sk.-Mevkii Silahtarbahçe Sokak Ada 2641 Parsel 122 Yüzölçümü 96,84 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Agop Kalfa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Muratreis (Tapu:Selamiali) Mahallesi, Silahtarbahçe Sokağında bulunan 2641 ada, 122 parsel sayılı 96,84 m² sahalı “arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 04.08.2025 tarihli 505/483 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 yıl süreyle (Konut/Ofıs) fonksiyonunda kullanılmak üzere, (1 adet bodrum kat, 1 adet zemin kat, 3 adet normal kat ve 1 adet çatı piyesinden oluşacağı ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Özel Durum İdareye ait taşınmaza; aplikasyon krokisinde gösterilen ve bitişik 286 parselden kaynaklı 1,69 m² 'lik tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilememesi halinde bu kısmın ilgili yerel yönetim kararı doğrultusunda hazırlanacak ifraz folyesine göre ifraz edilerek İdare adına tescil edilmesi, bu mümkün olmaması (İlgili yerel yönetim İdare adına tescile izin vermemesi) halinde, ifraz sonrasında bu kısmın bedelinin değerlendirmeye esas ekspertiz raporunda arsa m² birim değeri olarak belirlenen 60.000,00-TL/ m² üzerinden hesaplanarak yükleniciden defaten ve nakden tahsil edilmesi, ifraz sonrası tecavüzlü kısımdan oluşan yeni taşınmazın ilgili yerel yönetim kararı doğrultusunda yüklenici ya da yerel yönetim adına tescil edilmesi. Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı +İmar Yolu İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 12 (oniki) ay gecikmesi, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması, b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 4.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 26.400,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, - 13. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması. Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 11.156.544,90-TL (OnbirmilyonyüzellialtıbinbeşyüzkırkdörtTürklirasıdoksanKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 334.696,35-TL (ÜçyüzotuzdörtbinaltıyüzdoksanaltıTürklirasıotuzbeşKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 03/12/2026, 10:00 İhale Tarih ve Saati 03/12/2026, 10:00

20-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi İbrahimağa (yeni Koşuyolu) Cadde-Sk.-Mevkii Koşuyolu Caddesi Ada 253 Parsel 47 Yüzölçümü 110,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı İvazı Fakih Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti İvazı Fakih Vakfına ait, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesinde bulunan, 253 ada, 47 parsel nolu, 110,00 m² alanlı “Arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 08.12.2025 tarihli ve 778/726 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 (Yirmibir) yıl süreli “Konut” fonksiyonunda kullanılmak üzere (1.Bodrum Kat 1 Nolu Daire, Zemin Kat 2 Nolu Daire, 1. Normal Kat 3 Nolu Daire, 2. Normal Kat 4 Nolu Daire) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 (oniki) ayı geçmemesi) b) Konut fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 25.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 11. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 12. yıldan sözleşme (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 6.409.748,82-TL(AltımilyondörtyüzdokuzbinyediyüzkırksekizTürkLirasıseksenikiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 192.292,47-TL (YüzdoksanikibinikiyüzdoksanikiTürkLirasıkırkyediKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 03.12.2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 03.12.2026, 14:00

21-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik Cadde-Sk.- Mevkii Köprülü Fazıl Paşa Sokak Ada 179 Parsel 19 Yüzölçümü 135,90 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Haremeyni Şerifeyn Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi, Köprülü Fazıl Paşa Sokağı'nda bulunan, mülkiyeti Haremeyni Şerifeyn Vakfına ait, 179 ada, 19 parsel nolu, 135,90 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 24.08.2026 tarihli ve 512/477 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Tüm hak ve yükümlülükleri İdaremize ait olan ve İdaremizce yapılan değerlendirmede alan hesaplaması için kullanılan, Üsküdar Belediyesince onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 1. katta 3 nolu, 3. katta 5 nolu olmak üzere toplamda 2 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfı adına alınması, Tahmin Edilen Bedel 25.505.000,00-TL (YirmibeşmilyonbeşyüzbeşbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 765.150,00-TL (YediyüzaltmışbeşbinyüzelliTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 03/12/2026, 15:00



