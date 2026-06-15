İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Muhtelif gün ve muhtelif sayılı Haciz Varakasında adı ve borç miktarı yazılı Dairemiz 4580348227 sicil nolu mükellefimiz Tasf.Hal. Hasanoğlu Doğalgaz Hayvancılık Gıda İnşaat Haf.Ve İnş.Malz.Taah.Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti.' nin ne ait Sultan Orhan Mah. Gebze Oto San.Sit. D-Blok. 1/1 Parçacılar Kısmı GEBZE -KOCAELİ bulunan Gücüyeter Yediemin Otoparkına 04.05.2026 tarihinde saat 10:00 da gidildi aşağıda tabloda gösterilen:

MENKUL MALIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ :

Plakası :34 VY 7004

Cinsi :KAMYON

Modeli :2010

Rengi :BEYAZ

Markası : FORD

Tipi :C CARGO 3238 S

Motor No :OKUNAMADI

Şasi No :OKUNAMADI

Muayyen Değeri : 1.400.000,00_TL

Hasar Durumu: Araç Kasası Tenteli araç lastikleri tarihleri eski orta halli, camlar,aynalar,farlar sağlam Motor durumu Km ve hasar durumu hakkında bilgi alınamadı. Ön ızgara eksik Muhtelif

yerlerinde paslıdır. Kotuk ve Döşemeler normaldir.

Anahtar / Ruhsat : Anahtar Ve Ruhsat Yok

Bir kalem menkul mal Zilyedin gıyabında haczedildi malların değiştirilmesine engel olacak önlemler alındı ve vergi dairesinin oluru dışında bu mallar üzerine tasarrufun cezayı gerektireceği konusunda hazır bulunanlar uyarıldı üçüncü şahısların iddialarının bulunmadığı saptandı Araç Gücüyeter Yediemin Otoparkında 04.05.2026 tarih ve H1 Seri 0377363 nolu Haciz Tutanağı ile Fiili Haciz yapılmıştır."Avcılar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda Adı, Soyadı ve Ünvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan tebliğ alındısı bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K. ́nun 103-106. maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”