İhale Tarih ve Saati 03/12/2026, 15:00

22-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Beykoz Mahallesi İncirköy Cadde-Sk.-Mevkii Köyönü Caddesi Ada 270 Parsel 11-12 Yüzölçümü (m2) 11 parsel : 76,00 m² 12 parsel : 218,00 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli ahşap ev Vakfı Elhaç Mustafa Ağa İbni İsmail Ağa Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Elhaç Mustafa Ağa İbni İsmail Ağa Vakfı adına kayıtlı, İstanbul ili, Beykoz ilçesi, İncirköy Mahallesi, Köyönü Caddesinde bulunan, 270 ada, 12 parsel sayılı 218,00 m² sahalı “bahçeli ahşap ev” vasıflı eski eser tescilli taşınmaz ile 270 ada 11 parsel sayılı 76 m² sahalı “bahçeli ahşap ev” vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 16.07.2026 tarihli ve 404/396 nolu Kararında belirtilen (Ek-12) asgari şartlar çerçevesinde; 34 yıl süreyle “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu - İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 34 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 31 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 34 yıl olması, 2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 5.000,00-TL olması, -2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -4. yıl aylık kira bedelinin; 25.000,00-TL’ye önceki üç yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -5. yıldan 17. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, -18. yılın kira bedelinin, 17. yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, -19. yıldan sözleşme (34. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması. Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 6.913.080,21-TL (AltımilyondokuzyüzonüçbinseksenTürklirasıyirmibirKuruş) Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 207.392,41-TL (İkiyüzyedibinüçyüzdoksanikiTürklirasıkırkbirKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 04/12/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 04/12/2026, 11:00

23-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik Cadde-Sk.- Mevkii Çınarlı Tekke Ada 216 Parsel 14 Yüzölçümü 187,76 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli Ev Vakfı Mehmet Haşim Ali ve Hayrettin Çavuş Mescidi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Mehmet Haşim Ali ve Hayrettin Çavuş Mescidi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesi'nde bulunan, tapuda 216 ada, 14 parsel nolu, 187,76 m² alanlı, "bahçeli ev" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 13.04.2026 tarihli ve 240/232 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı + İmar Yolu İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 22.08.2024 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 1. Bodrum katta bulunan; 2 nolu daire, 1. normal katta bulunan; 6 ve 7 nolu daireler, 2. normal katta bulunan; 9 nolu çatı piyesli daire olmak üzere toplam 4 adet bağımsız bölüme ilave olarak 100.000,00-TL nakit paranın Vakfı adına alınması, Tahmin Edilen Bedel 34.100.000,00-TL (OtuzdörtmilyonyüzbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.023.000,00-TL (BirmilyonyirmiüçbinTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 04/12/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 04/12/2026, 15:00

24-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Solak Sinan(Mimar Sinan) Cadde-Sk.-Mevkii Selamsız Caddesi Ada 248 Parsel 4 Yüzölçümü 147, 48 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Solak Sinan Mescidi Şerefi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Solak Sinan Mescidi Şerefi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Solak Sinan(Mimar Sinan) Mahallesinde bulunan, tapuda 248 ada, 4 parselde kayıtlı olan, 147,48 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli 645/620 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 yıl süreyle "Tali Ticaret (zemin ve bodrum katı dükkan vs. amaçlı ticari/üst katlar konut/ofis)" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat+Zemin Kat 1 nolu dükkan vs., 1. Normal Kat 2 nolu daire, 2. Nolu Kat 3 nolu daire, 3. Normal Kat 4 nolu çatı piyesli daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- 2. ve 3. Derece Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri (Tali Ticaret)+İmar Yolu İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 23 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Tali Ticaret (zemin ve bodrum katı dükkan vs. amaçlı ticari/üst katlar konut/ofis) olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 4.800,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 18.800,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -13. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 7.981.258,08-TL (YedimiyondokuzyüzseksenbirbinikiyüzellisekizTürklirasısekizKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 239.437,74-TL (İkiyüzotuzdokuzbindörtyüzotuzyediTürkLirasıyetmişdörtKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 08/12/2026, 10:00 İhale Tarih ve Saati 08/12/2026, 10:00

25-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Kadıköy Mahallesi Hasanpaşa Cadde-Sk.-Mevkii Gazhane (yeni Pusula) Ada 1342 Parsel 21 Yüzölçümü 107,50 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Kaptanıderya Rasim Paşazade Ahmed Nahid Bey Ve Validesi Emine İkbal Hanım Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Gazhane (yeni Pusula) Sokağında bulunan 142 pafta, 1342 ada, 21 parsel sayılı 107,50 m² sahalı “Arsa” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.05.2025 tarihli 308/295 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 30 yıl süreyle "Konut" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Onaylı avan projesine göre 1 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + çatı piyesi olan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 30 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 28 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 2 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 30 yıl olması, 2) Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren; - İlk yıl aylık; 2.800,00.-TL (İkibinsekizyüzTürkLirası) olması, - 2. yıl aylık, 1. yılın kirası + bir önceki yılın TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi oranında artırılarak belirlenmesi, - 3. yıl (İşletme süresinin ilk yılında) aylık kirasının 21.600,00 TL+ önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişimi oranı) artışı olması, - 4.yıldan 19. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalaması oranında artırılarak belirlenmesi, - 20. yılın kira bedelinin günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 19. yılın kirası+TÜFE'den az olmamak kaydıyla idarece belirlenecek iki SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi ve bu bedel üzerinden alınması, - 21. yıldan sözleşme süresinin (30. yılın ) sonuna kadar aylık kira bedellerinin, her yıl bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 9.670.948,88-TL (DokuzmilyonaltıyüzyetmişbindokuzyüzkırksekizTürklirasıseksensekizKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 290.128,47-TL (İkiyüzdoksanbinyüzyirmisekizTürklirasıkırkyediKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 08.12.2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 08.12.2026, 14:00

26-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Zeynep Kamil (Ahçıbaşı) Cadde-Sk.- Mevkii Hacı Cafer Sokağı Ada 281 Parsel 17 Yüzölçümü 149,69 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Fatma Hatunun Gemlik Kazasında Kabaklı Nam Kavyesinde Bina ve İhya Eylediği Mektebi Şerifi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Fatma Hatunun Gemlik Kazasında Kabaklı Nam Kavyesinde Bina ve İhya Eylediği Mektebi Şerifi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Zeynep Kamil (Ahçıbaşı) Mahallesi'nde bulunan, tapuda 281 ada, 17 parsel nolu, 149,69 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 13.04.2026 tarihli ve 241/233 sayılı Kararında (Ek-10) belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı + İmar Yolu İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Üsküdar Belediye Başkanlığınca 07.10.2025 tarihli onaylanan avan projesine göre yapılacak inşaattan en az; 1. Bodrum katta bulunan; 2 nolu daire, Zemin katta bulunan; 4 nolu daire, 1. normal katta bulunan; 5 nolu daire, 2. normal katta bulunan; 8 nolu daire, 3. normal katta bulunan; 9 nolu çatı piyesli daire olmak üzere toplam 5 adet bağımsız bölüme ilave olarak 700.000,00-TL nakit paranın vakfı adına alınması, Tahmin Edilen Bedel 39.700.000,00-TL (OtuzdokuzmilyonyediyüzbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 1.191.000,00-TL (BirmilyonyüzdoksanbirbinTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 08/12/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 08/12/2026, 15:00

27-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii Makastar Ada 635 Parsel 7-8 Yüzölçümü 7 Parsel : 87,38 m² 8 Parsel : 48,33 m² Toplam :135,71 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, tapuda 635 ada, 7 parsel nolu, 87,38 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmaz ile 8 parsel nolu, 48,33 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın tevhid edilerek; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 30.03.2026 tarihli ve 195/158 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 30 (otuz) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere (Bodrum Kat-1 Nolu Daire, Zemin Kat-2 nolu Daire, 1. Normal Kat-3 nolu Daire, 2. Normal Kat- 4 nolu Daire, 3. Normal Kat (çatı piyesi eklentili)-5 Nolu Daire- olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 30 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 28 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması, b) İşin süresinin ve kira ödemelerinin, yer teslim tarihi itibariyle başlaması (Yer teslimine mani bir durum olması halinde yer teslim tarihinin sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydan fazla olmaması), c) "Konut" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 55.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 13. yıldan sözleşme (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 12.424.873,00-TL(OnikimilyondörtyüzyirmidörtbinsekizyüzyetmişüçTürkLirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 372.746,19-TL (ÜçyüzyetmişikibinyediyüzkırkaltıTürkLirasıondokuzKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 09/12/2026, 10:00 İhale Tarih ve Saati 09/12/2026, 10:00

28-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Ahmediye Cadde-Sk.-Mevkii Dönmedolap Sokağı Ada 274 Parsel 3 Yüzölçümü 145,32 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Evkafa Mülhak Hazreti Hüdayi El Seyyit Aziz Mahmut Efendi Camii Şerifi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Evkafa Mülhak Hazreti Hüdayi El Seyyit Aziz Mahmut Efendi Camii Şerifi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Ahmediye Mahallesinde bulunan, tapuda 274 ada, 3 parsel nolu, 145,32 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 13.04.2026 tarihli ve 246/238 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 26 (Yirmialtı) yıl süreli “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere (1 Nolu Daire -1.Bodrum Kat, 2 Nolu Daire -Zemin Kat, 3 Nolu Daire -1. Normal Kat, 4 Nolu Daire -2. Normal Kat, 5 Nolu Daire -3. Normal Kat ile 6 Nolu Çatı Katı Daire -Çatı Katından oluşan planlanan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı +İmar Yolu İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 26 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 24 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 26 yıl olması, b)Taşınmazın üzerine "Konut/Ofis" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 10.000,00-TL olması, - 2. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 3. yılın aylık kira bedelinin; 40.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 4. yıldan 13. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 14. yılın aylık kira bedelinin, 13. yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 15. yıldan sözleşme (26. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 13.861.166,00-TL(OnüçmilyonsekizyüzaltmışbirbinyüzaltmışaltıTürkLirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 415.834,98-TL (DörtyüzonbeşbinsekizyüzotuzdörtTürkLirasıdoksansekizKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (İkibinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 09/12/2026, 14:00 İhale Tarih ve Saati 09/12/2026, 14:00

29-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında (Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Selamiali Cadde-Sk.- Mevkii Isırgan Sokak Ada 148 Parsel 20 Yüzölçümü 82,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Şeyh Osman Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Şeyh Osman Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesinde bulunan, tapuda 148 ada, 20 parsel nolu, 82,00 m² alanlı, "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Meclisi’nin 06.05.2026 tarihli ve 276/270 sayılı Kararına (Ek-10) istinaden aşağıda belirtilen asgari şartlar çerçevesinde yapılacak Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhalesi. Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu Konut Alanı İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) Asgari Şartlar 1) Üsküdar Belediye Başkanlığı’nca 02.09.2024 tarihli onaylanan avan projesine göre; 1. bodrum katta bulunan; 1 nolu daire, 1. normal katta bulunan; 3 nolu daire, 2. normal katta bulunan; 4 nolu daire olmak üzere toplam 3 adet bağımsız bölüme ilave olarak 5.000 TL nakit paranın vakfı adına alınması, Tahmin Edilen Bedel 13.905.000,00-TL (OnüçmilyondokuzyüzbeşbinTürkLirası) (Bu bedel; ihalede İdarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri ile varsa nakit paranın toplamıdır.) (Nakit paranın toplamı, İşe ait alınan ilgili Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen vakfa alınacak bağımsız bölümlere ilave olarak alınacak nakit parayı ifade etmektedir.) Geçici Teminat Miktarı 417.150,00-TL (DörtyüzonyedibinyüzelliyediTürkLirası) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 09/12/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 09/12/2026, 15:00

30-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Selamiali Cadde-Sk.-Mevkii Kalemtraşçı ve Kuşakçı Ada 2627 Parsel 1-2-3-6-7-8-9-10 Yüzölçümü 1 parsel:214,19 m² 2 parsel:155,52 m² 3 parsel: 166,91 m² 6 parsel: 534,51 m² 7 parsel: 145,02 m² 8 parsel: 139,53 m² 9 parsel: 133,94 m² 10 parsel: 211,66 m² Toplam: 1.701,28 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı 1 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 2 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 3 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 6 parsel: Elhaç İbrahim Ağa Vakfı 7 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 8 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 9 parsel: Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı 10 parsel: 141/212 Elhaç İbrahim Ağa Vakfı - 71/212 Matbahı Amire Emini Hacı Selim Ağa Bin Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Selamiali Mahallesinde bulunan, tapunun 2627 ada, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsellerinde kayıtlı, toplam 1.701,28 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazların; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 26.10.2026 tarihli ve 627/613 nolu Kararında (Ek-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; 25 (Yirmibeş) yıl süreli “Konut/Ofis” fonksiyonunda kullanılmak üzere ( 2627 ada, 1-2-3 parseller üzerine inşa edilecek A Blokta 1. Bodrum katta 2 daire+zemin katta 4 daire+1. Normal katta 4 daire+2. Normal katta 4 daire ve çatı katında 4 daire olmak üzere toplam 18 bağımsız bölüm; 2627 ada, 8-9-10 parseller parseller üzerine inşa edilecek B Blokta 1. Bodrum katta 2 daire+zemin katta 4 daire+1. Normal katta 4 daire+2. Normal katta 4 daire ve çatı katında 4 daire olmak üzere toplam 18 bağımsız bölüm; 2627 ada, 6-7 parseller üzerine inşa edilecek C Blokta zemin katta 2 daire+1. Normal katta 2 daire+2. Normal katta 2 daire ve çatı katında 2 daire olmak üzere toplam 8 bağımsız bölüm olabileceği, bu öngörü dahilinde projede toplam 44 bağımsız bölümden oluşan ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 25 Yıl (Proje ve İnşaat: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 21 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 4 yıl inşaat yapım süresi olmak üzere toplam 25 yıl olması, 2) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması ve yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, 3) Yer teslim tarihinden itibaren kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 25.500,00 TL. olması, - 2., 3. ve 4.yıllar aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, - İşletme süresi başlangıcı olan 5. yılın aylık kira bedelinin; 255.000,00 TL'ye önceki 4 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 6. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 12. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 13. yıldan 21. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 22. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 23. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedel inşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 102.609.482,81-TL (YüzikimilyonaltıyüzdokuzbindörtyüzseksenikiTürkLirasıseksenbirKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 3.078.284.49-TL (ÜçmilyonyetmişsekizbinikiyüzseksendörtTürkLirasıkırkdokuzKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 10/12/2026, 10:00 İhale Tarih ve Saati 10/12/2024, 10:00

31-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Pazarbaşı(Yeni:Valide-i Atik) Cadde-Sk.-Mevkii Kümbet Sokak Ada 486 Parsel 6-8 Yüzölçümü 6 parsel nolu, 67,95 m² 8 parsel nolu, 131,22 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Kisedarzade Seyyid Abdurrahman Efendi Bin Ahmed Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti mazbut Kisedarzade Seyyid Abdurrahman Efendi Bin Ahmed Efendi Vakfı’na ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Pazarbaşı Mahallesi, 486 ada 6 parsel nolu 67,95 m² alanlı “Arsa” vasıflı taşınmaz ile 8 parsel nolu, 131,22 m² alanlı “Arsa” vasıflı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 03.11.2025 tarihli 687/644 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 22 (Yirmiikiyıl) yıl süreli "Konut" fonksiyonunda (1.Bodrum Katta 2 daire, zemin katta 2 adet daire, 1.normal katta 2 adet daire ve 2.normal katta 2 adet daire ve 3.normal katta 2 adet daire ve çatı katında 2 daire olmak üzere toplam 12 daireli bir yapı olabileceği ) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Özel Durum İdareye ait taşınmazların; 13.05.2025 tarihli aplikasyon krokisinde gösterilen ve bitişik 7 ve 5 nolu parsellerden kaynaklı (yaklaşık toplam 9,68 m²'lik alan olmakla birlikte, bu alan uygulama esnasında değişiklik gösterebilir.) tecavüzün yüklenici tarafından giderilmesi, giderilememesi halinde bu kısmın bedelinin, sözleşme tarihindeki güncel rayiç değer üzerinden (ekspertiz raporunda belirlenen 2025 yılı için güncel rayiç arsa m² birim değeri olan 100.000,00-TL'den az olmamak üzere) hesaplanarak defaten yüklenicisince İdaremize ödenmesi, akabinde ifraz sonrası tecavüzlü kısımdan oluşan yeni taşınmazların ilgili yerel yönetim karan doğrultusunda tescil işlemlerinin yürütülmesi, Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 22 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a)Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 22 yıl olması, b)Konut olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 7.200,00TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 48.000,00TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 11. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -12. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %30 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -13. yıldan işin (22. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 24.490.948,32-TL (YirmidörtmilyondörtyüzdoksanbindokuzyüzkırksekizTürkLirasıotuzikiKuruş) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 734.728,45-TL (YediyüzotuzdörtbinyediyüzyirmisekizTürkLirasıkırkbeşKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 10/12/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 10/12/2026, 15:00

32-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi İcadiye Cadde-Sk.-Mevkii Sofracı Ada 621 Parsel 8 Yüzölçümü (m2) 53,28 m² Hisse Miktarı Tam Cinsi Bahçeli Ahşap Ev Vakfı Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Hazinedar Cevri Usta Binti Abdülmennan Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, İcadiye Mahallesi'nde bulunan, 621 ada, 8 parsel nolu, 53,28 m² alanlı "Bahçeli ahşap ev" vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 24.11.2025 tarihli 708/675 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-12-13) belirtilen şartlar çerçevesinde; "Konut veya Ofis" fonksiyonunda değerlendirilmek üzere 25 (yirmibeş) yıl süreyle Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İhalesi Mevcut İmar Durumu - Fonksiyonu Konut İhale Usulü Açık Teklif Usulü (Yönetmelik 25. maddesi) Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması; a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması, b) Konut veya Ofis fonksiyonunda kullanılmak üzere ihya edilecek taşınmazın kira bedellerinin; - İlk yılın aylık kirasının 2.400,00-TL olması, . - 2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 4. yılın aylık kira bedelinin; 8.000,00-TL'ye önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, - 5. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, - 15. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması, - 16. yıldan sözleşme (25. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması, Tahmin Edilen Bedel (Restorasyon-Onarım Bedeli) 6.441.436,53-TL (AltımilyondörtyüzkırkbirbindörtyüzotuzaltıTürklirasıelliüçKuruş) (Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm maliyetleri de kapsar.) Geçici Teminat 193.243,10-TL (YüzdoksanüçbinikiyüzkırküçTürklirasıonKuruş)’dur. (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının: (Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00.-TL İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 11/12/2026, 11:00 İhale Tarih ve Saati 11/12/2026, 11:00

33-İHALE

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;

İli İstanbul İlçesi Üsküdar Mahallesi Valide-i Atik Cadde-Sk.-Mevkii Çavuş Dere Caddesi Ada 181 Parsel 36 Yüzölçümü 78,59 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Zileli İbrahim Efendi Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Mülkiyeti Zileli İbrahim Efendi Vakfına ait, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Valide-i Atik Mahallesinde bulunan tapuda 181 ada, 36 parsel sayılı, 78,59 m² alanlı "arsa" vasıflı taşınmazın; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 20.10.2025 tarihli 644/619 sayılı Kararı ile 09.02.2026 tarihli 63/64 sayılı Kararında (Ek-13-14) belirtilen şartlar çerçevesinde; 21 yıl süreyle “Konut/Ofis” fonksiyonunda değerlendirilmek üzere (Bodrum Kat 1 nolu daire, Zemin Kat 2 nolu daire, 1.Normal Kat 3 nolu daire, 2. Normal Kat 4 nolu daire, 3. Normal Kat (Çatı Piyesli eklentisi olan 5 nolu daire olmak üzere toplam 5 adet daire olacak şekilde planlanan) Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesi Mevcut İmar Durumu- Konut Alanı İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanun'un 35-a maddesi) Süresi 21 Yıl (Proje ve İnşaat: 2 Yıl + Kullanma-İşletme: 19 Yıl) İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması Asgari Aylık Kira Bedeli 1) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması, a) Sözleşme süresinin; 2 yıl inşaat/onarım süresi dahil olmak üzere toplam 21 yıl olması, b) Konut/Ofis olarak kullanılmak üzere yapılacak yapının kira bedellerinin; -İlk yılın aylık kirasının 3.200,00-TL olması, -2. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -3. yılın aylık kira bedelinin; 28.000,00-TL'ye önceki 2 yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel olması, -4. yıldan 10. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel olması, -11. yılın aylık kira bedelinin, bir önceki yılın aylık kira bedeline %40 kira artışı yapılarak oluşacak bedelin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedelin alınması, -12. yıldan işin (21. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel olarak alınması, Tahmin Edilen Bedel (Bu bedelinşaat süresince (İlk 3 vıl) belirlenen Aylık kira bedelleri ile birlikte inşaat maliyetinin toplamıdır.) 9.800.079,00-TL (DokuzmilyonsekizyüzbinyetmişdokuzTürklirası) (Bu bedel yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.) Geçici Teminat 294.002,37-TL (İkiyüzdoksandörtbinikiTürkLirasıotuzyediKuruş) (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3 ‘üdür.) İhale Dokümanlarının Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği Adres Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosu Tlf. 0216 695 21 00 Dahili:7236-7220 e-mail :[email protected]. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr/ihaleler İhale Doküman Bedeli 3.000,00-TL (ÜçbinTürklirası) İhalenin Yapılacağı Adres İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Hizmet Binasının -1. Katında bulunan İhale Salonu Teklif Verilecek Son Tarih ve Saati 11/12/2026, 15:00 İhale Tarih ve Saati 11/12/2026, 15:00

1., 2., 4.,5.,7.,8.,10.,12.,13.,15.,16.,17.,19.,20.,22.,24.,25.,27.,28.,30.,31.,32.,33. İlanlar İçin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar :

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek:5).

ı)Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)

m) Terör örgütleriyle iltisaklı olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noterde

düzenlenmiş taahhütname (EK:11)

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

7-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

8-) İhale dokümanları, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline teslim edilir.

9-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

3., 6., 9., 11., 14., 18., 21., 23., 26., 29 İlanlar İçin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar :

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar belirtilen adrese, elden teslim etmeleri veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)

a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Faaliyet Belgesi: Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2.Bölge Müdürlüğü adına (TR860021000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat (Benzer iş olarak; 20.02.2024 tarih ve 32466 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de geçen “III. Sınıf Yapılar” başlığının B gurubu ve üzeri işler (III.B, IV.A, IV.B, IV.C, V.A, V.B, V.C, V.D) değerlendirmeye alınacaktır.)

Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek:9)

İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir.

2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4-) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, isteklinin teklifi geçersiz sayılır.

5-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-) Telgraf veya faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

9-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) isteklilerin yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir.

10-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR